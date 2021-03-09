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В Новосибирске отправили под стражу парня, который нанес 35 ножевых ранений своей девушке

Он признался в убийстве

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Парень проведет под стражей два месяца

Парень проведет под стражей два месяца

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Суд в Новосибирске отправил под стражу подозреваемого в убийстве девушки

В Новосибирске суд взял под стражу 19-летнего парня, который признался в убийстве своей 17-летней девушки.

Убийство произошло ночью 7 марта в Дзержинском районе. Подозреваемый, по данным следствия, нанес девушке 35 ножевых ранений в шею. Он перевел с ее карты 3000 рублей на свою, забрал ноутбук и мобильный телефон, которые затем сдал в ломбард. После этого он направился в Кемерово, там его задержали полицейские.

— На допросе молодой человек дал признательные показания о совершенном убийстве. Мотивом преступления он назвал бытовой конфликт. Сегодня суд удовлетворил ходатайство следствия и избрал в отношении обвиняемого меру пресечения в виде заключения под стражу, — сообщила старший помощник руководителя СУ СКР по Новосибирской области по взаимодействию со СМИ Анастасия Кулешова.

Расследование уголовного дела продолжается.

НГС стало известно, что погибшая девушка писала в своем твиттере о зависимости своего парня и абьюзивных отношениях. Почитайте, что было в ее постах.

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ножевое ранениеубийство
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