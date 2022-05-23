Обвиняемый в хищении 5 миллионов начальник управления капстроительства задекларировал 646 тысяч рублей
Константин Головин проходит по делу о мошенничестве на строительстве детсада
Начальник управления капстроительства Новосибирска Константин Головин в 2021 году получил 646 тысяч рублей. Это следует из декларации о доходах, опубликованной на сайте мэрии Новосибирска.
В собственности у Константина Головина квартира площадью 25,1 квадрата. Его супруга заработала за год 91 тысячу рублей, она владеет двумя квартирами площадями 43,8 и 96,6 квадрата. В декларации Головина указано, что у него в пользовании одна из них (которая поменьше).
В середине февраля 2021 года следком по Новосибирской области завел уголовное дело на чиновника, которого подозревают в мошенничестве и получении взятки в значительном размере за незаконные действия. Предварительно установлено, что в 2020 году он при выполнении муниципального контракта на строительство детского сада на улице Спортивной в Ленинском районе с помощью подконтрольной фирмы организовал подготовку фиктивных документов и принятие произведенных работ по водопонижению на объекте на сумму свыше 5 миллионов рублей. Эти работы не были произведены, но были оплачены.
До вынесения решения суда Головина отстранили от должности начальника УКСа. В бухгалтерии управления капитального строительства НГС сообщили, что чиновник по-прежнему числится руководителем, хотя его обязанности исполняет другой человек.
Сегодня НГС на муниципальном портале Новосибирска опубликовали сведения о доходах глав районов города за 2021 год. Больше всех заработал глава Дзержинского района. 21 мая губернатор Новосибирской области Андрей Травников и мэр Новосибирска Анатолий Локоть задекларировали свои доходы за 2021 год. Они практически не изменились с 2020 года. Тем же днем свои декларации опубликовали и министры, среди них есть те, кто заработал больше губернатора.