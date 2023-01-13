Скандал в сфере грузоперевозок — в Новосибирске завели дело о подкупе крупнейшего логистического оператора

По версии следствия, в период времени до 22 октября 2021 года руководитель отдела международных перевозок ООО «АльянсТрансТорг» передал одному из менеджеров ПАО «ТрансКонтейнер» деньги в сумме более 120 тысяч рублей. Цель сделки заключалась в том, чтобы получить информацию о тарифах на грузоперевозки по железной дороге, а также данные о количестве свободного оборудования по маршруту Омск — Забайкальск.

