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Обвиняемого в мошенничестве журналиста Николая Сальникова арестовали после побега из Новосибирска

Фигурант уголовного дела сбежал в другой регион из-под домашнего ареста

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После побега Николая Сальникова вновь заключили под стражу

После побега Николая Сальникова вновь заключили под стражу

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Обвиняемого в мошенничестве журналиста арестовали после побега из Новосибирска

Новосибирский журналист Николай Сальников сбежал из-под домашнего ареста. Мужчину задержали в Нижегородской области и отправили в СИЗО, сообщил НГС источник в правоохранительных органах.

Сальникова обвиняют в мошенничестве после ролика, в котором говорилось о связях влиятельных единороссов с криминалом.

— Постановлением Центрального районного суда г. Новосибирска от 21.08.2021 г. в отношении обвиняемого Сальникова Николая изменен вид меры пресечения с домашнего ареста на заключение под стражу, установлен срок содержания под стражей 1 месяц 25 суток, то есть до 16 октября 2021 года, — сообщили в Центральном районном суде Новосибирска.

Беглеца взяли под стражу в зале суда.

Журналист Николай Сальников, известный по скандальному видеоролику о спортклубе «Успех» и его выходцах, среди которых много депутатов, был задержан 15 апреля вместе с бизнесменом Сергеем Проничевым.

В марте этого года он выпустил видеосюжет «История успеха ОПС "Успех": из рэкетиров в депутаты». В ролике фигурировали шесть политиков. Заявление в правоохранительные органы написал депутат горсовета Александр Тарасов — он назвал информацию в видеосюжете недостоверной и заявил о вымогательстве денег за прекращение журналистского расследования.

Оба фигуранта были арестованы, но после Сальникову изменили меру пресечения на домашний арест.

В июле Центральный районный суд Новосибирска продлил срок содержания под стражей бизнесмену и экс-кандидату в мэры Сергею Проничеву и журналисту Николаю Сальникову до 16 августа 2021 года.

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арестжурналистмошенничествосуд
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