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Здоровье эксклюзив «Просил полицейского меня застрелить»: у сибиряка три дня заживо отмирала нога — врачи ему должны за это 2,5 млн

«Просил полицейского меня застрелить»: у сибиряка три дня заживо отмирала нога — врачи ему должны за это 2,5 млн

Два месяца ногу отрезали по кусочкам, а затем просто ампутировали

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Антон до сих пор не может понять, почему дежурный врач больницы сказал провести УЗИ только вен, а артерии в итоге проигнорировали

В Новосибирске пациент отсудил у Горбольницы № 1 компенсацию в 2,5 миллиона рублей и ежемесячные выплаты из-за неправильно поставленного диагноза. Согласно заключению медэкспертизы, которая есть в редакции, его обследовали недостаточно тщательно. Врачи проглядели тромбоз, в голени развился некроз, и ее пришлось ампутировать.

Как объяснил корреспонденту НГС пострадавший пациент Антон, у него образовалась аневризма в подвздошной правой артерии, начался тромбоз. Всё произошло 27 января 2022 года.

— Я шел в спортзал. Начал переходить дорогу, и у меня отказала голень прямо посередине. Ее так сжало сильно, как будто в тисках. Такая адская боль. На одной ноге допрыгал до ТЦ «Континент», — вспоминает Антон.

Там ему вызвали скорую, медики вкололи обезболивающее, которое почти не помогло. От госпитализации мужчина сначала отказался, потому что ему сказали, что это судорога и она пройдет. Но становилось только хуже.

— Ко мне полицейский подошел, спросил, чем помочь. А я ему: «У вас же есть табельное? Пристрелите меня на хрен тут». Не передать словами, какая боль. Это же ткань отмирает, — отметил мужчина. — Колено распухло, стало таким бордовым. Добрался в итоге до квартиры и вызвал опять скорую.

Врачи отвезли его в травматологию, а оттуда его с подозрением на тромбоз отправили в Горбольницу № 1. Там медики почему-то решили проверить на УЗИ только вены, а артерии не стали. Дежурный врач решил, что это судороги, выписал миорелоксанты и отправил Антона домой, порекомендовав консультацию невролога.

— Трое суток я практически не спал от этой боли. Три дня моя нога отмирала, — еле сдерживает эмоции мужчина. — На пятый день после начала всего этого, 1 февраля, я попал к неврологу в частную клинику. Оттуда уже опять в Горбольницу.

Мужчина перестал чувствовать правую стопу, а хирурги собрали экстренно консилиум. Два месяца они резали по кусочкам ногу, удаляя отмершие ткани, объясняя пациенту это попытками сохранить конечность.

В таком состоянии была нога перед ампутацией

В итоге 29 марта Антону удалили правую голень. Он стал инвалидом третьей группы.

В распоряжении редакции НГС есть отзывы больницы на требования, которые выдвигал мужчина. В первом представители Горбольницы № 1 попросили суд отказать в возмещении морального вреда и расходов Антона, во втором не соглашались с размером ежемесячной компенсации.

Суд с их позицией не согласился и присудил Антону компенсацию общей суммой в 2,5 миллиона, и ежемесячные выплаты в 42 тысячи рублей за утрату трудоспособности. Мотивировочная часть пока не изготовлена.

— Мы готовились больше года. Нет смысла идти в уголовный процесс, потому что там экспертизы три года делают, и в итоге дело закрывают за сроком давности, — объяснила медицинский адвокат Юлия Казанцева.

Адвокат мужчины предполагает, что больница может подать апелляцию.

Как рассказала адвокат Юлия Казанцева следователи позвонили ей и сообщили, что начали проверку.

Ранее следователи возбудили уголовное дело из-за сибирячки, которая потеряла ребенка на пятом месяце беременности.

ПО ТЕМЕ
Врач Заельцовский районный суд Ампутация ноги Горбольница 1
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