Подозреваемого в педофилии помощника депутата арестовали в Новосибирской области

В Новосибирской области взяли под стражу 38-летнего Максима Захарова, помощника депутата новосибирского Заксобрания Дениса Субботина. Захарова подозревают в педофилии.
— Постановлением Краснозёрского районного суда Новосибирской области подозреваемому в совершении преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 134 УК РФ (половое сношение и иные действия сексуального характера с лицом, не достигшим 14 лет) и ч. 1 ст. 135 УК РФ (совершение развратных действий с лицом, не достигшим 16 лет) избрана мера пресечения в виде заключения под стражу на 2 месяца, то есть до 25 августа 2021 года, — сообщили в Краснозёрском районном суде НСО.
С осени 2020 года подозреваемый Максим Захаров занимал должность помощника депутата Законодательного собрания Новосибирской области, совмещая ее с постом исполнительного секретаря Краснозёрского отделения партии «Единая Россия».
Эту информацию корреспонденту НГС подтвердил сам депутат.
— В таких ситуациях человек однозначно мгновенно освобождается от членства в партии и от занимаемых должностей в государственных структурах. На сегодняшний вечер в Краснозёрском районе нет секретаря исполкома и помощника депутата Заксобрания, — пояснил Денис Субботин, чей помощник оказался в центре скандала.
Также известно, что Максим Захаров воспитывал приемного ребенка — сына своей погибшей сестры. У мальчика серьезные проблемы со здоровьем.
В следственном управлении СК РФ по НСО заявили, что у них никакой информации по этому делу нет.
В начале июня в Бердске арестовали на 2 месяца 34-летнего мужчину, напавшего на 9-летнюю девочку возле магазина «Мария-Ра». Угрожая школьнице убийством, мужчина совершил действия сексуального характера.