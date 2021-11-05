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Учредителя новосибирского крематория Сергея Якушина отправили под домашний арест

Его задержали в Санкт-Петербурге 3 ноября

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Сергею Якушину нельзя выходить из квартиры, общаться с фигурантами дела, пользоваться средствами связи и заходить в интернет

Сергею Якушину нельзя выходить из квартиры, общаться с фигурантами дела, пользоваться средствами связи и заходить в интернет

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Под домашний арест отправили учредителя крематория в Новосибирске

Центральный районный суд Новосибирска отправил под домашний арест учредителя новосибирского крематория и похоронного дома «Некрополь», основателя Музея смерти Сергея Якушина, которого на днях задержали в Санкт-Петербурге.

Как сообщает «Ъ-Сибирь», прокуратура поддержала ходатайство об избрании меры пресечения в виде домашнего ареста. Теперь Сергею Якушину нельзя покидать квартиру, пользоваться средствами связи, общаться с фигурантами дела и заходить в интернет.

— Это правда. [Отправили] на месяц, — подтвердил НГС нынешний директор крематория, сын задержанного Борис Якушин.

По версии следствия, с 2011 по 2019 год Сергей Якушин, являясь учредителем одного из похоронных агентств Новосибирска, через посредников давал взятки в особо крупном размере заведующему патолого-анатомическим отделением больницы на общую сумму более 1,2 миллиона рублей. Взяткополучателя Михаила Козяева 8 мая 2020 года приговорили к штрафу в 4,5 миллиона рублей. Суд смягчил наказание, не лишая медика свободы из-за состояния здоровья, трех детей и эпидемиологической ситуации.

По этому же уголовному делу (о взятках патологоанатому ГКБ № 1) проходил и директор ООО «Ритуальное хозяйство» Виталий Калюжин. Суд назначил ему штраф — 700 тысяч рублей. Гособвинение при этом требовало для Калюжина более жесткого наказания — лишения свободы на срок 8 лет в колонии строгого режима и штрафа почти в 9 миллионов рублей.

Ранее сын задержанного в Петербурге Сергея Якушина Борис в интервью НГС всю ситуацию вокруг уголовного преследования отца и коллег по цеху называл переделом ритуального рынка.

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Сергей Якушинвзяткидомашний аресткрематорий
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