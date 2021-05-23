Заработанные миллионы: какой доход в 2020 году был у мэра Новосибирска и самых богатых его замов

Какой доход в 2020 году был у мэра Новосибирска и самых богатых его замов
Мэрия Новосибирска опубликовала декларации о доходах мэра, его заместителей, руководителей департаментов и глав районных администраций за 2020 год. Один заместитель Анатолия Локтя заработал, судя по документам, в два раза больше, чем сам мэр.
Анатолий Локоть — 4,2 миллиона рублей, его супруга — 1,3. У семьи в собственности указаны несколько квартир.
Среди остальных чиновников больше всех с учетом прибыли от продажи имущества получил первый заместитель мэра Новосибирска Геннадий Захаров — 9,3 миллиона рублей, у которого, помимо двух квартир, в собственности указана автостоянка и автомобиль Hyundai Creta. Его жена заработала около 2,5 миллиона.
На втором месте после него идет первый заместитель мэра города Новосибирска Борис Буреев, получивший чуть более 3 миллионов рублей. У него в собственности находятся два земельных участка, два машино-места, две квартиры и один объект незавершенного строительства.
На третьем месте расположился глава администрации Дзержинского района города Новосибирска Александр Рудских, имеющий доход, в том числе от предыдущего места работы, равный 2,9 миллиона. У него есть 1/2 доли квартиры и легковой автомобиль Range Rover Discovery.
В этом списке есть чиновники, которые заработали гораздо меньше, чем их супруги. Например, заместитель мэра города Новосибирска — начальник департамента культуры, спорта и молодежной политики мэрии города Новосибирска Анна Терешкова получила 2,3 миллиона рублей, а ее супруг — более 29 миллионов.
Начальник департамента по социальной политике мэрии города Новосибирска Ольга Незамаева задекларировала 2 миллиона рублей, а ее супруг — 16,7.
В декларации начальника департамента правовой и кадровой работы мэрии города Новосибирска Маргариты Масловой числится 1,6 миллиона рублей, а у ее супруга — 6,6.
Меньше всего доход указан у заместителя начальника департамента промышленности, инноваций и предпринимательства — начальника управления потребительского рынка мэрии города Новосибирска Виталия Витухину — 1,4 миллиона, правда его супруга заработала 3,7.
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