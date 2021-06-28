Подозреваемого в педофилии помощника депутата арестовали в Новосибирской области

В Новосибирской области взяли под стражу 38-летнего Максима Захарова, помощника депутата новосибирского Заксобрания Дениса Субботина. Захарова подозревают в педофилии.



— Постановлением Краснозёрского районного суда Новосибирской области подозреваемому в совершении преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 134 УК РФ (половое сношение и иные действия сексуального характера с лицом, не достигшим 14 лет) и ч. 1 ст. 135 УК РФ (совершение развратных действий с лицом, не достигшим 16 лет) избрана мера пресечения в виде заключения под стражу на 2 месяца, то есть до 25 августа 2021 года, — сообщили в Краснозёрском районном суде НСО.

