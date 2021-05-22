«Тигуан» и несколько квартир. Смотрим, как изменились доходы и список имущества губернатора Андрея Травникова

Губернатор Новосибирской области Андрей Травников отчитался о заработанном в 2020 году. По сравнению с прошлым годом, доходы главы региона упали: в 2019 году он указал 6,05 млн рублей дохода, в 2020 году — 5,04 млн рублей.



Ему по-прежнему принадлежат 3 бокса в гаражном кооперативе, маленькая квартира ( 40 квадратов ) и доля в квартире площадью 122,3 квадрата . При этом машина у Андрея Травникова одна — это всё тот же Volkswagen Tiguan, который он указал в документе прошлого года.

