Прокуроры НСО отчиталось о доходах за 2021 год. Самая большая задекларированная сумма - 9,3 миллиона

Прокуроры Новосибирской области опубликовали свои декларации о доходах за 2021 год.

Самый большой годовой доход задекларировал Татарский межрайонный прокурор Илья Черкас — 9,3 миллиона рублей. В собственности у него автомобиль KIA Sorento и в безвозмездном пользовании квартира в 58,7 кв.м. Второе место по доходам — у прокурора Ордынского района Николая Кремлева (8,875 миллионов рублей), третье - у прокурора Бердска Андрея Кузнецова (7,9 миллиона рублей).



Прокурор региона Яков Хорошев указал доход в 6,69 миллиона рублей (годом ранее он официально заработал 4,38 миллиона, а за 2018-ый — 3,4 миллиона). В собственности у главного прокурора Тoyota Land Cruiser 150 и гаражный бокс, квартира площадью 67,6 кв.м, Хорошев безвозмездно с супругой пользуется квартирой площадью 86,8 кв. м. Жена прокурора получила за 2021 год 418 тысяч рублей.

