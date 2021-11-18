«То, что ему предъявляют, это слезы»: бывшая подчиненная задержанного депутата Поповцева — о мутных схемах

Экс-сотрудница задержанного депутата Поповцева рассказала о своем уголовном деле
Уголовное дело в отношении депутата Законодательного собрания Новосибирской области Глеба Поповцева обрастает новыми подробностями. Сначала сообщалось, что его подозревают в мошенничестве, спустя несколько часов СК подтвердил эту информацию и даже пояснил, каким образом депутат выводил бюджетные деньги себе в карман. Оказалось, что он нанял помощницу, которая не работала по факту, но зарплату на карту получала. Сам Глеб Поповцев имел доступ к этому счету и снимал с него деньги. По данным следствия, таким образом депутат присвоил 400 тысяч рублей. Сразу после этого скандала всплыла другая история — экс-главбух одной из фирм депутата рассказала, как попала в колонию из-за подобных махинаций с деньгами. НГС узнал подробности этого уголовного дела.
«То, что ему предъявляют, это слезы. На самом деле у него огромные миллионы»
Надежда Легечева работала в компании «АО "Фирма ОСТ"», которая принадлежала Глебу Поповцеву, 16 лет. Женщина утверждает, что из-за неправомерных схем бывшего начальника ее осудили на 5 лет, однако свою вину она до сих пор не признает.
По данным «Контур.Фокуса», компания «АО "Фирма ОСТ"» основана в 1992 году. С августа 2021 года ее гендиректором значится Ольга Поповцева. Среди учредителей и участников также фигурируют Глеб Поповцев, Александр Поповцев, Елена Аниканова, Елена Ермакова, Елена Дементьева и Светлана Аликина. Компания занимается арендой и управлением собственным или арендованным недвижимым имуществом, деятельностью агентов по оптовой торговле сельскохозяйственным сырьем и полуфабрикатами, а также торговлей ими, незамороженными продуктами (в т. ч. напитками и табачными изделиями) в неспециализированных магазинах и лизингом и управлениями финансовыми рынками. По состоянию на 2020 год выручка компании составила 22,9 миллиона рублей.
— То, что ему предъявляют, это слезы. На самом деле там огромные миллионы. Он выводил из организации на свои личные счета все денежные средства, которые были и в кассе предприятия, и на расчетном счете. Или покупал вексель, а через месяц его обналичивал. Были разные векселя: и на 2, и на 3 миллиона. Ему в банке сказали, что он обязан об этом сообщать в налоговую, ведь все деньги просто обналичивались. И потом он пришел ко мне и сказал: «Оформите, пожалуйста, все это заемными средствами. Теперь я буду каждый месяц перечислять эти средства не на вексель, а оформлять как заемные. А вы перечисляйте их мне на карточку, и будем оформлять договорами займов». Так я и стала оформлять все эти заемные средства. За период, когда я работала, он вывел из предприятия 30 миллионов. Всё это оформлялось договорами займа, — рассказывает свою версию событий Надежда Легечева.
Вексель — денежный документ, письменное обязательство уплатить кому-нибудь определенную сумму денег в определенный срок.
Надежда Легечева утверждает, что договорные обязательства нарушались.
— В договорах была прописана сумма в 12% годовых. Естественно, предприятие находится на упрощенной системе налогообложения, и все эти займы по процентам должны облагаться еще шестью процентами налогов. Получается, что за весь этот период не вернул заемные средства, не вернул проценты по заемным средствам и не заплатил налоги. Там налогов скопилось уже более 6 миллионов. И это только по одной организации «Фирма ОСТ».
Женщина утверждает, что сейчас АО «Фирма ОСТ» является поручителем по всем кредитам, которые депутат оформляет на акционерное общество «Сельскохозяйственное предприятие "Ярковское"».
Глеб Поповцев, помимо прочего, является директором АО СХП «Ярковское». Компания основана в 2000 году и занимается выращиванием зерновых, зернобобовых и однолетних кормовых культур, овощей, разведением молочного крупного рогатого скота и других его пород, а также буйволов, предоставляет услуги в области растениеводства. За 2020 год выручка компании составила 172,9 миллиона рублей.
— Берет кредиты и 30, и 50, и по 100 миллионов. Там есть и другие акционеры — уже более 15 лет им не платят дивиденды. Пользуется средствами единолично. Захватил у акционеров всё имущество: у него был 51% акций, а у акционеров — 49%. Путем дополнительного выпуска акций просто размазал их акции — вроде как он оплатил дополнительный выпуск акций. На самом же деле акции не были оплачены — он всё провернул мошенническим способом. И я тому свидетель.
Дивиденд — часть прибыли акционерного общества или иного хозяйствующего субъекта, распределяемая между акционерами, участниками в соответствии с количеством и видом акций, долей, находящихся в их владении.
