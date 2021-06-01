Педофила, напавшего на третьеклассницу, арестовали в Новосибирской области

Задержанного ранее 34-летнего мужчину, напавшего на девятилетнюю девочку в Бердске, арестовали на 2 месяца .

— Постановлением судьи Бердского городского суда Новосибирской области от 29 мая 2021 года в отношении подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного п. «б» ч. 4 ст. 132 УК РФ избрана мера пресечения в виде заключения под стражу сроком на 2 месяца , то есть по 26 июля 2021 года , по факту совершения в Бердске иных действий сексуального характера с использованием беспомощного состояния потерпевшей, не достигшей 14 лет , — сообщили в Бердском городском суде.