Андрей Травников и Анатолий Локоть отчитались о своих доходах за 2021 год

Губернатор Новосибирской области Андрей Травников и мэр Новосибирска Анатолий Локоть задекларировали свои доходы за 2021 год. Они практически не изменились с 2020 года.



По данным декларации, опубликованной на сайте правительства, Андрей Травников получил за прошлый год 5,1 миллиона рублей. В собственности главы региона есть квартира площадью 40 квадратных метров, также ему принадлежит доля в квартире на 122,3 квадратных метра, три гаража и автомобиль «Фольксваген Тигуан». В пользовании у Андрея Травникова — квартиры в 126 и 135 квадратов.

