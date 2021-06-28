«Сначала показалось, что это фейк»: интервью депутата заксобрания после ареста его помощника, подозреваемого в педофилии

Депутат заксобрания дал интервью НГС после ареста своего помощника за педофилию
Сегодня, 28 июня, Максима Захарова — помощника депутата Заксобрания НСО Дениса Субботина арестовали. 38-летний Захаров, который живет в Краснозёрском районе, оказался в центре скандала — его подозревают в развратных действиях и в половом сношении с детьми.
Сам Денис Субботин согласился выйти в прямой эфир и обсудить с НГС ситуацию с Максимом Захаровым. Публикуем расшифровку разговора.
— Как давно вы знакомы с Максимом Захаровым? Сколько времени он работал в Краснозёрском?
— В 2015 году были выборы в Законодательное собрание. Тогда помощником у меня была девушка, которая осенью ушла с должности секретаря исполкома в Краснозёрском районе, и появился Максим Захаров. Мне сказали, вот Максим, он у нас будет возглавлять исполком, будет у тебя помощником.
— Какое он произвел впечатление?
— Очень хорошее. Он очень быстро влился в работу, исправил многие недочеты, которые были в работе помощника. Не секрет, что мы должны давать отчеты о работе в заксобрание, во фракцию. Не всегда это получалось вовремя с предыдущими помощниками. Максим пришел, и это наладилось. Претензий по работе к нему никаких не было. Прошли выборы 2020 года, и он и дальше продолжил работать.
— Как вы узнали о ситуации, кто вам подтвердил информацию?
— В пятницу утром, 25 июня, из Краснозёрского района мне пришло уже пересланное откуда-то сообщение в мессенджере о том, что Максим задержан по подозрению в совершении такого преступления. Мне сначала показалось, что это скорее из-за выборов, какой-то фейк, смешанный с черным пиаром или совершенно неумной шуткой. Позвонил одному, второму. Первая реакция была вот такая — чего-то там пишут, это бред, который даже обсуждать не хочется. Потом еще один человек сказал, что сейчас дойдет до полиции и узнает, в чём там дело. Часов в 12 мне перезвонили и подтвердили. Я до этого написал Максиму в WhatsApp: «Привет! Как дела?», чтобы увидеть, читает сообщение человек или нет. Не прочитал. Тут я уже напрягся. Что-то, возможно, действительно есть. Где-то в 12 часов, ближе к 13 часам дня, это всё стало более-менее известно, подтвердилась информация, но опять же со слов других людей. Я лично с пятницы в Краснозёрском не был, работал в городе, и все вещи, которые там происходят, могу пересказывать со слов.
— Максим вам так и не ответил?
— Максим мне так и не ответил и лично с ним я не общался после этого. В последний раз мы с ним разговаривали недели полторы назад — общались по телефону. Он был в городе, у него был отпуск, он занимался ребенком (Максим воспитывал сына своей умершей сестры. — Прим. ред.). Я пытался связаться. Но, насколько я понимаю, в таких случаях всё общение идет через адвоката, если он есть.
— Что вам вообще известно об этом деле? Сколько пострадавших в деле?
— По слухам, эти вещи происходили раньше. За человеком уже было наблюдение. Речь идет о двух школьниках 7–9-го класса. Как часто были эти случаи — надо обращаться к органам следствия.
— Верите ли вы, что такое могло произойти?
— Внутри кажется, что такого быть не могло. С другой стороны, сомневаться в том, что это случилось, никаких оснований нет. А внутри мы же никогда не ожидаем ничего подобного, что такое произойдет со знакомыми или близкими. А потом это происходит. Отрицать очевидное смысла нет.
— Чем занимался Максим Захаров у депутата?
— Он был помощником, за ним был закреплен самый большой район, больше всего населения на шестом округе в Краснозёрском районе. Встречи, всё взаимодействие с избирателями, организация мероприятий — всё это ему поручалось. В последний раз мы вручали медали к юбилею Победы — в Домах культуры и по домам ездили. Всё это организовать нужно помощнику без потери времени. У нас море отчетов, отчеты помощников, отправить отчет в партию. Вот эти вещи он делал как помощник. Плюс, конечно, участие в выборах, в выборной кампании. Он курировал эти вопросы, многие технические вещи. Занимался распространением газеты. В любом случае он был лицом депутата в районе. Бывало, какое-то мероприятие происходило в последнюю секунду, а я не мог подъехать — он выступал.
— Общались ли вы в неформальной обстановке?
— Нет, у нас возраст такой. Мне — 52, ему — 38 лет должно было исполниться. Какой-то жизненный опыт совершенно другой. Но в любом случае ты общаешься по работе. Всегда спрашиваешь, как дела, как дома, как родители? Где-то он звонил и отпрашивался из-за ребенка. Какие-то обрывки его личной жизни я всё равно видел. Мы же не роботы, чтобы работа кончилась, и все разошлись. Но дружеского общения не было.
— Был ли он женат?
— Насколько я знаю, нет. И усыновил ребенка умершей сестры — племянника. Это поступок, который вызывал уважение. Хотя, что он живет один. Ну живет один человек и живет. Соцсети района сейчас бурлят, миллиарды домыслов. Всё это комментировать нереально. Это такая неприятная новость.
В заключение разговора Денис Субботин объявил следующее:
— Обязательно будет новый помощник, будет новый секретарь исполкома, местного отделения партии, будем срабатываться каким-то образом. В какие сроки он появится? Как подыщем человека, согласуем его с региональным исполкомом, тогда начнет работать. Учитывая, что год предвыборный, чем раньше появится новый помощник, тем лучше.
С осени 2020 года подозреваемый занимал должность помощника депутата Законодательного собрания Новосибирской области Дениса Субботина, совмещая ее с постом исполнительного секретаря Краснозёрского отделения партии «Единая Россия».
26 июня по постановлению Краснозёрского районного суда Новосибирской области 38-летнего Максима Захарова арестовали на два месяца. Помощника депутата новосибирского Заксобрания подозревают в педофилии.
Также сегодня стало известно, что подозреваемый в педофилии помощник депутата новосибирского Заксобрания Максим Захаров отказался от опеки над своим племянником.