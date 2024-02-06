Последние дни Милиции: сибирячка умерла после реабилитации в престижном новосибирском санатории

Курс реабилитации с регулярной физиотерапией для Милиции стартовал 7 марта 2023 года. Дети посещали ее поочередно каждые несколько дней.



— Состояние мамы постепенно становилось всё лучше и лучше. Мы с братом так радовались, что мама сможет вернуться к нормальной жизни. По окончанию первой недели реабилитации прогресс был налицо, брат снимал маму на видео, чтобы мне показать. Но радость была преждевременной. Я приехала спустя два дня, дело было в четверг. Смотрю, мама в палате лежит одна, она меня не узнала. Потрогала ей лоб — он был буквально раскаленным. Я начала узнавать причину произошедшего у лечащего врача, он ответил, что маме провели чистку пролежней, это хирургическое вмешательство. На вопрос о том, почему это не было согласовано с родными, врач ответил, что мама — дееспособная, а значит может принять такое решение сама. Но тот человек, которого я увидела по приезду, плохо понимал происходящее, — с дрожью в голосе рассказывает Светлана.