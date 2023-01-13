Скандал в сфере грузоперевозок — в Новосибирске завели дело о подкупе крупнейшего логистического оператора

Следователи завершили расследование уголовного дела о попытке коммерческого подкупа. На скамье подсудимых в скором времени окажется топ-менеджер новосибирской транспортной компании.
По версии следствия, в период времени до
По данным сервиса «Контур.Фокус», ООО «АльянсТрансТорг» образовано в 2013 году. Учредителями компании являются Александр Ушаков и Андрей Пирожков. Последний также занимает должность генерального директора. По итогам 2021 года выручка компании составила 2,5 млрд рублей, чистая прибыль — 45,1 млн рублей.
— [Получение информации] создавало для представляемой им [обвиняемым] организации конкурентное преимущество перед другими клиентами ПАО «ТрансКонтейнер», — сообщили в Восточном межрегиональном следственном управлении на транспорте СК России.
ПАО «ТрансКонтейнер» организовано в 2006 году. На данный момент держатель 100% акций — ООО «Дело-Центр», которое было учреждено ООО «УК «Дело»» — оно в свою очередь на данный момент находится в залоге у ПАО «Сбербанк». По итогам 2021 года выручка «ТрансКонтейнера» составила 134,1 млрд рублей, чистая прибыль — 16,1 млрд рублей.
Схему вскрыли сотрудники линейного отдела МВД России на станции Инской. Было возбуждено уголовное дело по п. «б» ч. 3 ст. 204 УК РФ «Незаконная передача лицу, выполняющему управленческие функции в коммерческой организации, денег за совершение заведомо незаконных действий в интересах дающего, совершенная в значительном размере». В настоящее время расследование завершено, дело направлено в суд.
Ранее новосибирская компания S7 вышла на рынок грузоперевозок. Она закупила несколько грузовых «Боингов» и сделала несколько рейсов внутри страны.