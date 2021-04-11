11 апреля воскресенье
СЕЙЧАС +11°С
Пробки 3/10
usd 77.17
eur 91.78
Тема дняНовые штаммы ковида везут из Турции. Что нас ждёт?

Все новости

Все новости

В Новосибирске педофил напал на девочку — следователи возбудили уголовное дело

Мужчину уже задержали

4 255
35Обсудить

Поделиться

Подробности инцидента в Следственном комитете не раскрывают

Подробности инцидента в Следственном комитете не раскрывают

Поделиться

В Новосибирске педофил напал на девочку

В Новосибирске мужчина напал на маленькую девочку. Следователи уже возбудили уголовное дело и проводят расследование.

— Возбуждено уголовное дело по факту насильственных действий сексуального характера, — рассказали в СУ СК РФ по Новосибирской области.

Подробности происшествия в Следственном комитете рассказывать отказались. Источник НГС сообщил, что ранее задержанный уже был судим по подобным статьям, но следователи не опровергают и не подтверждают данную информацию.

Ранее НГС рассказывал, о том, что 22-летнего жителя Новосибирска, подозреваемого в педофилии, доставили в город Волгоград и взяли под арест. Следствие считает, что молодой человек с помощью фейкового аккаунта «ВКонтакте» от лица участницы шоу «Голос» получил интимные фотографии 20 девочек со всей страны.

Автор

оцените материал

  • ЛАЙК1
  • СМЕХ1
  • УДИВЛЕНИЕ1
  • ГНЕВ9
  • ПЕЧАЛЬ1

Поделиться

Поделиться

педофил
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

У нас есть почтовая рассылка для самых важных новостей дня. Подпишитесь, чтобы ничего не пропустить.

Подписаться

КОММЕНТАРИИ (35)

Пока нет ни одного комментария. Добавьте комментарий первым!

Загрузка...
Загрузка...