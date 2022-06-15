Экс-директора НИИ туберкулеза заподозрили в превышении полномочий: дело рассмотрят в суде
Это уже второе уголовное дело в отношении Владимира Краснова, его также обвинили в особо крупной растрате
Прокурор подписал обвинительное заключение по делу о превышении должностных полномочий бывшим руководителем НИИ туберкулеза Владимиром Красновым. Расследованием коррупционной истории занималась ФСБ.
Как рассказали в прокуратуре Новосибирской области, обвиняемый заключил с ООО «Лимекс» незаконное неконкурентное соглашение на поставку лекарств, бинтов, перчаток и других медицинских расходников. Вместе с Владимиром Красновым в коррупционной схеме, по данным следствия, участвовали руководитель фирмы Игорь Иванов, а также заведующая аптекой НИИ туберкулеза.
— В 2011–2019 годах, вопреки бюджетному законодательству и конкурентным процедурам при исполнении государственных контрактов, подельники с участием менеджера бюджетного учреждения, уголовное дело в отношении которой выделено в отдельное производство и приостановлено в связи с заболеванием, способствовали извлечению коммерческой организацией дохода в размере свыше 124 млн рублей, — рассказал старший помощник прокурора Новосибирской области Дмитрий Лямкин.
По данным сервиса «Контур.Фокус», в настоящее время ООО «Лимекс»
Как писал «Коммерсантъ», уголовное дело в отношении Владимира Краснова возбудили в январе 2021 года по ч. 4 ст. 160 УК РФ (особо крупная растрата). Позже следователи изменили обвинение на статью 286 УК РФ (превышение должностных полномочий).
Изначально обвиняемый не был согласен с размером ущерба по уголовному делу, но позже признал вину и заключил досудебное соглашение, отметили в прокуратуре Новосибирской области.
Уголовное дело в отношении экс-руководителя медицинского учреждения рассмотрит Заельцовский районный суд Новосибирска. Там же слушают и другое уголовное дело: как следует из материалов, подсудимый, будучи руководителем НИИ туберкулеза, совершил особо крупную растрату, списав мебель института и продав ее на сторону.
Владимир Краснов возглавлял НИИ туберкулеза Минздрава РФ с 1989 по 2019 год, имеет степень доктора наук, в 2002 году ему было присвоено почетное звание «Заслуженный врач Российской Федерации».
Ранее НГС писал, о каких доходах отчитался обвиняемый в хищении 5 миллионов рублей начальник управления капстроительства Новосибирска.