Министры НСО опубликовали свои доходы за 2021 год — кто заработал больше губернатора?
Публикуем данные деклараций
Правительство Новосибирской области опубликовало данные о доходах министров региона и заместителей губернатора Андрея Травникова.
Напомним, что свой заработок за прошлый год задекларировал глава региона. Он получил
Больше всего за прошлый год заработала Наталья Омелехина. Ее доход составил
На втором месте оказался заместитель губернатора Сергей Семка с доходом в
Публикуем данные о доходах других министров и заместителей главы региона.
Первый заместитель губернатора Юрий Петухов —
Министр региональной политики Игорь Яковлев —
Первый заместитель председателя правительства Владимир Знатков —
Министр финансов Виталий Голубенко —
Заместитель губернатора Сергей Нелюбов —
Министр науки и инновационной политики Вадим Васильев —
Министр ЖКХ Денис Архипов —
Министр образования Сергей Федорчук — 4 763 146 рублей, жена — 715 810 рублей.
Министр транспорта и дорожного хозяйства Анатолий Костылевский —
Министр цифрового развития Сергей Дюбанов (в октябре министром стал Сергей Цукарь) —
Министр торговли и промышленности Андрей Гончаров —
Министр строительства Иван Шмидт —
Министр экономического развития Лев Решетников —
Министр здравоохранения Константин Хальзов —
Министр физической культуры и спорта Сергей Ахапов —
Министр труда и социального развития Ярослав Фролов (ушел в отставку в октябре, должность занимает Елена Бахареева) —
Министр природных ресурсов Андрей Даниленко (ушел в отставку в декабре) —
Министр культуры Наталья Ярославцева (покинула должность в апреле 2022 года) —
В прошлом году НГС публиковал топ-5 самых богатых министров региона 2020 год. Посмотрите, как изменились доходы руководителей за год.