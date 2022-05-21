Андрей Травников и Анатолий Локоть отчитались о своих доходах за 2021 год
Рассказываем, сколько заработали руководители правительства НСО и мэрии
Губернатор Новосибирской области Андрей Травников и мэр Новосибирска Анатолий Локоть задекларировали свои доходы за 2021 год. Они практически не изменились с 2020 года.
По данным декларации, опубликованной на сайте правительства, Андрей Травников получил за прошлый год 5,1 миллиона рублей. В собственности главы региона есть квартира площадью 40 квадратных метров, также ему принадлежит доля в квартире на 122,3 квадратных метра, три гаража и автомобиль «Фольксваген Тигуан». В пользовании у Андрея Травникова — квартиры в 126 и 135 квадратов.
Супруга губернатора задекларировала доход в 140 903 рублей. У нее есть доля в квартире в 122,3 квадратных метра, в пользовании находится жилье площадью 40, 126 и 135 квадратов.
Список имущества губернатора и его жены не изменился с прошлого года. При этом доход главы региона увеличился: в 2020 году он составлял 5,04 миллиона рублей. Доход его жены в 2020 году составлял 1,7 миллиона. Также годом ранее в декларации был указан несовершеннолетний ребенок, которому принадлежала доля в квартире на 122,3 квадрата. В этом году он не упоминается в документе.
У мэра Новосибирска Анатолия Локтя доход в 2021 году составил 4,2 миллиона рублей, у его жены — 1,4 миллиона. Главе города принадлежит квартира площадью 34,4 квадратных метра, супруге — жилье в 105,6 и 59,8 квадрата. В пользовании у мэра квартира на 105,6 квадратов. Напомним, что в 2020 году доход мэра составил 4,1 миллиона рублей, его жены — 1,3.
Ранее о своем доходе отчиталась глава муниципальной избирательной комиссии Новосибирска Тамара Краткая. НГС рассказывал, какое имущество ей принадлежит.