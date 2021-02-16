Во время потасовки возле НГТУ зарезали молодого человека

В Новосибирске на улице зарезали молодого парня. Инцидент произошел около 14:20 напротив корпуса НГТУ на проспекте Карла
— На месте работала скорая. Мужчина зарезал другого из-за конфликта, — такая информация поступила в службу 112.
Пресс-секретарь НГТУ Юрий Лобанов подтвердил корреспонденту НГС информацию об инциденте.
— К сожалению, погиб молодой человек в результате бытового конфликта, — рассказал Юрий Лобанов.
Пока неизвестно, был ли погибший студентом.
— Ножевое ранение в область грудной клетки. 18-летний пациент скончался в машине скорой помощи, — сообщила корреспонденту НГС главврач скорой помощи Новосибирска Ирина Большакова.