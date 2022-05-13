3,5 миллиона рублей заработала за 2021 год председатель Новосибирского избиркома

Новосибирский избирком отчитался о доходах с января по декабрь 2021 года.



Председатель городской избирательной комиссии Тамара Краткая задекларировала получение 3 миллионов 582 тысяч рублей, в собственности у нее имеется квартира общей площадью 64,2 квадратного метра, доля в здании парковки и автомобиль Mitsubishi ASX20. Согласно сервису drom.ru, цена такой машины составляет в среднем 2,5 миллиона рублей.

Заместитель председателя Андрей Голомазов отчитался о том, что заработал за прошедший год 2 миллиона 606 тысяч рублей, а также имеет на праве собственности четыре квартиры площадью от 38 до 62,9 квадратного метра (в индивидуальной собственности — только самое большое жилище, остальные — в общей совместной с супругой), маленький участок земли (менее шести соток) с домом и летней кухней. Также зампредседателя Новосибирского избиркома владеет легковым автомобилем «Рено-Аркана».