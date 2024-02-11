«Был громкий шлепок»: сибиряк с инсультом упал со стола на бетонный пол во время томографии — семья обратилась в полицию

Сибирячка заявила, что из-за халатности врачей ее
«Он лежал на бетонному полу»
Василию Егоровичу 86 лет, и он уже перенес инсульт ранее. Именно поэтому вся семья была настороже. Его дочь Юлия сразу поняла 8 февраля вечером, что у отца снова инсульт — перестала двигаться рука, стала спутанной речь. Она вызвала скорую помощь, которая увезла мужчину в Городскую больницу
— Ему провели томографию головы и подтвердили, что инсульт, тромб в голове, парализована левая сторона. Сделали анализы. Был бронхит, поэтому отец похрипывал. Рентген-аппарат не работал в больнице, поэтому сказали, что нужна вторая томография, — объяснила корреспонденту НГС Юлия Туруспекова.
На томограф пенсионера положили втроем — Юлия, ее муж и медбрат. Всех попросили выйти. Женщина утверждает, что у стола томографа не было никакой фиксации.
— Минут через 5 мы услышали громкий шлепок и удивились, что же там такое могло произойти. Представляете, там железная дверь, и за ней мы услышали этот шлепок. Дверь была на кнопке, мы туда войти не могли. Врач, которая там была, открыла дверь и позвала охранника. Я спросила, что случилось, попыталась зайти, а та мне ответила, что нельзя, и оттолкнула меня, — продолжила рассказ женщина.
Юлия сдаваться была не намерена, отпихнула врача и охранника и прорвалась внутрь. То, что она увидела, шокировало и ее, и мужа, который также смог пройти внутрь.
— Я ворвалась, оттолкнула их, и я увидела, что отец упал с этого стола. Он лежал на бетонному полу, — еле сдерживает слезы Юлия. — Я стала кричать, звать на помощь. А те две женщины, которые делали томографию, закрылись в кабинете.
Поднимать мужчину, по словам женщины, пришлось ей, ее супругу и медбрату. На крики Юлии сбежались врачи и выставили всех посторонних за дверь кабинета.
«Держать некому»
В итоге врачи сказали Юлии, что обследование нужно продолжить. Женщина взяла себя в руки и дала на это согласие.
— Врач сказал, что папу надо держать. Я говорю: «Держите». Он ответил: «Вы понимаете, что там очень много облучения, что это около 60 рентгенов за раз облучения. Держать некому». Я ответила: «Хорошо, как дочь буду держать своего отца». Тогда он сказал, что это не всё так просто и нужно писать согласие, — вспоминает Юлия.
Женщина дала свое согласие, но в документе написала, что вынуждена держать своего отца из-за того, что при обследовании КТ он упал со стола и фиксировать теперь его некому. Такую бумагу врачи, по словам Юлии, принимать от нее не стали. В итоге КТ пенсионеру сделали, но с контрастом.
— Я спросила, почему ему что-то вводили. Я не давала согласия на контраст, у него и так состояние плохое. Состояние отца после контраста ухудшилось. Как мне объяснили, контраст делает человека неподвижным, вводили ли ему еще что-то — не могу сказать. Только он стал как овощ. Он хоть руку поднимал, глаза открывал, а после этого — всё, — возмущена женщина. — Меня заверили, что ему сделали обследование, все косточки, все конечности проверили, переломов нет.
После обследования женщина больше часа добивалась перевода отца в областную больницу. В итоге он попал туда в районе двух часов ночи. По словам Юлии, врач, который оформлял перевод, в истории болезни скрыл факт падения пенсионера при КТ.
— Как другие врачи могли назначить лечение, если они не знали всего этого? Может быть, там другое должно быть лечение, дополнительное обследование! — не может сдержать эмоций женщина. — Врач со мной читал историю болезни, и там ничего не было про падение.
Что сейчас с пенсионером
Врачам в итоге удалось стабилизировать состояние Василия Егоровича. Вчера, 10 февраля, его перевели в общую палату.
— Он сейчас обездвиженный, речь потеряна. Я его попыталась покормить, он рот вообще не открывает. Хотя врач говорит, что ел. Я не знаю, как он ел. Ноги поднять сам не может. Руку только одну поднимает правую. В состоянии овоща, — почти плачет Юлия. — Это, конечно, инсульт, всё понимаю, но почему так поступили в больнице
Юлия Туруспекова 10 февраля написала заявление в полицию — она утверждает, что халатность врачей могла привести к такому серьезному ухудшению состояния ее отца. Она прислала в редакцию фото талона-уведомления, а также самого заявления. Также женщина готовит обращения в другие инстанции.
В пресс-службе ГУ МВД по Новосибирской области корреспонденту НГС ответили, что заявление зарегистрировано. Источник НГС, знакомый с ситуацией, сообщил, что материалы проверки готовятся для отправки в Следственный комитет.
Медицинский юрист Евгений Павлов советует в таких случаях обращаться с заявлением в Следственный комитет, а также у главврача учреждения и страховой по ОМС письменно просить проверки качества оказания медуслуг.
— В этом случае была угроза жизни и здоровью, поэтому согласие у родственников на контраст по закону брать и не должны были. Другой разговор насчет фиксации, — отметил юрист. — Не должна дочка пациента находиться в облучаемой зоне. Если некому было держать пациента — то это вопрос врачей и медперсонала. Они должны сами всё организовать. Или пристегнуть пациента, или контраст делать под анестезией. В этом случае следователи должны изъять меддокументацию и всё сейчас проверить.
Историю, произошедшую с ее отцом, сибирячка опубликовала и в соцсетях. Редакция НГС обратилась с запросом в Министерство здравоохранения Новосибирской области с просьбой сообщить, какая будет реакция на огласку данного инцидента, должны ли быть у томографа фиксаторы и кто именно должен удерживать пациента на столе. Также корреспондент НГС отправила запрос в Городскую больницу
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