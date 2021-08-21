Обвиняемого в мошенничестве журналиста Николая Сальникова арестовали после побега из Новосибирска

Обвиняемого в мошенничестве журналиста арестовали после побега из Новосибирска
Новосибирский журналист Николай Сальников сбежал из-под домашнего ареста. Мужчину задержали в Нижегородской области и отправили в СИЗО, сообщил НГС источник в правоохранительных органах.
Сальникова обвиняют в мошенничестве после ролика, в котором говорилось о связях влиятельных единороссов с криминалом.
— Постановлением Центрального районного суда
Беглеца взяли под стражу в зале суда.
Журналист Николай Сальников, известный по скандальному видеоролику о спортклубе «Успех» и его выходцах, среди которых много депутатов, был задержан 15 апреля вместе с бизнесменом Сергеем Проничевым.
В марте этого года он выпустил видеосюжет «История успеха ОПС "Успех": из рэкетиров в депутаты». В ролике фигурировали шесть политиков. Заявление в правоохранительные органы написал депутат горсовета Александр Тарасов — он назвал информацию в видеосюжете недостоверной и заявил о вымогательстве денег за прекращение журналистского расследования.
Оба фигуранта были арестованы, но после Сальникову изменили меру пресечения на домашний арест.
В июле Центральный районный суд Новосибирска продлил срок содержания под стражей бизнесмену и экс-кандидату в мэры Сергею Проничеву и журналисту Николаю Сальникову до 16 августа 2021 года.