Учредителя новосибирского крематория Сергея Якушина отправили под домашний арест

Под домашний арест отправили учредителя крематория в Новосибирске
Центральный районный суд Новосибирска отправил под домашний арест учредителя новосибирского крематория и похоронного дома «Некрополь», основателя Музея смерти Сергея Якушина, которого на днях задержали в Санкт-Петербурге.
Как сообщает «Ъ-Сибирь», прокуратура поддержала ходатайство об избрании меры пресечения в виде домашнего ареста. Теперь Сергею Якушину нельзя покидать квартиру, пользоваться средствами связи, общаться с фигурантами дела и заходить в интернет.
— Это правда. [Отправили] на месяц, — подтвердил НГС нынешний директор крематория, сын задержанного Борис Якушин.
По версии следствия, с 2011 по 2019 год Сергей Якушин, являясь учредителем одного из похоронных агентств Новосибирска, через посредников давал взятки в особо крупном размере заведующему патолого-анатомическим отделением больницы на общую сумму более 1,2 миллиона рублей. Взяткополучателя Михаила Козяева 8 мая 2020 года приговорили к штрафу в 4,5 миллиона рублей. Суд смягчил наказание, не лишая медика свободы из-за состояния здоровья, трех детей и эпидемиологической ситуации.
По этому же уголовному делу (о взятках патологоанатому ГКБ
Ранее сын задержанного в Петербурге Сергея Якушина Борис в интервью НГС всю ситуацию вокруг уголовного преследования отца и коллег по цеху называл переделом ритуального рынка.