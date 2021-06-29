Что из себя представляет подозреваемый в педофилии помощник депутата Максим Захаров: три точки зрения

Минувшая неделя в Новосибирской области закончилась громким скандалом, в центре которого оказался Максим Захаров, помощник депутата регионального парламента Дениса Субботина. Сегодня стало известно, что Краснозёрский районный суд арестовал Захарова на 2 месяца по подозрению в педофилии.
Выяснилось, что Захаров является опекуном своего племянника, которого воспитывает после смерти сестры. Сразу после инцидента задержанный отказался от опеки.
Корреспондент НГС пообщался с людьми, знающими Захарова не понаслышке и с разных сторон.
Что говорит его руководство
Депутат Законодательного собрания по Новосибирской области Денис Субботин считает, что «нет дыма без огня».
Он узнал о задержании Захарова вечером в пятницу от руководства Краснозёрского района — в «Вотсапе» пересылалось сообщение от одного пользователя к другому.
— Я написал своему помощнику, что говорят о его задержании, но сообщение он не прочитал. Сразу стало понятно, что это ЧП. Когда мне позвонили из СМИ, я уже был в курсе.
Максим Захаров был помощником депутата Дениса Субботина по Краснозёрскому району. По словам парламентария, по работе к помощнику нареканий не было. В его обязанности входил сбор заявок со школ и детских садов.
— Собранные заявки мы обсуждали и решали, на что именно потратить средства из депутатского фонда. Потом всё это согласовывалось с главой администрации. Еще он занимался подготовкой мероприятий, например, украсить флагами «Единой России» место проведения. Напрямую со школами он не взаимодействовал, — рассказал депутат Денис Субботин.
По словам собеседника, Захаров имел отношение к проекту «Молодая гвардия».
— Там достаточно взрослые ребята — учащиеся
После смерти своей сестры Максим Захаров взял опекунство над племянником. Мальчик закончил первый класс в этом году.
— Ребенок болен, с глазами проблема. Постоянно нужны процедуры определенные. Максим лично им занимался на протяжении 4–5 лет. Он пришел на пост помощника, сестра жива еще была, но везде по больницам ребенка возил Максим. Он занимался им полностью. Мальчик называл его папой, а Максим всегда называл его своим сыном. Говорил, мол, поеду в город, надо в больницу с сыном, — вспоминает Денис Субботин.
Как рассказывает депутат, Максим с племянником жил отдельно от своих родителей: старшее поколение в своем доме, а Максим взял трехкомнатную квартиру в ипотеку и забрал племянника к себе.
— После случившегося мальчика могут забрать в приют или в детский дом. А потом, может быть, найдут приемную семью. А дети, которые стали жертвами, тоже будут ходить в эти школы. Как им жить? Они-то уже взрослые, 7-е и 9-е классы. Способно ли наше общество понимать, принимать, прощать, не акцентировать внимание? — заключает Субботин.
Друг Захарова
Вячеслав, директор Дома творчества, друг Максима Захарова, рассказал корреспонденту НГС, что знает того около 10 лет. Они часто общались и пересекались по работе. Вячеслав не верит в виновность Захарова.
— Честно говоря, не могу в это поверить. Про мальчиков не хочу комментировать вообще. Захаров мне ничего не рассказывал, про такое разве рассказывают. Виделись с ним давненько, после Нового года пару раз, может, виделись. Не помню где, или на улице, или заходил сюда. Я знаю Максима как отзывчивого человека. Всегда нам помогал какие-то организационные вопросы решать по работе как помощник депутата. Например, по профильной смене, чтобы в лагере она была. Это короткая смена определенной направленности, — отмечает Вячеслав.
По словам Вячеслава, Захаров иногда присутствовал на мероприятиях в доме творчества. Здесь обучаются дети от 6 до 14 лет.
Знакомый, который получал сообщения от Захарова
Житель Краснозёрского, Александр (попросивший не указывать настоящее имя), заявил о нетрадиционной ориентации Захарова. Но ведь это его выбор, подчеркивает он.
Мужчина рассказал, что у помощника депутата есть левый аккаунт в соцсети.
— Он мне писал несколько раз, делал неоднозначные намеки, предлагал встретиться. Я сначала отшутился, а потом ответил грубо, но он не отставал до момента, пока не узнал, что я женился, — поделился житель Краснозёрского.
Стоит отметить, что с 2014 по 2015 годы Максим Захаров работал в районной администрации в должности главного специалиста отдела культуры, молодежной политики и спорта. Это он указал на своей странице в социальной сети. С 2015 года он стал исполнительным секретарем Краснозёрского отделения партии «Единая Россия». Позже стал помощником депутата Законодательного собрания Новосибирской области.
Депутат заксобрания Денис Субботин дал интервью НГС после ареста своего помощника.