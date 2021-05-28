В Бердске педофил напал на третьеклассницу — ранее его уже судили за похожие преступления

В Новосибирской области задержан педофил, напавший на третьеклассницу
В Бердске задержан 34-летний мужчина за нападение на
Как сообщил источник в правоохранительных органах, бердчанин подкараулил девочку возле магазина «Мария-Ра» и напал на нее. Угрожая школьнице убийством, мужчина совершил действия сексуального характера.
Подозреваемый уже задержан, с ним работают следователи.
— По данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 132 УК РФ, — добавил источник.
В СК информацию о возбуждении уголовного дела подтвердили, но от комментариев отказались.
Как выяснил корреспондент НГС, задержанный ранее уже отбывал срок в местах лишения свободы за аналогичное преступление. На сей раз ему грозит до двадцати лет либо пожизненное лишение свободы.
НГС писал об аресте новосибирского педофила, который добавлялся в друзья к девочкам в соцсети «ВКонтакте». Подозреваемый от лица победительницы шоу «Голос» просил прислать интимные фото.