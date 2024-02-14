«Всю ночь схватки, а врача нет»: сибирячка потеряла дочь в середине беременности — она уверена, что ребенка могли спасти

«Отказали в приёме без записи»

Для 35-летней Надежды Шевелёвой третья беременность была очень долгожданной и желанной. У женщины уже есть двое детей — 18 и 3 лет, и к рождению малышки с трепетом готовилась вся семья.

Надежда проходила все необходимые обследования и наблюдалась в женской консультации роддома №6. В понедельник 5 февраля она пришла к своему врачу Кумушай Сатыбалдиевой и пожаловалась на боли в спине и животе. Поясница у женщины и до этого болела, но в этот раз ныла сильнее, чем обычно. Врач, по словам Надежды, на жалобы никак не отреагировала. Боль только нарастала, и 8 февраля сибирячка решила опять поехать в консультацию.