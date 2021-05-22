22 мая суббота
СЕЙЧАС +8°С
Пробки 3/10
usd 73.58
eur 89.94
Тема дняИз окна выбросили записки с просьбой о помощи

Все новости

Все новости

«Тигуан» и несколько квартир. Смотрим, как изменились доходы и список имущества губернатора Андрея Травникова

По сравнению с прошлым годом, из декларации губернаторской семьи исчезли несколько активов

2 242
37Обсудить

Поделиться

За прошедший год доходы губернатора сократились, а вот его <nobr class="_">супруги —</nobr> наоборот, выросли. Возможно, это связано с продажей части имущества, однако в декларации нет об этом пометки

За прошедший год доходы губернатора сократились, а вот его супруги — наоборот, выросли. Возможно, это связано с продажей части имущества, однако в декларации нет об этом пометки

Поделиться

Губернатор НСО Андрей Травников отчитался о своих доходах за 2020 год

Губернатор Новосибирской области Андрей Травников отчитался о заработанном в 2020 году. По сравнению с прошлым годом, доходы главы региона упали: в 2019 году он указал 6,05 млн рублей дохода, в 2020 году5,04 млн рублей.

Ему по-прежнему принадлежат 3 бокса в гаражном кооперативе, маленькая квартира (40 квадратов) и доля в квартире площадью 122,3 квадрата. При этом машина у Андрея Травникова одна — это всё тот же Volkswagen Tiguan, который он указал в документе прошлого года.

В пользовании у главы Новосибирской области еще 2 квартиры — 122 и 135 квадратов.

Супруга губернатора за год, наоборот, увеличила свои доходы — с 46,8 тыс. рублей до 1,7 млн рублей. Список ее имущества стал короче по сравнению с 2019 годом. Из декларации исчез земельный участок площадью 3900 квадратов и жилой дом в 85,7 квадратов — всем этим супруга Андрея Травникова владела на праве индивидуальной собственности. В декларации за 2020 год указано, что сейчас губернаторской жене принадлежит только доля в квартире (122,3 кв. м). В пользовании у нее находятся еще 3 квартиры — 40, 135 и 126 квадратов.

В документе есть сведения и о несовершеннолетнем ребенке: ему принадлежит еще одна доля в квартире площадью 122,3 квадрата, в пользовании у него всё те же объекты, что и у жены Андрея Травникова.

В январе этого года международная организация по борьбе с коррупцией «Трансперенси Интернешнл»* (Российское отделение Transparency International в 2015 году признали «иностранным агентом».Прим. ред.) проанализировала декларации российских представителей власти и выявила в них данные, которые требуют особого внимания. В список попали и персоны из Новосибирской области, в том числе губернатор Андрей Травников.

По теме (4)

Автор

оцените материал

  • ЛАЙК1
  • СМЕХ4
  • УДИВЛЕНИЕ0
  • ГНЕВ1
  • ПЕЧАЛЬ0

Поделиться

Поделиться

губернатордекларации
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Хочешь быть в курсе событий, которые происходят в Новосибирске? Подпишись на нашу почтовую рассылку
Подписаться

КОММЕНТАРИИ (37)

Пока нет ни одного комментария. Добавьте комментарий первым!

Загрузка...
Загрузка...