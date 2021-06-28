«Сначала показалось, что это фейк»: интервью депутата заксобрания после ареста его помощника, подозреваемого в педофилии

Сегодня, 28 июня, Максима Захарова — помощника депутата Заксобрания НСО Дениса Субботина арестовали. 38-летний Захаров, который живет в Краснозёрском районе, оказался в центре скандала — его подозревают в развратных действиях и в половом сношении с детьми.

Сам Денис Субботин согласился выйти в прямой эфир и обсудить с НГС ситуацию с Максимом Захаровым. Публикуем расшифровку разговора.

— Как давно вы знакомы с Максимом Захаровым? Сколько времени он работал в Краснозёрском?



— В 2015 году были выборы в Законодательное собрание. Тогда помощником у меня была девушка, которая осенью ушла с должности секретаря исполкома в Краснозёрском районе, и появился Максим Захаров. Мне сказали, вот Максим, он у нас будет возглавлять исполком, будет у тебя помощником.