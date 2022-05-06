Прокуроры НСО отчиталось о доходах за 2021 год. Самая большая задекларированная сумма - 9,3 миллиона
Рассказываем, кто за нее отчитался
Прокуроры Новосибирской области опубликовали свои декларации о доходах за 2021 год.
Самый большой годовой доход задекларировал Татарский межрайонный прокурор Илья Черкас — 9,3 миллиона рублей. В собственности у него автомобиль KIA Sorento и в безвозмездном пользовании квартира в 58,7 кв.м. Второе место по доходам — у прокурора Ордынского района Николая Кремлева (8,875 миллионов рублей), третье - у прокурора Бердска Андрея Кузнецова (7,9 миллиона рублей).
Прокурор региона Яков Хорошев указал доход в 6,69 миллиона рублей (годом ранее он официально заработал 4,38 миллиона, а за 2018-ый — 3,4 миллиона). В собственности у главного прокурора Тoyota Land Cruiser 150 и гаражный бокс, квартира площадью 67,6 кв.м, Хорошев безвозмездно с супругой пользуется квартирой площадью 86,8 кв. м. Жена прокурора получила за 2021 год 418 тысяч рублей.
Первый заместитель прокурора региона Сергей Коростылев указал доход в 4,5 миллиона рублей, в собственности он имеет квартиру в 158 квадратов. Его супруга и дети используют две государственные квартиры.
Возглавивший городскую прокуратуру в январе этого года Роман Сивак указал доход за минувший год в 2,3 миллиона рублей, в собственности у него автомобиль Subaru Forester, земельный участок в 808 квадратов. С супругой напополам он владеет квартирой в 85 квадратов, сын Сивака безвозмездно пользуется государственной квартирой в 85 квадратов.
Самый меньший заработок за 2021 год задекларировал прокурор Каргатского района Дмитрий Попков — 1,93 миллиона рублей. В его собственности не указано ничего, не считая государственной квартиры в безвоздмедном пользовании.
Доход остальных руководителей районных прокуратур за минувший год начинается от 2 миллионов рублей.
В конце марта 2022 года налоговая служба раскрыла доходы главных богачей НСО — один из них задекларировал 4,7 миллиарда рублей. Всего в Новосибирской области проживает 31 миллиардер.