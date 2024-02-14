«Всю ночь схватки, а врача нет»: сибирячка потеряла дочь в середине беременности — она уверена, что ребенка могли спасти

Жительница Новосибирска Надежда Шевелева на 5-м месяце беременности потеряла долгожданного ребенка. Сначала женщине с болью в спине и животе, по ее словам, неделю не могли оказать нормальную медпомощь в женской консультации. Отменила почему-то врач и назначенный для сохранения беременности препарат. Затем Надежда больше часа не могла дождаться скорой, но в итоге сама попала в областной перинатальный центр. Там она пролежала 12 часов со схватками и кровотечением, хотя ребенок в животе по УЗИ был живой и здоровый. В итоге дочь Надежда так и не увидела — малышка родилась мертвой. Сибирячка намерена добиться от врачей ответов — почему они не сделали все, чтобы спасти ребенка и заставили почти сутки мучится с надеждой на сохранение дочки. Подробности — в материале НГС.
«Отказали в приёме без записи»
Для 35-летней Надежды Шевелёвой третья беременность была очень долгожданной и желанной. У женщины уже есть двое детей — 18 и 3 лет, и к рождению малышки с трепетом готовилась вся семья.
Надежда проходила все необходимые обследования и наблюдалась в женской консультации роддома №6. В понедельник 5 февраля она пришла к своему врачу Кумушай Сатыбалдиевой и пожаловалась на боли в спине и животе. Поясница у женщины и до этого болела, но в этот раз ныла сильнее, чем обычно. Врач, по словам Надежды, на жалобы никак не отреагировала. Боль только нарастала, и 8 февраля сибирячка решила опять поехать в консультацию.
— У меня срок 18 недель, и мне с болью отказали в приёме без записи. И сказали, что врач, которая меня вела, уволилась, а все остальные заняты. Пришлось вернуться домой, и уже дома я вызвала скорую. Прошел час, они не ехали. Я перезвонила в скорую, и они сказали, что быстрее будет ехать самой, сообщили, какая больница дежурит, — вспоминает сквозь слезы Надежда.
В 22:00 женщина приехала в Новосибирский областной перинатальный центр. По словам Надежды, врач осмотрела ее и сказала, что шейка матки короткая, а выписанное гинекологом лечение было неправильным.
— Оказалось, что препарат «Дюфастон» нельзя было сокращать, а мой гинеколог, которая вела беременность, написала в карте и сказала сокращать. Даже инструкцию написала: с трех таблеток до одной снижать. Я перешла 8 февраля на одну таблетку уже, чтобы потом по назначению врача перейти на другой препарат, — объясняет Надежда.
«Дюфастон» — гормональный препарат с действующим веществом дидрогестерон. Применяется при угрозах выкидыша, эндометриозе, бесплодии и других состояниях.
Боль в спине и животе врачи объяснили мышечными спазмами, сделали назначения и сказали, что у женщины есть выбор: лечиться дома или остаться в больнице. Надежда хотела выписаться, но ее муж настоял на госпитализации.
«Всю ночь были схватки»
У Надежды взяли все необходимые анализы, провели ЭКГ и отвели в палату в 23:12 — она знает точное время, потому что в режиме реального времени писала сообщения мужу о своем состоянии и здоровье малышки. В полночь, уже 9 февраля началось кровотечение. Живот болеть перестал, но начались схватки.
— Схватки каждые 5 минут были. Я сообщила врачу, она посмотрела и поставили капельницу кровоостанавливающую, но это не помогло. Врач сказала часов в 11 утра на следующий день сделают УЗИ и посмотрят, что там. Всю ночь были схватки каждые 5 минут до полудня 9 февраля. Я периодически звала кого-нибудь. Врача больше не было ни разу, медсестры молча слушали и уходили, — плачет Надежда.
9 февраля около 13:00 женщина напомнила, что ей должны сделать УЗИ. Интервал между схватками сократился до 3 минут. Надежда говорит, что ее посадили в общую очередь на УЗИ.
— Я заглянула в кабинет и сказала опять, что схватки каждые 3 минуты, что я рожаю, и дайте воды хотя бы. Врач, которая делает УЗИ, быстро мне налила горячей воды из крана почему-то — видимо, торопилась помочь — и спросила меня, за кем я в очереди. Я конечно же не знала, за кем. У меня были схватки столько часов и кровь шла, я уже просто была вымотана и плохо соображала, — объяснила женщина.
