Новосибирский суд продлил арест бизнесмену Сергею Проничеву и журналисту Николаю Сальникову

В Новосибирске Центральный районный суд продлил срок содержания под стражей бизнесмену и экс-кандидату в мэры Сергею Проничеву и журналисту Николаю Сальникову до 16 августа 2021 года.



Сергей Проничев был задержан с журналистом Николаем Сальниковым, известным по скандальному видеоролику о спортклубе «Успех» и его выходцах, среди которых много депутатов.

Николай Сальников в марте этого года выпустил видеосюжет «История успеха ОПС "Успех": из рэкетиров в депутаты». В ролике фигурировали шесть политиков.

