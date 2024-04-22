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Происшествия Лечился полгода: новосибирец отсудил компенсацию за травму на работе — ему заплатят миллионы

Лечился полгода: новосибирец отсудил компенсацию за травму на работе — ему заплатят миллионы

Травму мужчина получил во время работы вахтовым методом в Усть-Илимске

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Житель Новосибирска отсудил миллионную компенсацию за производственную травму во время командировки в город Усть-Илимск. Информацию об этом распространила пресс-служба прокуратуры Иркутской области.

Новосибирец отправился работать в Усть-Илимск вахтовым методом в марте 2023 года. Тогда же он получил производственную травму из-за небезопасных условий труда на производстве.

— В связи с этим он находился на лечении более полугода, утратил профессиональную трудоспособность. Однако, физические и нравственные страдания работнику не были добровольно компенсированы, — сообщили в ведомстве.

Прокуратура направила иск к работодателю новосибирца, чтобы взыскать с него компенсацию морального вреда. Суд встал на сторону прокуроров и присудил потерпевшему 2,5 миллиона рублей.

Решение суда вступило в законную силу, его исполнение будет проконтролировано прокуратурой.

Ранее в Новосибирске пациент отсудил у больницы компенсацию в 2,5 миллиона рублей и ежемесячные выплаты из-за неправильно поставленного диагноза. Врачи проглядели тромбоз в ноге, которую пришлось ампутировать.

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Новосибирск Иркутская область Суд Прокуратура
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