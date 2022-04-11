«Вахта заканчивается»: почему ушла Ярославцева и кто станет новым министром культуры Новосибирской области

С 1980 года работала в новосибирской гимназии № 10 , с 1991 по 2008 год — ее директором. В конце 90-х стала депутатом облсовета, в декабре 2008 года — возглавила региональный департамент культуры. Министром она стала в апреле 2010-го.



Первое увольнение по собственному желанию с поста министра Ярославцевой подписал губернатор Василий Юрченко 24 сентября 2013 года. По одной из версий, причиной этого, как писал НГС семь лет назад, стало намерение областного правительства сократить расходы на культуру, по другой — развитие ДК «Строитель», которое Наталья Ярославцева не поддерживала.

После увольнения из правительства в 2013 году Наталья Васильевна возглавила Новосибирский институт мониторинга и развития образования и одновременно руководила общественным советом по культуре при областном Минкульте.



До 2019 года министром культуры Новосибирской области был Игорь Решетников, который покинул свой пост 3 сентября. По информации областного правительства, он написал заявление на увольнение по собственному желанию. После этого исполнение обязанностей министра культуры Новосибирской области было возложено на его заместителя Юрия Зимнякова. Сам же Игорь Решетников перешел работать в Новосибирский театр оперы и балета. В июле 2020 года Ярославцева снова стала министром культуры НСО.