Суд запретил новосибирскому депутату подходить к зданию Коченёвской птицефабрики ближе, чем на 250 метров

— общение с работниками ЗАО «Коченевская птицефабрика», СППК «Коченевский мясокомбинат», ООО «СК Опора»;

— общение с другими участниками уголовного судопроизводства, за исключением, следователя, адвоката, осуществляющего его защиту;

— приближаться ближе 250 метров к зданиям ЗАО «Коченевская птицефабрика», СППК «Коченевский мясокомбинат», ООО «СК Опора»;

— посещать места массового скопления людей.

Кроме того, Морозов должен самостоятельно являться по вызовам следователя и суда. Во время заседания его освободили из-под стражи.

Обыски у депутата Заксобрания Александра Морозова прошли вчера, 3 июня. Сейчас Морозов является председателем совета ЗАО «Коченевская птицефабрика». В отношении Морозова возбуждено уголовное дело по ст. 159 ч 4 УК РФ (Мошенничество в особо крупном размере).



Как сообщил корреспонденту НГС источник, предполагается, что в 2019–2020 годах депутат помог подконтрольному ему «Коченевскому мясокомбинату» получить грант на 41 миллион рублей от Минсельхоза по мошеннической схеме. Автором схемы получения средств от государства являлся Морозов, он же консультировал и реализацию этой схемы.

