Главы районов Новосибирска отчитались о доходах — кто получил больше
Чиновники опубликовали свои декларации за 2021 год
На муниципальном портале Новосибирска опубликованы сведения о доходах глав районов города за 2021 год.
Согласно документу, больше всех заработал глава Дзержинского района Александр Рудских, который указал доход в 4,211 миллиона рублей (включая выручку от продажи квартиры). В декларации также значатся две квартиры и автомобиль Land Rover Discovery.
Чуть меньше заработал глава Первомайского района Вадим Бобырь — 4 миллиона 179 тысяч рублей (доход, полученный в том числе от продажи автомобиля, и доход с предыдущего места работы). В собственности у него указана квартира в 152,5 квадрата.
Глава администрации Кировского района города Андрей Выходцев заработал 3,5 миллиона рублей (включая доход от продажи автомобиля). В его собственности указан земельный участок (1054 квадратных метра), жилой дом и квартира.
Глава Ленинского района Александр Гриб задекларировал доход в 1,887 миллиона рублей. В его собственности указана квартира, земельный участок и три автомобиля: Volkswagen Multivan, Willys MB и Mercedes-Benz E 300.
Глава администрации Центрального округа Сергей Канунников указал доход за прошлый в год в 2,2 миллиона рублей. В его собственности указаны два земельных участка (общая площадь — 2200 квадратов), квартира, гараж, автомобили УАЗ-22069504 и Nissan X-Trail, а также моторное судно Orionboat 43fish.
Глава Советского района Дмитрий Оленников заработал 1,974 миллиона рублей. Он владеет земельным участком и двумя квартирами.
Глава Калининского района Герман Шатула задекларировал годовой заработок в 2,9 миллиона рублей. В собственности у чиновника есть квартира в 104 квадрата.
Самый низкий доход оказался у главы Октябрьского района Александра Колмакова — 1,824 миллиона рублей. Ему также принадлежат дом и земельный участок.
21 мая губернатор Новосибирской области Андрей Травников и мэр Новосибирска Анатолий Локоть задекларировали свои доходы за 2021 год. Они практически не изменились с 2020 года. Тем же днем свои декларации опубликовали и министры, среди них есть те, кто заработал больше губернатора.