Суд запретил новосибирскому депутату подходить к зданию Коченёвской птицефабрики ближе, чем на 250 метров

Сегодня, 4 июня, депутату Заксобрания Новосибирской области Александру Морозову избрали меру пресечения после ходатайства следователей. Депутат был задержан вчера по подозрению в мошенничестве.
— Избрана в отношении обвиняемого Морозова А.В., мера пресечения в виде запрета определенных действий, — сообщили в Центральном районном суде г. Новосибирска.
Суд называет действия, которые теперь запрещены депутату:
— использование средств связи (стационарной, мобильной, радио, интернет, почты), за исключением связи с органом следствия, прокуратуры, судом, адвокатом, медицинскими организациями, контролирующим органом, а также за исключением использования средств мобильной связи для общения с близкими родственниками, круг которых определен законом;
— общение с работниками ЗАО «Коченевская птицефабрика», СППК «Коченевский мясокомбинат», ООО «СК Опора»;
— общение с другими участниками уголовного судопроизводства, за исключением, следователя, адвоката, осуществляющего его защиту;
— приближаться ближе 250 метров к зданиям ЗАО «Коченевская птицефабрика», СППК «Коченевский мясокомбинат», ООО «СК Опора»;
— посещать места массового скопления людей.
Кроме того, Морозов должен самостоятельно являться по вызовам следователя и суда. Во время заседания его освободили из-под стражи.
Обыски у депутата Заксобрания Александра Морозова прошли вчера, 3 июня. Сейчас Морозов является председателем совета ЗАО «Коченевская птицефабрика». В отношении Морозова возбуждено уголовное дело по ст. 159 ч 4 УК РФ (Мошенничество в особо крупном размере).
Как сообщил корреспонденту НГС источник, предполагается, что в 2019–2020 годах депутат помог подконтрольному ему «Коченевскому мясокомбинату» получить грант на 41 миллион рублей от Минсельхоза по мошеннической схеме. Автором схемы получения средств от государства являлся Морозов, он же консультировал и реализацию этой схемы.
— После получения денег Морозов отдал распоряжение заключить фейковые договоры на фейковое строительство, которое проведено по бумаге, а не в реальности. В результате государству нанесен ущерб в размере 15 млн рублей, — сообщил источник. Часть средств из 41 миллиона была использована законным способом.
Сейчас Морозов возглавляет совет директоров «Коченевской птицефабрики». По данным «СПАРК-Интерфакс», на момент событий, когда реализовалась мошенническая схема, председателем правления сельскохозяйственного потребительского перерабатывающего кооператива «Коченевский мясокомбинат» являлся Игорь Кучеров. На момент публикации Кучерову дозвониться не удалось — телефон выключен.
«Коченевская птицефабрика» связана с СППК «Коченевский мясокомбинат» через третье лицо — Ладыгина Виктора Егоровича. Согласно данным системы «СПАРК-Интерфакс», Виктор Ладыгин является руководителем двух компаний — ООО «Аграрная управляющая компания» и ООО «Агросистема». Последняя имеет контрольный пакет акций — 82,66% — в «Коченевской птицефабрике». Руководителем ООО «Аграрная управляющая компания» до Виктора Ладыгина был Игорь Кучеров — экс-руководитель СППК «Коченевский мясокомбинат». В настоящее время почтовый ящик Виктора Ладыгина указан на странице депутата Александра Морозова на сайте Заксобрания НСО. Номера Ладыгина в открытом доступе нет.
Александр Морозов впервые был избран депутатом регионального парламента в 1997 году.
В мае НГС писал о задержании главного детского психиатра СФО Валентины Макашевой, ее обвиняют в хищении чужого имущества в особо крупном размере. Макашевой судом избрана мера пресечения в виде ареста почти на два месяца.