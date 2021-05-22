Было 34 миллиона, стало — 5. Публикуем пятерку самых богатых министров НСО (и смотрим, как упали их доходы)

Больше всех в минувшем году заработала министр юстиции Наталья Омелёхина — 6 млн 183 тыс. рублей (в 2019 году было 5 млн 609 тыс.). Из имущества у нее автомобиль Lexus RX330 и квартира площадью 73,5 квадрата. Есть еще одна в пользовании — площадью 35 квадратов. Супруга у министра нет, но в документе указан несовершеннолетний ребенок.



За ней следует замгубернатора Сергей Сёмка с доходом 6 млн 153 тыс. рублей (в 2019 году — 4 млн 753 тыс.). У него нет недвижимости и земли в собственности, но есть кое-что в пользовании — это квартира площадью 122 квадрата, гараж и овощехранилище. Ездит замгубернатора на автомобиле Toyota Rav-4.



На третьем месте зампред правительства Новосибирской области и министр сельского хозяйства Евгений Лещенко, заработавший 6 млн 133 тыс. рублей (годом ранее — 4 млн 564 тыс. рублей). Министр делит с супругой две квартиры площадью 62 и 53 квадрата и владеет двумя автомобилями — «Лада-Калина» и Kia Rio. В 2019 году министру еще принадлежал земельный участок площадью чуть более 1 тысячи квадратов, однако в декларации за прошлый год этого актива уже нет. Его жена отчиталась о годовом доходе в размере 700 тыс. рублей.

