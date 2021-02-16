Предполагаемый убийца 18-летнего студента НГТУ оставил прощальную записку. Он всё заранее спланировал

Как рассказал журналисту НГС один из студентов вуза, молодого человека зарезали предметом, похожим на нож:

— Из окна шестого корпуса НГТУ я увидел Росгвардию и скорую. Мы вышли с одногруппником, место уже было огорожено лентой. На снегу виднелась кровь, тут же валялась шапка и был виден был предмет, похожий на нож. Мы поинтересовались, что произошло. Нам сказали: «Произошла потасовка, причина не известна», — рассказал Влад, один из студентов.

По словам другого очевидца, около погибшего парня находилась молодая девушка. Все трое — нападавший, девушка и погибший — были знакомы и «судя по тому, что у задержанного был рюкзак» студентами.

— Пострадавший молодой человек лежал на боку, без сознания, рядом с ним была девушка в состоянии шока. Она рыдала, держала его руку, гладила. Пыталась хоть что-то сделать. Подозреваемого держали сотрудники Росгвардии. Как я понял, парня сначала поймали работники коммунальных служб. Сотрудники Росгвардии уже говорили, что парень без сознания, и, возможно, не жилец. Второй лежал в наручниках и улыбался. Когда его уводили, девушка убитого крикнула в след: «Тварь». Минут через 10 подъехала реанимация, — рассказал очевидец.

