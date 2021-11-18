«То, что ему предъявляют, это слезы»: бывшая подчиненная задержанного депутата Поповцева — о мутных схемах

— В договорах была прописана сумма в 12% годовых. Естественно, предприятие находится на упрощенной системе налогообложения, и все эти займы по процентам должны облагаться еще шестью процентами налогов. Получается, что за весь этот период не вернул заемные средства, не вернул проценты по заемным средствам и не заплатил налоги. Там налогов скопилось уже более 6 миллионов. И это только по одной организации «Фирма ОСТ».

Женщина утверждает, что сейчас АО «Фирма ОСТ» является поручителем по всем кредитам, которые депутат оформляет на акционерное общество «Сельскохозяйственное предприятие "Ярковское"».

Глеб Поповцев, помимо прочего, является директором АО СХП «Ярковское». Компания основана в 2000 году и занимается выращиванием зерновых, зернобобовых и однолетних кормовых культур, овощей, разведением молочного крупного рогатого скота и других его пород, а также буйволов, предоставляет услуги в области растениеводства. За 2020 год выручка компании составила 172,9 миллиона рублей.

— Берет кредиты и 30, и 50, и по 100 миллионов. Там есть и другие акционеры — уже более 15 лет им не платят дивиденды. Пользуется средствами единолично. Захватил у акционеров всё имущество: у него был 51% акций, а у акционеров — 49%. Путем дополнительного выпуска акций просто размазал их акции — вроде как он оплатил дополнительный выпуск акций. На самом же деле акции не были оплачены — он всё провернул мошенническим способом. И я тому свидетель.