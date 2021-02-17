«Сын любил эту девушку»: НГС поговорил с мамой убитого возле НГТУ студента

Мать убитого возле НГТУ студента рассказала о последних минутах жизни сына
Днем во вторник, 16 декабря, у ворот НГТУ убили 26-летнего студента магистратуры Дениса Губарева. По подозрению в убийстве задержан его 22-летний однокурсник Денис Миллер — перед нападением он оставил на своей странице в соцсети «ВКонтакте» пост с признанием в убийстве (пост был опубликован с помощью таймера). Одним из мотивов расправы стала ревность — Губарев встречался с бывшей девушкой Миллера. Криминальный журналист НГС Алена Истомина поговорила с матерью погибшего студента Екатериной Губаревой.
В магистратуру Новосибирского государственного технического университета 26-летний Денис Губарев перевёлся из НГУЭУ, где также учился на факультете психологии. Молодой человек увлекался театром, но главным для него, по словам близких, была учеба.
— Ему нравилось учиться, — рассказывает Екатерина Губарева, мама убитого студента. — Он с удовольствием ходил на пары. Был погружен в учебу, но не то чтобы зубрил и не отходил от учебников, нет... Ему просто нравилось искать информацию.
В новом вузе Денис Губарев начал общаться со своим тёзкой — Денисом Миллером, который сейчас задержан по подозрению в убийстве. Однокурсники общались примерно до декабря прошлого года, пока Губарев не начал встречаться с девушкой Миллера — Софья учится в этом же вузе, но на другом факультете.
— Я видела, какими глазами он на нее смотрит, как он пытается все для нее делать, какие-то подарки дарил, насколько ему финансы позволяли. Мой сын любил эту девушку, они всё время друг с другом проводили, — говорит Екатерина Губарева.
«Полез обниматься и вытащил нож»
Трагедия произошла около 14:20 напротив корпуса НГТУ на проспекте Карла Маркса, 20.
— 16 февраля в послеобеденное время двое ранее знакомых студентов находились на территории сквера образовательного учреждения. Между молодыми людьми произошла ссора из-за девушки. 22-летний студент достал находившийся при себе кухонный нож и в присутствии очевидцев нанес потерпевшему множественные ранения в спину и другим частям тела. От полученных телесных повреждений 26-летний студент скончался на месте происшествия, — говорят в Следственном комитете.
О смерти сына Екатерине Губаревой сообщили только в пятом часу вечера — ей позвонил следователь. Он был краток, все подробности женщина узнала позже от Софьи, девушки Дениса, которая находилась рядом с ним в момент убийства. Точно неизвестно, как завязалась ссора, — одни говорят, что Миллер позвал Губарева на улицу поговорить. Другие рассказывают, что студенты еще в вузе разговаривали на повышенных тонах и их просто попросили выйти на улицу. Вскоре туда же прибежала и Софья.
— Они разговаривали, Соня стояла за спиной Миллера, в несколько метрах. Боялась подойти, видела, что у Миллера открыт рюкзак. Как она мне рассказала, Миллер предложил всё забыть, говорил: «Давай обнимемся». Сын сказал: «Нет, я не собираюсь с тобой дружить, учимся вместе и учимся». Но Миллер полез обниматься и вытащил нож.
После первого удара ножом Софья подбежала к Денису и закрыла его собой, но Миллер оттолкнул ее в сторону.
— Миллер под два метра, а Соня маленькая, что бы у нее получилось? — рассуждает Екатерина Губарева. — Он продолжал бить сына ножом. Он целенаправленно шел убивать. В это время мимо проходили парни, просто прохожие. Они Миллера скрутили.
«Ему нравилось унижать людей»
Екатерина Губарева говорит, что её сына и Миллера нельзя было назвать закадычными друзьями — скорее, это были просто приятельские отношения однокурсников. Они могли куда-то вместе сходить, пару раз Миллер был у Губаревых дома.
— Когда я в первый раз увидела Миллера на площадке в подъезде, то мне сразу показалось, что у него лицо нехорошее. По словам сына, Миллер был абьюзер и садист. Ему нравилось унижать людей, Соня в этих отношениях очень страдала. Но это только со слов сына, информация ничем не проверена.
Женщина говорит, что Денис Миллер не отдыхал вместе с однокурсниками — был сам по себе. Денис Губарев рассказывал матери, что его приятель преподает в нескольких группах на технических факультетах — то ли лекции, то ли практические занятия.
То, что Миллер вел «какие-то пары», говорят и некоторые студенты НГТУ. В самом вузе НГС заявили, что среди преподавателей никогда не было человека по имени Денис Миллер.
В декабре Миллер и Губарев перестали общаться — как раз тогда Денис Губарев начал встречаться с Софьей, бывшей девушкой Миллера. Екатерина Губарева говорит, что уже тогда переживала, потому что Миллер выглядел как человек, который просто так не может отпустить ситуацию. Но сын просил её не лезть, говорил, что Соня сама его бросила и это их дело, они сами с ним разберутся.
— Я просила его не лезть туда, тем более Миллер угрожал сыну, — продолжает Екатерина. — Но Денис повторял: «Это просто слова, я знаю таких людей, они трусы, могут только словами задевать». И всё повторял, насколько Соне было некомфортно в отношениях с этим Миллером.
«Он хотел увидеть в наших глазах горе»
На страничке Дениса Миллера во «ВКонтакте» выложен пост с признанием в убийстве. Судя по всему, запись была опубликована с помощью таймера 16 февраля в 17:30, так как сам Денис Миллер заходил в соцсеть в последний раз 16 февраля в 10:33.
— Если этот пост оказался у меня на стене, значит, я таки зарезал своего одногруппника-крысу и на данный момент либо суициднулся, либо дал по *** (сбежал. — Прим. ред.), либо был принят сотрудниками органов, — написано на странице.
В своём посте Миллер утверждает, что убил «этого дурачка не из-за того, что он бабу увел», а потому, что его «невероятно взбесила и не давала покоя его позиция».
Екатерина Губарева знает об этой записи. Изначально она не хотела её читать, но цитаты всё равно попались женщине на глаза, так как пост Миллера процитировали многие СМИ.
— Честно говоря, для меня пока (на данном этапе, в данном состоянии) — это некий поток бессвязного бреда. Ясно только то, что произошедшее, — это честь для него, — говорит мать убитого студента.
Гораздо сильнее маму Дениса Губарева потрясла встреча с Миллером в стенах Следственного комитета. Екатерина Губарева пересеклась взглядом с ним буквально на несколько секунд — и теперь не может забыть взгляд убийцы своего сына:
— У него был такой взгляд, как будто он очень сильно хотел увидеть в наших глазах горе, безысходность какую-то. Я увидела, что для него важно вот это чувство, что он сделал нам больно. Там раскаяния нет вообще.
Денис Губарев был единственным сыном в семье.
— Я никак себя не чувствую, — тихо говорит Екатерина Губарева. — Я держусь как могу, потому что проходят следственные действия, все эти неприятные вещи. Я себе не разрешаю раскисать. Он должен получить как следует.