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В НСО подозреваемый в педофилии помощник депутата отказался от опеки над своим племянником

Бабушка осталась единственным законным представителем мальчика

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Максим Захаров занимал пост исполнительного секретаря Краснозёрского отделения партии «Единая Россия»

Максим Захаров занимал пост исполнительного секретаря Краснозёрского отделения партии «Единая Россия»

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Подозреваемый в педофилии помощник депутата новосибирского Заксобрания Максим Захаров отказался от опеки над своим племянником.

— Изначально было два опекуна: Захаров, который является дядей мальчику, и бабушка. На сегодняшний день по заявлению Максима Захарова опека над его племянником прекращена, — сообщили корреспонденту НГС в отделе опеки и попечительства администрации Краснозёрского района. Там уточнили, что отказ произошел после того, как начался скандал, связанный с подозрениями в преступлении.

Максим Захаров воспитывал сына своей сестры после ее смерти

Максим Захаров воспитывал сына своей сестры после ее смерти

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С осени 2020 года подозреваемый занимал должность помощника депутата Законодательного собрания Новосибирской области Дениса Субботина, совмещая ее с постом исполнительного секретаря Краснозёрского отделения партии «Единая Россия».

26 июня по постановлению Краснозёрского районного суда Новосибирской области 38-летнего Максима Захарова арестовали на два месяца. Помощника депутата новосибирского Заксобрания подозревают в педофилии.

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