Обвиняемый в хищении 5 миллионов начальник управления капстроительства задекларировал 646 тысяч рублей

В середине февраля 2021 года следком по Новосибирской области завел уголовное дело на чиновника, которого подозревают в мошенничестве и получении взятки в значительном размере за незаконные действия. Предварительно установлено, что в 2020 году он при выполнении муниципального контракта на строительство детского сада на улице Спортивной в Ленинском районе с помощью подконтрольной фирмы организовал подготовку фиктивных документов и принятие произведенных работ по водопонижению на объекте на сумму свыше 5 миллионов рублей. Эти работы не были произведены, но были оплачены.

