«Вахта заканчивается»: почему ушла Ярославцева и кто станет новым министром культуры Новосибирской области

Сегодня, 11 апреля, губернатор Новосибирской области Андрей Травников объявил об окончании «двухлетней вахты Натальи Ярославцевой в должности министра культуры». НГС вспомнил трудовой путь уже бывшей министра, обозначил возможные причины увольнения и потенциальных кандидатов на высокий пост.
Дважды в одну воду
Наталья Ярославцева родилась 13 мая 1959 года в поселке Чернышевка Анучинского района Приморского края. В 1980 году окончила гуманитарный факультет Новосибирского государственного университета.
С 1980 года работала в новосибирской гимназии
Первое увольнение по собственному желанию с поста министра Ярославцевой подписал губернатор Василий Юрченко 24 сентября 2013 года. По одной из версий, причиной этого, как писал НГС семь лет назад, стало намерение областного правительства сократить расходы на культуру, по другой — развитие ДК «Строитель», которое Наталья Ярославцева не поддерживала.
После увольнения из правительства в 2013 году Наталья Васильевна возглавила Новосибирский институт мониторинга и развития образования и одновременно руководила общественным советом по культуре при областном Минкульте.
До 2019 года министром культуры Новосибирской области был Игорь Решетников, который покинул свой пост 3 сентября. По информации областного правительства, он написал заявление на увольнение по собственному желанию. После этого исполнение обязанностей министра культуры Новосибирской области было возложено на его заместителя Юрия Зимнякова. Сам же Игорь Решетников перешел работать в Новосибирский театр оперы и балета. В июле 2020 года Ярославцева снова стала министром культуры НСО.
Возможные причины отставки
Разговоры о возможной отставке Натальи Ярославцевой ходили в культурной сфере последний месяц, но уверено источники НГС заговорили об этом только на прошлой неделе. Однако в правительстве и самом Минкульте эту информацию не подтверждали. О кадровом решении глава региона объявил лишь сегодня на оперативном совещании в правительстве.
— Последние два года в сфере культуры были достаточно сложными из-за пандемии. Но Наталья Васильевна многое сделала для развития отрасли, причем во всех направлениях. На днях мы с ней приняли совместное решение, что ее вахта на культурном фронте заканчивается, мы договаривались как раз на два года. Наталья Васильевна возвращается на прежнюю работу в сферу образования. Хочется пожелать ей успехов и здоровья, — сказал губернатор НСО Андрей Травников.
Во время «вахтового срока» Ярославцевой Министерство культуры попало сразу в несколько серьезных скандалов.
В декабре 2020 года ведомство Ярославцевой подверглось критике губернатора за нарушение мер санитарной безопасности в нашумевшей церемонии «Короли изящных искусств» в зале имени Каца. Андрей Травников тогда пообещал лишить руководство филармонии и Минкульта части премий.
В конце 2021 года в отношении директора подведомственного Минкульту Центра креативных индустрий Виктора Буланкина было возбуждено уголовное дело. Ему инкриминируется мошенничество с бюджетными средствами.
— Многих не устроил тот факт, что Ярославцева как-то неохотно и не сразу согласилась, что Минкульт — потерпевший от действий Буланкина. Она даже пыталась вежливо воздействовать на следствие, — сказал источник НГС, знакомый с материалами дела Буланкина. — Ярославцева пришла на первое собрание «Центра креативных индустрий» после обысков у директора и обвинила присутствующих сотрудников «в предательстве Виктора Ивановича».
В марте этого года была уволена директор «Первого театра» Юлия Чурилова. Как писали в телеграм-каналах, причиной этого решения могла стать постановка на украинском языке «Юдифь», которая должна была пройти в рамках Всероссийского театрального фестиваля «Один. Два. Три». Постановку отменили, а Чурилову решением Минкульта уволили. НГС неоднократно пытался получить комментарий по этому кадровому решению, однако пояснения Минкульта оказались малосодержательными.
Как сообщил сегодня губернатор НСО Андрей Травников, Ярославцева возвращается к работе в сфере образования. Сама она не отвечает на звонки и сообщения НГС с 8 апреля.
Кандидаты на министерское кресло
Назначенного губернатором
— Зимняков пережил трех министров культуры, если считать два срока Ярославцевой, то — четырех. Но есть какие-то препятствия, которые мешают Юрию Васильевичу стать министром. Поэтому его иногда называют «вечным замом». Сможет ли он преодолеть эти препятствия в этот раз — вопрос открытый, — говорит источник НГС в Минкульте.
Внимания заслуживает и другой замминистра — Григорий Милогулов. Имеет два высших образования (НГПУ и университет французского города Тулон).
Милогулов — обладатель престижной французской национальной награды в сфере культуры — Кавалер ордена Академических пальмовых ветвей. В разные годы он занимал должности заместителя директора и директора РОО «Альянс Франсез-Новосибирск», директора Делового клуба «РДК», директора по коммуникативным проектам и международным связям АО «Технопарк Новосибирского Академгородка».
По данным источников НГС, министерские амбиции имел и директор Центра креативных индустрий (подведомственно Минкульту) Виктор Буланкин. Однако сейчас он — фигурант уголовного дела о мошенничестве с бюджетными средствами. Ему грозит до 6 лет лишения свободы.
Не исключен и вариант назначения «варяга» — человека со стороны, пока не связанного с культурным пространством Новосибирской области.
В феврале 2022-го двух новых министров назначили в Новосибирской области. Должность министра юстиции заняла Татьяна Деркач, должность министра науки и инновационной политики — Вадим Васильев.