Надежду положили в соседнюю комнату на кушетку. Рядом был кран. Женщина открывала его и опускала руки в холодную воду, чтобы отвлечься от боли, кричала и просила вызвать врача. УЗИ ей сделали: с ребенком было все хорошо, было видно сердцебиение.
— Врач начала смотреть трансвагинально и сказала, что у меня выкидыш, шейки уже нет, все в крови. Посадила на свой стул на ворох пелёнок. Хорошо, что он был на колесиках. Сказала медсестре срочно везти в гинекологию. Привезли на этом стуле меня кое-как, положили на кровать. Отошли воды, кровь продолжала идти.
— Быстро вышел и ребёнок, и плацента, чуть усыпили меня, но я в сознании лёгком была. Дочистили и в палату другую положили. Так я потеряла дочь, — Надежда делает горькую паузу. — Похоронить мне ее не дадут.
После произошедшего у Надежды состоялся разговор с заведующей. Как вспоминает женщина, на вопрос, почему роды не стимулировали, зная, что у нее случился выкидыш, ей ответили, что не имели права, так как ребенок желанный.
— То есть истекать кровью и мучиться давать у них есть право. Как-то странно это всё, — недоумевает Надежда. — Она еще сказала, что при поступлении к ним шейка матки вместо положенных 3 сантиметров была 1,5 сантиметра, и что нельзя якобы швы было делать. Я выяснила, что наоборот должны были хирурги делать. И ничего бы не было — ещё меньше шейка бывает и спасают!
Надежда уверена, что если бы на всех этапах — от женской консультации до перинатального центра — она получила должную помощь, то ее дочь была бы жива.
«Была выбрана безопасная для матери выжидательная тактика»
Надежда дала свое согласие на разглашение медтайны и Новосибирской областной больнице, к которой относится региональный перинатальный центр, и женской консультации при роддоме №6. Редакция НГС обратилась с официальным запросом в оба эти учреждения, а также в Минздрав Новосибирской области. На момент публикации ответ поступил только от Новосибирской областной больницы.
В ответе указано, что Надежда сама обратилась в приемное отделение 8 февраля в 21:48 с признаками угрозы выкидыша, поэтому ей была назначена сохраняющая беременность терапия.
— По настоянию мужа Надежда Александровна согласилась на госпитализацию. Для пациентки была выбрана безопасная для матери выжидательная тактика, единственно возможная для данной ситуации, которая могла привести к сохранению беременности, хотя шансов на это было крайне мало, — объяснили в Новосибирской областной больнице. — Через несколько часов (в 23:20), несмотря на проводимую терапию, началась родовая деятельность. На тот момент сохранить беременность было невозможно.
В больнице утверждают, что сопровождение врачом акушером-гинекологом осуществлялось все это время постоянно «в первую очередь для предупреждения риска травмы у женщины».
— Учитывая хорошую родовую деятельность, проводить стимуляцию противопоказано из-за риска травмы у матери. Выкидыш произошел через несколько часов после начала родовой деятельности — 9 февраля в 13:25. Надежде Александровне была оказана медицинская помощь, необходимая после выкидыша. На третьи сутки после этого было выполнено ультразвуковое исследование органов малого таза, в ходе которого не выявлено отклонений, и пациентка была выписана на амбулаторный этап с рекомендациями, — ответили на запрос редакции в больнице.
Что делать, если не устраивает качество медпомощи
Медицинский юрист Евгений Павлов советует в таких ситуациях писать не только жалобы, но и заявления. В первую очередь в Следственный комитет.
— Нужно описать подробно всю историю от наблюдения в женской консультации: какие претензии есть к врачам, как не приняли с болями. Описать проблемы со скорой помощью, что произошло в перинатальном центре. В заявлении указать просьбу провести проверку, — советует юрист.
Жалобу следует отправить в Минздрав, а также подать заявление в страховую по ОМС и следователям с просьбой проверить качество медпомощи и провести экспертизу.
— Следователи могут оперативно изъять документацию во всех учреждениях. Сейчас переписывать карты достаточно сложно, потому что часть информации хранится на электронных носителях, но все же упускать время в таких случаях нельзя, — подчеркнул юрист.
В прошедшие выходные сибирячка заявила, что из-за халатности врачей ее 86-летний отец с инсультом упал со стола томографа в Городской больнице № 11 в Новосибирске. Она уверена, что из-за дополнительного ушиба и затягивания времени после происшествия ее отец в итоге «превратился в овощ».
Ранее в Новосибирске следователи возбудили уголовное дело после смерти 80-летней Милиции — пациентки ребцентра «Лесной». Это сделали через 6 часов после публикации НГС.