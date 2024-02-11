«Был громкий шлепок»: сибиряк с инсультом упал со стола на бетонный пол во время томографии — семья обратилась в полицию

«Держать некому»

В итоге врачи сказали Юлии, что обследование нужно продолжить. Женщина взяла себя в руки и дала на это согласие.

— Врач сказал, что папу надо держать. Я говорю: «Держите». Он ответил: «Вы понимаете, что там очень много облучения, что это около 60 рентгенов за раз облучения. Держать некому». Я ответила: «Хорошо, как дочь буду держать своего отца». Тогда он сказал, что это не всё так просто и нужно писать согласие, — вспоминает Юлия.

Женщина дала свое согласие, но в документе написала, что вынуждена держать своего отца из-за того, что при обследовании КТ он упал со стола и фиксировать теперь его некому. Такую бумагу врачи, по словам Юлии, принимать от нее не стали. В итоге КТ пенсионеру сделали, но с контрастом.