Обвиняемого в мошенничестве журналиста Николая Сальникова арестовали после побега из Новосибирска

Новосибирский журналист Николай Сальников сбежал из-под домашнего ареста. Мужчину задержали в Нижегородской области и отправили в СИЗО, сообщил НГС источник в правоохранительных органах.

Сальникова обвиняют в мошенничестве после ролика, в котором говорилось о связях влиятельных единороссов с криминалом.