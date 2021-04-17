Задержанного бизнесмена Сергея Проничева заключили под арест

Сегодня, 17 апреля, в Новосибирске арестовали задержанного недавно бизнесмена и экс-кандидата в мэры Сергея Проничева. По ходатайству следователя, которое удовлетворил Центральный районный суд, он проведет в СИЗО два месяца. Об этом сообщает «Прецедент».
Напомним, 15 апреля Сергей Проничев был задержан с журналистом Николаем Сальниковым, известным по скандальному видеоролику о спортклубе «Успех» и его выходцах, среди которых много депутатов. Уголовное дело в отношении них было возбуждено по двум статьям — «Мошенничество» и «Вымогательство».
Николай Сальников в марте этого года выпустил видеосюжет «История успеха ОПС «Успех»: из рэкетиров в депутаты».
— Как так вышло, что из многочисленных ОПС Новосибирска лишь одно в полном составе вошло в 21-й век и плотно вросло во власть? Кто из оборотней в погонах крышевал бандитов? Неужели «Успеховские» полностью захватят власть в Новосибирске? — писал журналист около недели назад у себя в фейсбуке в посте, где опубликовал ролик.
В этом ролике фигурировали шесть политиков. Мы позвонили им и попросили прокомментировать скандальное видео. Вот что они ответили.
Также стало известно, что заявление в правоохранительные органы написал депутат Горсовета Александр Тарасов — он назвал информацию в видеосюжете недостоверной и заявил о вымогательстве денег за прекращение журналистского расследования.