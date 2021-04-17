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Задержанного бизнесмена Сергея Проничева заключили под арест

По делу он проходит вместе с журналистом Николаем Сальниковым

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Сергей Проничев в 2019 году баллотировался в мэры города. Он также известен как основатель алкогольной компании «Сибирский бальзам»

Сергей Проничев в 2019 году баллотировался в мэры города. Он также известен как основатель алкогольной компании «Сибирский бальзам»

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Сегодня, 17 апреля, в Новосибирске арестовали задержанного недавно бизнесмена и экс-кандидата в мэры Сергея Проничева. По ходатайству следователя, которое удовлетворил Центральный районный суд, он проведет в СИЗО два месяца. Об этом сообщает «Прецедент».

Напомним, 15 апреля Сергей Проничев был задержан с журналистом Николаем Сальниковым, известным по скандальному видеоролику о спортклубе «Успех» и его выходцах, среди которых много депутатов. Уголовное дело в отношении них было возбуждено по двум статьям — «Мошенничество» и «Вымогательство».

Николай Сальников в марте этого года выпустил видеосюжет «История успеха ОПС «Успех»: из рэкетиров в депутаты».

— Как так вышло, что из многочисленных ОПС Новосибирска лишь одно в полном составе вошло в 21-й век и плотно вросло во власть? Кто из оборотней в погонах крышевал бандитов? Неужели «Успеховские» полностью захватят власть в Новосибирске? — писал журналист около недели назад у себя в фейсбуке в посте, где опубликовал ролик.

В этом ролике фигурировали шесть политиков. Мы позвонили им и попросили прокомментировать скандальное видео. Вот что они ответили.

Также стало известно, что заявление в правоохранительные органы написал депутат Горсовета Александр Тарасов — он назвал информацию в видеосюжете недостоверной и заявил о вымогательстве денег за прекращение журналистского расследования.

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