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Тема дняКучи до потолка: квартира заваленная мусором
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3,5 миллиона рублей заработала за 2021 год председатель Новосибирского избиркома

Доходы ее заместителя — на 1 миллион меньше

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На фоне некоторых новосибирских прокуроров доходы членов избирательной комиссии выглядят весьма скромно

На фоне некоторых новосибирских прокуроров доходы членов избирательной комиссии выглядят весьма скромно

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Новосибирский избирком отчитался о доходах с января по декабрь 2021 года.

Председатель городской избирательной комиссии Тамара Краткая задекларировала получение 3 миллионов 582 тысяч рублей, в собственности у нее имеется квартира общей площадью 64,2 квадратного метра, доля в здании парковки и автомобиль Mitsubishi ASX20. Согласно сервису drom.ru, цена такой машины составляет в среднем 2,5 миллиона рублей.

Заместитель председателя Андрей Голомазов отчитался о том, что заработал за прошедший год 2 миллиона 606 тысяч рублей, а также имеет на праве собственности четыре квартиры площадью от 38 до 62,9 квадратного метра (в индивидуальной собственности — только самое большое жилище, остальные — в общей совместной с супругой), маленький участок земли (менее шести соток) с домом и летней кухней. Также зампредседателя Новосибирского избиркома владеет легковым автомобилем «Рено-Аркана».

Секретарь избирательной комиссии Татьяна Гладилина задекларировала доход 1 миллион 467 рублей за 2021 год, она владеет двумя квартирами площадью 65,1 и 51,3 квадратных метра (в общей долевой и индивидуальной собственности соответственно). Помимо этого, она пользуется принадлежащими супругу земельными участками площадью 600 и 1480 квадратных метров и ездит на машине «КИА-Венга».

Ранее НГС писал о том, что о своих доходах отчитались новосибирские прокуроры. Один из них заработал больше 9 миллионов рублей за год.

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