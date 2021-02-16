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Во время потасовки возле НГТУ зарезали молодого человека

Инцидент произошел на проспекте Карла Маркса

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Порезанный парень скончался уже в машине скорой

Порезанный парень скончался уже в машине скорой

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В Новосибирске на улице зарезали молодого парня. Инцидент произошел около 14:20 напротив корпуса НГТУ на проспекте Карла Маркса, 20.

— На месте работала скорая. Мужчина зарезал другого из-за конфликта, — такая информация поступила в службу 112.

Пресс-секретарь НГТУ Юрий Лобанов подтвердил корреспонденту НГС информацию об инциденте.

— К сожалению, погиб молодой человек в результате бытового конфликта, — рассказал Юрий Лобанов.

Пока неизвестно, был ли погибший студентом.

— Ножевое ранение в область грудной клетки. 18-летний пациент скончался в машине скорой помощи, — сообщила корреспонденту НГС главврач скорой помощи Новосибирска Ирина Большакова.

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