Экс-директора НИИ туберкулеза заподозрили в превышении полномочий: дело рассмотрят в суде

— В 2011–2019 годах, вопреки бюджетному законодательству и конкурентным процедурам при исполнении государственных контрактов, подельники с участием менеджера бюджетного учреждения, уголовное дело в отношении которой выделено в отдельное производство и приостановлено в связи с заболеванием, способствовали извлечению коммерческой организацией дохода в размере свыше 124 млн рублей, — рассказал старший помощник прокурора Новосибирской области Дмитрий Лямкин.

По данным сервиса «Контур.Фокус», в настоящее время ООО «Лимекс» 11 мая 2022 года было исключено из ЕГРЮЛ. Единственным на момент прекращения деятельности учредителем фирмы, а также ее директором являлся Игорь Иванов. Основным видом деятельности фирмы была оптовая торговля фармацевтической продукцией, выручка на конец 2019 года составила 2 миллиона рублей. За 8 лет деятельности ООО «Лимекс» выполнило в общей сложности 15 госконтрактов, во всех случаях заказчиком выступал НИИ туберкулеза Минздрава РФ. Последний, на сумму более 17 миллионов рублей, был заключен в июле 2017 года.