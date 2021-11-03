В Санкт-Петербурге задержан учредитель новосибирского крематория

В похоронном доме «Некрополь» не смогли оперативно ответить на запрос НГС, сообщив, что директор компании Борис Якушин, сын Сергея сейчас находится в самолете. В ближайшее время он перезвонит для развернутого комментария по существу, пояснили в Некрополе.

По версии следствия, с 2011 года по 2019 год Якушин, являясь учредителем одного из похоронных агентств Новосибирска, через посредников давал взятки в особо крупном размере заведующему патолого-анатомическим отделением больницы на общую сумму более 1,2 миллиона рублей. Взяткополучателя Михаила Козяева 8 мая 2020 года приговорили к штрафу в 4,5 миллиона рублей. Суд смягчил наказание, не лишая медика свободы из-за состояния здоровья, трех детей и эпидемиологической ситуации

