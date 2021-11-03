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В Санкт-Петербурге задержан учредитель новосибирского крематория

Сергея Якушина подозревают в даче взяток через посредника патологоанатому ГКБ № 1 Новосибирска

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Правоохранители задержали Сергея Якушина (на фото слева). Его сын Борис (на фото справа) занимает должность директора крематория

Правоохранители задержали Сергея Якушина (на фото слева). Его сын Борис (на фото справа) занимает должность директора крематория

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В Санкт-Петербурге задержали коммерсанта, связанного с коррупционной схемой по поставке клиентов новосибирским похоронщикам. Учредителю новосибирского крематория и похоронного дома «Некрополь», основателю Музея смерти Сергею Якушину удавалось скрываться с августа 2020 года.


Как сообщили в ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области 3 ноября, оперативники уголовного розыска петербургского главка остановили 68-летнего мужчину на улице Рубинштейна, 34, накануне вечером. В Новосибирске он занимался похоронным бизнесом и был объявлен в федеральный розыск по делу о даче взятки (часть 5 статьи 291 УК РФ).

В похоронном доме «Некрополь» не смогли оперативно ответить на запрос НГС, сообщив, что директор компании Борис Якушин, сын Сергея сейчас находится в самолете. В ближайшее время он перезвонит для развернутого комментария по существу, пояснили в Некрополе.

По версии следствия, с 2011 года по 2019 год Якушин, являясь учредителем одного из похоронных агентств Новосибирска, через посредников давал взятки в особо крупном размере заведующему патолого-анатомическим отделением больницы на общую сумму более 1,2 миллиона рублей. Взяткополучателя Михаила Козяева 8 мая 2020 года приговорили к штрафу в 4,5 миллиона рублей. Суд смягчил наказание, не лишая медика свободы из-за состояния здоровья, трех детей и эпидемиологической ситуации

По этому же уголовному делу (о взятках патологоанатому ГКБ № 1) проходил и директор ООО «Ритуальное хозяйство» Виталий Калюжин. Суд назначил ему штраф в 700 тысяч рублей. Гособвинение при этом требовало для Калюжина более жесткого наказания — лишения свободы на срок 8 лет в колонии строгого режима и штрафа в почти 9 миллионов рублей.

Ранее сын задержанного в Петербурге Сергея Якушина Борис в интервью НГС всю ситуацию вокруг уголовного преследования отца и коллег по цеху называл переделом ритуального рынка.

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