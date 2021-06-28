В НСО подозреваемый в педофилии помощник депутата отказался от опеки над своим племянником

Подозреваемый в педофилии помощник депутата новосибирского Заксобрания Максим Захаров отказался от опеки над своим племянником.



— Изначально было два опекуна: Захаров, который является дядей мальчику, и бабушка. На сегодняшний день по заявлению Максима Захарова опека над его племянником прекращена, — сообщили корреспонденту НГС в отделе опеки и попечительства администрации Краснозёрского района. Там уточнили, что отказ произошел после того, как начался скандал, связанный с подозрениями в преступлении.