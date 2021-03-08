35 ножевых ранений и 3 тысячи рублей: новые подробности убийства 17-летней девочки ее парнем

Следственный комитет раскрыл новые подробности дела об убийстве 19-летним парнем 17-летней девушки, которое произошло
Молодой человек по имени Фёдор, находясь в квартире со своей девушкой Анастасией, поссорился с ней, взял на кухне нож и нанес жертве 35 ножевых ранений в шею. После этого он перевел с банковской карты девушки 3000 рублей на свою карту, а также забрал ноутбук и мобильный телефон, которые затем сдал в ломбард.
— В настоящее время 19-летнему молодому человеку предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного
Следователи обратились в суд с ходатайством о заключении парня под стражу.
Напомним, что 19-летний Фёдор после убийства пытался скрыться в Кемерово, однако был по горячим следам задержан полицией. Его девушка Анастасия в соцсетях неоднократно упоминала, что ее парень регулярно употребляет наркотики.