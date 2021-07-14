Новосибирский суд продлил арест бизнесмену Сергею Проничеву и журналисту Николаю Сальникову

В Новосибирске Центральный районный суд продлил срок содержания под стражей бизнесмену и экс-кандидату в мэры Сергею Проничеву и журналисту Николаю Сальникову до 16 августа 2021 года.
Сергей Проничев был задержан с журналистом Николаем Сальниковым, известным по скандальному видеоролику о спортклубе «Успех» и его выходцах, среди которых много депутатов.
Николай Сальников в марте этого года выпустил видеосюжет «История успеха ОПС "Успех": из рэкетиров в депутаты». В ролике фигурировали шесть политиков.
— Как так вышло, что из многочисленных ОПС Новосибирска лишь одно в полном составе вошло в 21-й век и плотно вросло во власть? Кто из оборотней в погонах крышевал бандитов? Неужели «Успеховские» полностью захватят власть в Новосибирске? — написал журналист за неделю до задержания у себя в фейсбуке в посте, где опубликовал ролик.
Заявление в правоохранительные органы написал депутат горсовета Александр Тарасов — он назвал информацию в видеосюжете недостоверной и заявил о вымогательстве денег за прекращение журналистского расследования.
Постановлением Центрального суда в апреле Проничева и Сальникова арестовали по ходатайству следователя.
Ранее сообщалось, что уголовное дело в отношении них было возбуждено по двум статьям — «Мошенничество» и «Вымогательство». Однако в сообщении Центрального районного суда от 13 июля говорится, что Проничева и Сальникова обвиняют только в мошенничестве.
В начале июня на депутата новосибирского Заксобрания Александра Морозова возбудили уголовное дело по статье «Мошенничество» и отправили под арест. Предполагается, что из-за него государство потеряло 15 миллионов.