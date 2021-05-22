«Тигуан» и несколько квартир. Смотрим, как изменились доходы и список имущества губернатора Андрея Травникова

Супруга губернатора за год, наоборот, увеличила свои доходы — с 46,8 тыс. рублей до 1,7 млн рублей. Список ее имущества стал короче по сравнению с 2019 годом. Из декларации исчез земельный участок площадью 3900 квадратов и жилой дом в 85,7 квадратов — всем этим супруга Андрея Травникова владела на праве индивидуальной собственности. В декларации за 2020 год указано, что сейчас губернаторской жене принадлежит только доля в квартире (122,3 кв. м). В пользовании у нее находятся еще 3 квартиры — 40, 135 и 126 квадратов.
В документе есть сведения и о несовершеннолетнем ребенке: ему принадлежит еще одна доля в квартире площадью 122,3 квадрата, в пользовании у него всё те же объекты, что и у жены Андрея Травникова.
В январе этого года международная организация по борьбе с коррупцией «Трансперенси Интернешнл»* (Российское отделение Transparency International в 2015 году признали «иностранным агентом». — Прим. ред.) проанализировала декларации российских представителей власти и выявила в них данные, которые требуют особого внимания. В список попали и персоны из Новосибирской области, в том числе губернатор Андрей Травников.