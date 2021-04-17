Задержанного бизнесмена Сергея Проничева заключили под арест

Сегодня, 17 апреля, в Новосибирске арестовали задержанного недавно бизнесмена и экс-кандидата в мэры Сергея Проничева. По ходатайству следователя, которое удовлетворил Центральный районный суд, он проведет в СИЗО два месяца. Об этом сообщает «Прецедент».



Напомним, 15 апреля Сергей Проничев был задержан с журналистом Николаем Сальниковым, известным по скандальному видеоролику о спортклубе «Успех» и его выходцах, среди которых много депутатов. Уголовное дело в отношении них было возбуждено по двум статьям — «Мошенничество» и «Вымогательство».