Обвинения и тюрьма
— Он оформлял все эти займы, и скопилась большая сумма денег, которую нужно было как-то списать. Мне предложил списать все его займы. Естественно, я сказала, что этого делать не буду. Тем более что мне нужно было бы придумывать, как это списать. Мне это зачем? Я отказала. Сказала: «Я ухожу на пенсию, мне ничего этого не нужно». Мне тогда было 58 или 57 лет — я уже была пенсионерка, но еще работала, — рассказывает Надежда Легечева.
Во время работы, признается пенсионерка, она ставила подписи за своего руководителя в документах. Сам депутат, утверждает женщина, об этом знал и был согласен.
В феврале 2014 года Надежда Легечева находилась дома на больничном. Внезапно ей позвонила юрист компании Глеба Поповцева и попросила приехать на работу — поставить печать на некий документ. Сначала пенсионерка отказывалась, но юрист заверила ее, что много времени это не отнимет. Надежда приехала в фирму, но на месте ее встретила не только юрист, но и сотрудник Дзержинского РУВД и понятые.
— Говорят: «Вас мы задерживаем, компьютер ваш конфискуем. Вы, наверное, понимаете, за что?» Я отвечаю: «Нет, объяснитесь». Отвечают: «За хищение денежных средств. Вы снимали денежные средства с расчетного счета». Я объясняю, что я снимала средства, но у меня всё отражено в отчетах, оприходовано в кассу предприятия, людям выдана зарплата. Я же не просто так их снимала. И Поповцев знает, что снимала. Где, мол, он сам? Мне объяснили, что его нет, — рассказывает пенсионерка.
Оперативники забрали рабочий компьютер Надежды и разные документы, а затем всё увезли. Надежду Легечеву шесть часов допрашивали в Дзержинском РУВД без адвоката — ей не позволили позвонить ему, а телефон забрали.
— Мне сказали: «Пишите явку с повинной. Если вы не напишете, то мы сейчас отвозим вас в СИЗО, а там с вами будет работать уже следователь». Я просто была в шоке — у меня температура 39 градусов, а со мной никого нет. При этом у меня в бухгалтерии документы все лежат, а там орудуют какие-то непонятные люди. Я была в шоке от того, что я действительно подписывала все документы за Поповцева. Многие бухгалтера подписывают документы за своих руководителей, и не потому что они хотят похитить средства или еще что-то. Это просто вынужденная мера.
Из офиса Надежда Легечева забрала только личные вещи. Потом, по ее словам, ее обвинили в хищении всех документов из офиса.
— Я тоже займы брала в организации. Эту папку с договорами займов они забрали. А потом Поповцев сказал, что «не разрешал брать заемные средства Легечевой, и она делала это всё самовольно». Если даже так подходить к этому вопросу, разрешал или не разрешал, они все отражены в учете, они же оформлены. Они брались и возвращались. Но следователь поверила на слово, безо всяких документов. Но я предоставляла документы и в Калининский суд по месту жительства, и следователю. Но то, что я подписывала за него документы, и было основанием для моего ареста и осуждения, — рассказывает пенсионерка.
«Не могу с этим смириться, потому что вину не признаю»
В марте 2014 года пенсионерке вручили подписку о невыезде, а в 2015 году ее осудили на 5 лет. Однако из тюрьмы Надежда Легечева вышла через 3 года по УДО:
— Мне дали пять лет, я три года отсидела и вышла. Не могу с этим смириться, потому что вину не признаю.
После выхода из тюрьмы Надежда Легечева с супругом пытались добиться справедливости и направляли письма в СК, Генеральную прокуратуру и ФНС с требованием разобраться в деятельности депутата.
В частности, в ответ на жалобу супругов на Глеба Поповцева в ФНС ответили (документ есть в распоряжении редакции. — Прим. ред.):
— Указанные в вашем обращении периоды, в которых, возможно, были допущены налоговые правонарушения Поповцевым Г.А. и ЗАО «Фирма "ОСТ"», относятся к периодам 2008–2014 годов, которые в силу ограничений, установленных Налоговым кодексом Российской Федерации (НК РФ), не могут быть охвачены налоговыми проверками.
В еще одном письме этого ведомства супругам также ответили, что «Инспекцией ФНС России по Дзержинскому району Новосибирска проводятся контрольно-аналитические мероприятия по вопросам полноты исполнения налоговых обязательств АО "Фирма «ОСТ»", Поповцевым Г.А. с учетом изложенных в Вашем обращении обстоятельств, относящихся к периодам времени 2017–2019 годы». Однако при этом в ответе супругам налоговая сослалась на статью 102 НК РФ об установлении налоговой тайны — информацию о результатах проверки им предоставить не смогут.
Также супруги уточнили, что не получили ни одного конкретного ответа на письма в СК с просьбами разобраться в финансовой деятельности Поповцева. В Генпрокуратуре отказались удовлетворять жалобу супругов на депутата (документы есть в распоряжении редакции. — Прим. авт.).
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