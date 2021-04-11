В Новосибирске педофил напал на девочку — следователи возбудили уголовное дело

В Новосибирске педофил напал на девочку
В Новосибирске мужчина напал на маленькую девочку. Следователи уже возбудили уголовное дело и проводят расследование.
— Возбуждено уголовное дело по факту насильственных действий сексуального характера, — рассказали в СУ СК РФ по Новосибирской области.
Подробности происшествия в Следственном комитете рассказывать отказались. Источник НГС сообщил, что ранее задержанный уже был судим по подобным статьям, но следователи не опровергают и не подтверждают данную информацию.
Ранее НГС рассказывал, о том, что 22-летнего жителя Новосибирска, подозреваемого в педофилии, доставили в город Волгоград и взяли под арест. Следствие считает, что молодой человек с помощью фейкового аккаунта «ВКонтакте» от лица участницы шоу «Голос» получил интимные фотографии 20 девочек со всей страны.