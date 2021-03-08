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35 ножевых ранений и 3 тысячи рублей: новые подробности убийства 17-летней девочки ее парнем

Подозреваемому в убийстве следователи предъявили обвинения

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Молодому человеку предъявлены обвинения

Молодому человеку предъявлены обвинения

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Следственный комитет раскрыл новые подробности дела об убийстве 19-летним парнем 17-летней девушки, которое произошло 7 марта на улице Кошурникова в Новосибирске.

Молодой человек по имени Фёдор, находясь в квартире со своей девушкой Анастасией, поссорился с ней, взял на кухне нож и нанес жертве 35 ножевых ранений в шею. После этого он перевел с банковской карты девушки 3000 рублей на свою карту, а также забрал ноутбук и мобильный телефон, которые затем сдал в ломбард.

— В настоящее время 19-летнему молодому человеку предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство). С обвиняемым проведена проверка показаний на месте, в ходе которой он подтвердил данные им показания и подробно рассказал об обстоятельствах совершенного преступления, — сообщила старший помощник руководителя СУ СКР по Новосибирской области по взаимодействию со СМИ Анастасия Кулешова.

Следователи обратились в суд с ходатайством о заключении парня под стражу.

Напомним, что 19-летний Фёдор после убийства пытался скрыться в Кемерово, однако был по горячим следам задержан полицией. Его девушка Анастасия в соцсетях неоднократно упоминала, что ее парень регулярно употребляет наркотики.

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наркотикиубийство
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