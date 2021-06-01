Педофила, напавшего на третьеклассницу, арестовали в Новосибирской области

Бердского педофила взяли под стражу после домогательств к школьнице
Задержанного ранее 34-летнего мужчину, напавшего на девятилетнюю девочку в Бердске, арестовали
— Постановлением судьи Бердского городского суда Новосибирской области
Источник в правоохранительных органах сообщил корреспонденту НГС, что бердчанин подкараулил девочку возле магазина «Мария-Ра» и напал на нее. Угрожая школьнице убийством, мужчина совершил действия сексуального характера.
Как стало известно НГС, арестованный ранее уже отбывал срок в местах лишения свободы за аналогичное преступление. На этот раз ему грозит
В СК информацию о возбуждении уголовного дела подтвердили, но от комментариев отказались.
В апреле НГС писал о нападении мужчины на маленькую девочку в Новосибирске — по факту было возбуждено дело.