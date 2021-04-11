В Новосибирске педофил напал на девочку — следователи возбудили уголовное дело

В Новосибирске мужчина напал на маленькую девочку. Следователи уже возбудили уголовное дело и проводят расследование.



— Возбуждено уголовное дело по факту насильственных действий сексуального характера, — рассказали в СУ СК РФ по Новосибирской области.

Подробности происшествия в Следственном комитете рассказывать отказались. Источник НГС сообщил, что ранее задержанный уже был судим по подобным статьям, но следователи не опровергают и не подтверждают данную информацию.