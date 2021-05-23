Заработанные миллионы: какой доход в 2020 году был у мэра Новосибирска и самых богатых его замов

Мэрия Новосибирска опубликовала декларации о доходах мэра, его заместителей, руководителей департаментов и глав районных администраций за 2020 год. Один заместитель Анатолия Локтя заработал, судя по документам, в два раза больше, чем сам мэр.



Анатолий Локоть — 4,2 миллиона рублей, его супруга — 1,3. У семьи в собственности указаны несколько квартир.

Среди остальных чиновников больше всех с учетом прибыли от продажи имущества получил первый заместитель мэра Новосибирска Геннадий Захаров — 9,3 миллиона рублей, у которого, помимо двух квартир, в собственности указана автостоянка и автомобиль Hyundai Creta. Его жена заработала около 2,5 миллиона.