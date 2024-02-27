«Экспертизы будут 9 месяцев»: возбуждено дело из-за сибирячки, потерявшей дочь на пятом месяце беременности

Следователи возбудили уголовное дело из-за сибирячки, которая потеряла ребенка на пятом месяце беременности. Об этом корреспонденту НГС сообщила сама Надежда Шевелёва.
Она заявила, что врачи не обратили должного, по ее мнению, внимания на жалобы о болях — ни в женской консультации, ни в областном перинатальном центре. Она также не дождалась скорую и была вынуждена, по ее словам, добираться до центра сама. В итоге у женщины произошел выкидыш.
— Следователь сказал, что вчера возбудили уголовное дело. Документы медицинские отправили не в новосибирскую контору. Часть экспертиз будет 9 месяцев длиться, — объяснила корреспонденту НГС Надежда Шевелёва. — Дело сегодня повезут в прокуратуру и меня потом должны уже вызвать как потерпевшую. Нам сразу сказали, что будут отчитываться в Москву, так как все на контроле Александра Бастрыкина.
Дело возбуждено по ст. 238 «Услуги не отвечающие требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей». Эту информацию корреспонденту НГС подтвердили в СУ СК России по Новосибирской области и добавили, что «расследование продолжается».
Ранее в новосибирском роддоме №6 заявили, что оказали всю необходимую медпомощь сибирячке. В областной больнице также ответили на ее обвинения.