«Экспертизы будут 9 месяцев»: возбуждено дело из-за сибирячки, потерявшей дочь на пятом месяце беременности

Она заявила, что врачи не обратили должного, по ее мнению, внимания на жалобы о болях — ни в женской консультации, ни в областном перинатальном центре. Она также не дождалась скорую и была вынуждена, по ее словам, добираться до центра сама. В итоге у женщины произошел выкидыш.