В Санкт-Петербурге задержан учредитель новосибирского крематория

В Санкт-Петербурге задержали коммерсанта, связанного с коррупционной схемой по поставке клиентов новосибирским похоронщикам. Учредителю новосибирского крематория и похоронного дома «Некрополь», основателю Музея смерти Сергею Якушину удавалось скрываться с августа 2020 года.
Как сообщили в ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области
В похоронном доме «Некрополь» не смогли оперативно ответить на запрос НГС, сообщив, что директор компании Борис Якушин, сын Сергея сейчас находится в самолете. В ближайшее время он перезвонит для развернутого комментария по существу, пояснили в Некрополе.
По версии следствия, с 2011 года по 2019 год Якушин, являясь учредителем одного из похоронных агентств Новосибирска, через посредников давал взятки в особо крупном размере заведующему патолого-анатомическим отделением больницы на общую сумму более 1,2 миллиона рублей. Взяткополучателя Михаила Козяева 8 мая 2020 года приговорили к штрафу в 4,5 миллиона рублей. Суд смягчил наказание, не лишая медика свободы из-за состояния здоровья, трех детей и эпидемиологической ситуации
По этому же уголовному делу (о взятках патологоанатому ГКБ
Ранее сын задержанного в Петербурге Сергея Якушина Борис в интервью НГС всю ситуацию вокруг уголовного преследования отца и коллег по цеху называл переделом ритуального рынка.