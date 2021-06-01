1 июня вторник
СЕЙЧАС +25°С
Пробки 4/10
usd 73.30
eur 89.38
Тема дняЗолотое ЖКХ. Список самых богатых УК и их доходы

Все новости

Все новости

Педофила, напавшего на третьеклассницу, арестовали в Новосибирской области

Мужчина напал на школьницу днем возле магазина

652
Обсудить

Поделиться

Следователи предъявили обвинение бердскому педофилу

Следователи предъявили обвинение бердскому педофилу

Поделиться

Бердского педофила взяли под стражу после домогательств к школьнице

Задержанного ранее 34-летнего мужчину, напавшего на девятилетнюю девочку в Бердске, арестовали на 2 месяца.

— Постановлением судьи Бердского городского суда Новосибирской области от 29 мая 2021 года в отношении подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного п. «б» ч. 4 ст. 132 УК РФ избрана мера пресечения в виде заключения под стражу сроком на 2 месяца, то есть по 26 июля 2021 года, по факту совершения в Бердске иных действий сексуального характера с использованием беспомощного состояния потерпевшей, не достигшей 14 лет, — сообщили в Бердском городском суде.

Источник в правоохранительных органах сообщил корреспонденту НГС, что бердчанин подкараулил девочку возле магазина «Мария-Ра» и напал на нее. Угрожая школьнице убийством, мужчина совершил действия сексуального характера.

Как стало известно НГС, арестованный ранее уже отбывал срок в местах лишения свободы за аналогичное преступление. На этот раз ему грозит до 20 лет в колонии либо пожизненное лишение свободы.

В СК информацию о возбуждении уголовного дела подтвердили, но от комментариев отказались.

В апреле НГС писал о нападении мужчины на маленькую девочку в Новосибирске — по факту было возбуждено дело.

Автор

оцените материал

  • ЛАЙК0
  • СМЕХ0
  • УДИВЛЕНИЕ0
  • ГНЕВ2
  • ПЕЧАЛЬ0

Поделиться

Поделиться

арестдетипедофилияследователиуголовное делосуд
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Хочешь быть в курсе событий, которые происходят в Новосибирске? Подпишись на нашу почтовую рассылку
Подписаться

КОММЕНТАРИИ (0)

Пока нет ни одного комментария. Добавьте комментарий первым!

Загрузка...
Загрузка...