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В Бердске педофил напал на третьеклассницу — ранее его уже судили за похожие преступления

Мужчина задержан и дает показания

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С задержанным работают следователи

С задержанным работают следователи

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В Новосибирской области задержан педофил, напавший на третьеклассницу

В Бердске задержан 34-летний мужчина за нападение на 9-летнюю девочку и сексуальные домогательства в отношении нее.

Как сообщил источник в правоохранительных органах, бердчанин подкараулил девочку возле магазина «Мария-Ра» и напал на нее. Угрожая школьнице убийством, мужчина совершил действия сексуального характера.

Подозреваемый уже задержан, с ним работают следователи.

— По данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 132 УК РФ, — добавил источник.

В СК информацию о возбуждении уголовного дела подтвердили, но от комментариев отказались.

Как выяснил корреспондент НГС, задержанный ранее уже отбывал срок в местах лишения свободы за аналогичное преступление. На сей раз ему грозит до двадцати лет либо пожизненное лишение свободы.

НГС писал об аресте новосибирского педофила, который добавлялся в друзья к девочкам в соцсети «ВКонтакте». Подозреваемый от лица победительницы шоу «Голос» просил прислать интимные фото.

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БердскНовосибирская областьдетизадержаниенасилие над детьмипедофилполиция
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