Было 34 миллиона, стало — 5. Публикуем пятерку самых богатых министров НСО (и смотрим, как упали их доходы)

Самый обеспеченный министр НСО заработала за год больше губернатора
Декларационная кампания дошла до министров и заместителей губернатора Новосибирской области. Сегодня мы рассказали, сколько за прошедший год заработал Андрей Травников, а теперь публикуем топ-5 министров с наибольшими доходами.
Отметим, что по итогам прошлого года министры оказались единодушны и декларировали в основном доходы в размере
Больше всех в минувшем году заработала министр юстиции Наталья Омелёхина — 6 млн 183 тыс. рублей (в 2019 году было 5 млн 609 тыс.). Из имущества у нее автомобиль Lexus RX330 и квартира площадью 73,5 квадрата. Есть еще одна в пользовании — площадью 35 квадратов. Супруга у министра нет, но в документе указан несовершеннолетний ребенок.
За ней следует замгубернатора Сергей Сёмка с доходом 6 млн 153 тыс. рублей (в 2019 году — 4 млн 753 тыс.). У него нет недвижимости и земли в собственности, но есть кое-что в пользовании — это квартира площадью 122 квадрата, гараж и овощехранилище. Ездит замгубернатора на автомобиле Toyota Rav-4.
На третьем месте зампред правительства Новосибирской области и министр сельского хозяйства Евгений Лещенко, заработавший 6 млн 133 тыс. рублей (годом ранее — 4 млн 564 тыс. рублей). Министр делит с супругой две квартиры площадью 62 и 53 квадрата и владеет двумя автомобилями — «Лада-Калина» и Kia Rio. В 2019 году министру еще принадлежал земельный участок площадью чуть более 1 тысячи квадратов, однако в декларации за прошлый год этого актива уже нет. Его жена отчиталась о годовом доходе в размере 700 тыс. рублей.
За ним следует первый замгубернатора Юрий Петухов с доходом в 5 млн 957 тыс. рублей (было 5 млн 676 тыс.). У него в собственности одна квартира (
Замыкает пятерку зампред правительства министр региональной политики Новосибирской области Игорь Яковлев. В 2019 году министр заработал более 34 млн рублей, возглавив список самых богатых министров региона, однако в 2020 году его доход серьезно уменьшился — до 5 млн 545 тыс. рублей. Список его имущества, как и годом ранее, почти пуст — у Игоря Яковлева по-прежнему значится лишь автомобиль Land Rover Discovery. В пользовании у него квартира площадью 137 квадратов, эта же квартира указана у жены и детей министра. Супруга, кстати, заработала за прошлый год 40 тыс. рублей.
Самый скромный доход оказался у министра культуры Наталья Ярославцевой — она заработала 2 млн 425 тыс. рублей, ее муж — 739 тыс. рублей. Супруги делят одну квартиру площадью чуть более 100 квадратов. Другого имущества в декларации у министра нет.
В отличие от скромных деклараций министров регион, депутаты Горсовета показали за год действительно впечатляющие активы. Например, депутат Андрей Любавский задекларировал более 87 млн квадратных метров земли.