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Министры НСО опубликовали свои доходы за 2021 год — кто заработал больше губернатора?

Публикуем данные деклараций

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Зарплаты министров варьируются от 2,4 до <nobr class="_">6,2 миллиона</nobr> рублей в год

Зарплаты министров варьируются от 2,4 до 6,2 миллиона рублей в год

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Правительство Новосибирской области опубликовало данные о доходах министров региона и заместителей губернатора Андрея Травникова.

Напомним, что свой заработок за прошлый год задекларировал глава региона. Он получил 5,1 миллиона рублей.

Больше всего за прошлый год заработала Наталья Омелехина. Ее доход составил 6 183 362 рубля. В собственности бывшего министра есть квартира площадью 73 квадратных метра и автомобиль Toyota Lexus RX330. В феврале 2022 года Омелехина перешла на должность проректора НГУ.

На втором месте оказался заместитель губернатора Сергей Семка с доходом в 6 153 027 миллиона рублей, на третьем — глава министерства сельского хозяйства Евгений Лещенко, который заработал 6 133 806 рублей. Его жена за прошлый год получила 632 237 рублей.

Публикуем данные о доходах других министров и заместителей главы региона.

Первый заместитель губернатора Юрий Петухов — 5 957 261 рубль, жена — 1 498 825 рублей.

Министр региональной политики Игорь Яковлев — 5 545 047 рублей, жена — 40 000 рублей.

Первый заместитель председателя правительства Владимир Знатков — 5 517 909 рублей, жена — 3 175 709 рублей.

Министр финансов Виталий Голубенко — 5 503 263 рубля, его жена — 632 237 рубля.

Заместитель губернатора Сергей Нелюбов — 5 481 119 рублей.

Министр науки и инновационной политики Вадим Васильев — 5 170 290, жена — 20 006 рублей.

Министр ЖКХ Денис Архипов — 4 976 679 рублей, его жена — 660 000 рублей.

Министр образования Сергей Федорчук — 4 763 146 рублей, жена — 715 810 рублей.

Министр транспорта и дорожного хозяйства Анатолий Костылевский — 4 706 649 рублей, жена — 583 262 рубля.

Министр цифрового развития Сергей Дюбанов (в октябре министром стал Сергей Цукарь) — 4 647 715 рублей, жена — 20 000 рублей.

Министр торговли и промышленности Андрей Гончаров — 4 621 154 рубля, жена — 334 492 рубля.

Министр строительства Иван Шмидт — 4 543 371 рубль, жена — 868 928 рублей.

Министр экономического развития Лев Решетников — 4 529 472 рубля, жена — 1 100 000 рублей.

Министр здравоохранения Константин Хальзов — 4 523 688 рублей, жена — 4 623 150 рублей.

Министр физической культуры и спорта Сергей Ахапов — 4 515 387 рублей, жена — 60 487 рублей.

Министр труда и социального развития Ярослав Фролов (ушел в отставку в октябре, должность занимает Елена Бахареева) — 4 497 138 рублей, жена — 106 010 рублей.

Министр природных ресурсов Андрей Даниленко (ушел в отставку в декабре) — 3 558 725 рублей, жена — 2 702 748 рублей.

Министр культуры Наталья Ярославцева (покинула должность в апреле 2022 года) — 2 425 375 рублей, муж — 739 511 рублей.

В прошлом году НГС публиковал топ-5 самых богатых министров региона 2020 год. Посмотрите, как изменились доходы руководителей за год.

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