Что из себя представляет подозреваемый в педофилии помощник депутата Максим Захаров: три точки зрения

Корреспондент НГС пообщался с людьми, знающими Захарова не понаслышке и с разных сторон.



Что говорит его руководство

Депутат Законодательного собрания по Новосибирской области Денис Субботин считает, что «нет дыма без огня».



Он узнал о задержании Захарова вечером в пятницу от руководства Краснозёрского района — в «Вотсапе» пересылалось сообщение от одного пользователя к другому.



— Я написал своему помощнику, что говорят о его задержании, но сообщение он не прочитал. Сразу стало понятно, что это ЧП. Когда мне позвонили из СМИ, я уже был в курсе.



Максим Захаров был помощником депутата Дениса Субботина по Краснозёрскому району. По словам парламентария, по работе к помощнику нареканий не было. В его обязанности входил сбор заявок со школ и детских садов.



— Собранные заявки мы обсуждали и решали, на что именно потратить средства из депутатского фонда. Потом всё это согласовывалось с главой администрации. Еще он занимался подготовкой мероприятий, например, украсить флагами «Единой России» место проведения. Напрямую со школами он не взаимодействовал, — рассказал депутат Денис Субботин.

