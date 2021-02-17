«Сын любил эту девушку»: НГС поговорил с мамой убитого возле НГТУ студента

— Они разговаривали, Соня стояла за спиной Миллера, в несколько метрах. Боялась подойти, видела, что у Миллера открыт рюкзак. Как она мне рассказала, Миллер предложил всё забыть, говорил: «Давай обнимемся». Сын сказал: «Нет, я не собираюсь с тобой дружить, учимся вместе и учимся». Но Миллер полез обниматься и вытащил нож.



После первого удара ножом Софья подбежала к Денису и закрыла его собой, но Миллер оттолкнул ее в сторону.



— Миллер под два метра, а Соня маленькая, что бы у нее получилось? — рассуждает Екатерина Губарева. — Он продолжал бить сына ножом. Он целенаправленно шел убивать. В это время мимо проходили парни, просто прохожие. Они Миллера скрутили.

«Ему нравилось унижать людей»



Екатерина Губарева говорит, что её сына и Миллера нельзя было назвать закадычными друзьями — скорее, это были просто приятельские отношения однокурсников. Они могли куда-то вместе сходить, пару раз Миллер был у Губаревых дома.



— Когда я в первый раз увидела Миллера на площадке в подъезде, то мне сразу показалось, что у него лицо нехорошее. По словам сына, Миллер был абьюзер и садист. Ему нравилось унижать людей, Соня в этих отношениях очень страдала. Но это только со слов сына, информация ничем не проверена.



Женщина говорит, что Денис Миллер не отдыхал вместе с однокурсниками — был сам по себе. Денис Губарев рассказывал матери, что его приятель преподает в нескольких группах на технических факультетах — то ли лекции, то ли практические занятия.



То, что Миллер вел «какие-то пары», говорят и некоторые студенты НГТУ. В самом вузе НГС заявили, что среди преподавателей никогда не было человека по имени Денис Миллер.



В декабре Миллер и Губарев перестали общаться — как раз тогда Денис Губарев начал встречаться с Софьей, бывшей девушкой Миллера. Екатерина Губарева говорит, что уже тогда переживала, потому что Миллер выглядел как человек, который просто так не может отпустить ситуацию. Но сын просил её не лезть, говорил, что Соня сама его бросила и это их дело, они сами с ним разберутся.