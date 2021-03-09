В Новосибирске отправили под стражу парня, который нанес 35 ножевых ранений своей девушке

Суд в Новосибирске отправил под стражу подозреваемого в убийстве девушки
В Новосибирске суд взял под стражу
Убийство произошло ночью
— На допросе молодой человек дал признательные показания о совершенном убийстве. Мотивом преступления он назвал бытовой конфликт. Сегодня суд удовлетворил ходатайство следствия и избрал в отношении обвиняемого меру пресечения в виде заключения под стражу, — сообщила старший помощник руководителя
Расследование уголовного дела продолжается.
НГС стало известно, что погибшая девушка писала в своем твиттере о зависимости своего парня и абьюзивных отношениях. Почитайте, что было в ее постах.