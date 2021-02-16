Предполагаемый убийца 18-летнего студента НГТУ оставил прощальную записку. Он всё заранее спланировал

Появилась прощальная записка после убийства возле НГТУ
Стали известны подробности драки с поножовщиной, которая произошла сегодня днем, 16 февраля, у ворот НГТУ. Один из участников скончался в машине скорой помощи. Позже студенты НГТУ начали рассылать друг другу в соцсети «ВКонтакте» пост, который был опубликован со страницы студента вуза Дениса Миллера. В этом посте молодой человек признается в убийстве одногруппника и объясняет мотивы своего поступка. Мы поговорили с очевидцами трагедии, знакомыми Дениса и изучили его записку.
Что произошло возле НГТУ
Как рассказал журналисту НГС один из студентов вуза, молодого человека зарезали предметом, похожим на нож:
— Из окна шестого корпуса НГТУ я увидел Росгвардию и скорую. Мы вышли с одногруппником, место уже было огорожено лентой. На снегу виднелась кровь, тут же валялась шапка и был виден был предмет, похожий на нож. Мы поинтересовались, что произошло. Нам сказали: «Произошла потасовка, причина не известна», — рассказал Влад, один из студентов.
По словам другого очевидца, около погибшего парня находилась молодая девушка. Все трое — нападавший, девушка и погибший — были знакомы и «судя по тому, что у задержанного был рюкзак» студентами.
— Пострадавший молодой человек лежал на боку, без сознания, рядом с ним была девушка в состоянии шока. Она рыдала, держала его руку, гладила. Пыталась хоть что-то сделать. Подозреваемого держали сотрудники Росгвардии. Как я понял, парня сначала поймали работники коммунальных служб. Сотрудники Росгвардии уже говорили, что парень без сознания, и, возможно, не жилец. Второй лежал в наручниках и улыбался. Когда его уводили, девушка убитого крикнула в след: «Тварь». Минут через 10 подъехала реанимация, — рассказал очевидец.
Страшный пост
Вечером студенты университета начали пересылать друг другу пост из соцсети «ВКонтакте», в котором некий Денис Миллер признается в убийстве одногруппника.
— Если этот пост оказался у меня на стене — значит, я-таки зарезал своего одногруппника-крысу и на данный момент либо суициднулся, либо дал по ***** (сбежал. — Прим. ред.), либо был принят сотрудниками органов, — написал молодой человек у себя на стене. Пост был опубликован с помощью таймера, сам Денис Миллер заходил в соцсеть в последний раз сегодня утром.
В своем посте он упоминает, что к этому парню ушла его бывшая девушка.
— Убил я этого дурачка не из-за того, что он «бабу увёл» — это, в сущности, второстепенное. Дело в том, что меня невероятно взбесила и не давала покоя его позиция в духе: «Я был таким, как ты, и за это себя ненавижу. У меня есть честь». Он и понятия не имел не только о том, кто я такой, но и о сущности такого явления как «честь», — написал Денис.
Что говорят знакомые Дениса Миллера
Один из близких знакомых Дениса рассказал корреспонденту НГС, что тот однажды упоминал в разговоре о погибшем парне:
— С Денисом знаком со школы, о человеке в посте слышал от него, но не думал, что так всё кончится. Он мне рассказывал в декабре, что встречался с девочкой на несколько лет его младше. В течение года у них все было хорошо, и где-то в ноябре появился молодой человек, про которого в посте он написал. По-моему, его одногруппник или просто чувак из параллели. Они какое-то время общались все вместе, вроде как она через Дениса познакомилась с этим мальчиком. Ближе к ноябрю эта девочка решила, что она больше не будет общаться с Денисом и будет общаться с этим мальчиком. Видимо, Денису это не понравилось. Вся ситуация шокирующая, потому что человек вел себя вполне адекватно, и эту ситуацию объяснял адекватно. Я не понимаю, как так вышло.
Одна из бывших одноклассниц Дениса Миллера рассказала, что он в школе был «хорошим парнем». Другой одноклассник Миллера назвал его «странным, отстранённым и не особо общительным». Ещё несколько знакомых Дениса отказались говорить о ситуации, а один из его друзей сказал, что не знает, правда ли то, что написано в посте.
Был ли он преподавателем?
В своём посте Денис Миллер также написал обращение к студентам:
— Всем моим студентам: вы красавчики, грызите гранит науки и сможете пробурить небеса.
Из-за этой фразы в соцсетях стали обсуждать, что Денис Миллер мог преподавать в вузе. Знакомый молодого человека в разговор с НГС уточнил, что Денис Миллер вел «что-то по психологии» в НГТУ на практике.
Как пояснил пресс-секретарь НГТУ Юрий Лобанов, человек по имени Денис Миллер не числился в вузе как преподаватель:
— Теоретически он мог у какого-то знакомого преподавателя появиться на занятиях, там выступить с каким-то докладом, но это не значит, что он сам преподаватель, — пояснил Юрий Лобанов.
На сайте НГТУ студент по имени Денис Миллер есть в списках абитуриентов на магистерскую программу по профилю «Социальная и организационная психология». Молодой человек поступал летом 2020 года — его зачислили 31 июля.
В пресс-службе ГУ МВД и Следственного комитета по региону обещали прокомментировать инцидент позже. Связь поста в соцсети с убийством также не подтвердили, но и не опровергли.