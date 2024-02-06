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Последние дни Милиции: сибирячка умерла после реабилитации в престижном новосибирском санатории

Роздравнадзор выявил нарушения в работе РЦ «Санаторий «Лесной»» после трагического случая

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Родным сообщили, что сами они маму вряд ли выходят. Но и дорогостоящая реабилитация закончилась трагически

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Жительница Новосибирска Светлана оплатила своей пожилой матери Милиции 20-дневный курс пребывания в престижном ребцентре «Лесной» — восстановление после операции на шейке бедра обошлось в 166 тысяч рублей. Женщина посещала мать каждые несколько дней, но состояние старушки резко ухудшилось после того, как прямо в санатории ей провели хирургическое вмешательство, не согласованное с дочерью. В итоге пенсионерку увезли в больницу в тяжелом состоянии. Спасти ее врачи не смогли. Проверка Росздравнадзора выявила нарушения в работе «Лесного» и даже требовала аннулировать несколько пунктов в медицинской лицензии учреждения. При этом следователи не нашли оснований для возбуждения уголовного дела. В обстоятельствах трагической смерти разбирался журналист НГС Виктор Бобровников.

Жизнь и смерть Милиции

Героиня этой публикации родилась в городе Колпашево Томской области в 1939 году, имя ей выбирали по советской традиции — в честь знаменательного для страны события. Им стало образование в том году советской милиции, девочку так и назвали. Настоявший именно на таком имени отец Милиции спустя два года ушел на фронт, был серьезно ранен в битве под Сталинградом и комиссован, уже на гражданке стал заслуженным работником почты. После окончания школы томичка приехала в монтажное училище в Новосибирск, где познакомилась с шофером, замуж за него она вышла в 1965 году. После окончания училища Милиция работала в пекарне и на заводах, перед выходом на пенсию занималась монтажом микросхем в институте НИИКЭ.

Отец Милиции — фронтовик, после окончания ВОВ ставший почтальоном

Отец Милиции — фронтовик, после окончания ВОВ ставший почтальоном

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Супруг умер рано. После его смерти Милиция новых отношений не искала, так и оставшись вдовой на следующие тридцать лет. Главную радость в жизни ей дарили дети: дочь и сын, которые поддерживали маму вплоть до ее последних дней. Свою погодку — советскую милицию — женщина пережила почти на четверть века.

12 января прошлого года Милиция неудачно упала, получив тяжелейшую травму — перелом шейки бедра. Оперировали женщину в городской клинической больнице Новосибирска.

— Ей там поставили металлическую скобу, после операции мама находилась на ИВЛ четверо суток, у нее образовались небольшие пролежни в области пяток на момент выписки. Мы забрали ее домой и дежурили возле ее кровати 1,5 месяца. Когда мама начала потихоньку ходить самостоятельно, встал вопрос о реабилитации. Нам еще в больнице советовали санаторий «Лесной» как наиболее подходящий для этих целей, сказали, что сами ее мы вряд ли выходим, — рассказала НГС дочь Милиции Светлана.

Дочь оплатила матери 20-дневную реабилитацию в рекомендованном санатории, заплатив 166 000 рублей, один день обошелся в 8300. До конца этот курс Милиция пройти не смогла.

«Пришлось усмирять»

Реабилитационный центр «Лесной» расположен на одноименном шоссе, он работает с 10 мая, ранее назывался РЦ «Ортос». «Лесной» имеет лицензию на оказание широкого спектра медицинских услуг. В числе имиджевых статей на официальном сайте первым идет материал о преимуществах профессионального выхаживания больных после перелома шейки бедра.

ООО «Реабилитационный центр Лесной» в равных долях принадлежит Екатерине Мамоновой и Елене Ждановой, последняя — генеральный директор центра. До 2018-го учреждение носило другое название: РЦ «Ортос». На конец 2022 года санаторий отчитался о чистой прибыли в 14,8 миллиона рублей при выручке в 58,3 миллиона. В 2023 году РЦ заключил два госконтракта на реабилитацию участников СВО: один на миллион рублей, второй — на три миллиона. Всего «Лесной» заключил 48 медицинских госконтрактов на 468,4 миллиона рублей.

Курс реабилитации с регулярной физиотерапией для Милиции стартовал 7 марта 2023 года. Дети посещали ее поочередно каждые несколько дней.

— Состояние мамы постепенно становилось всё лучше и лучше. Мы с братом так радовались, что мама сможет вернуться к нормальной жизни. По окончанию первой недели реабилитации прогресс был налицо, брат снимал маму на видео, чтобы мне показать. Но радость была преждевременной. Я приехала спустя два дня, дело было в четверг. Смотрю, мама в палате лежит одна, она меня не узнала. Потрогала ей лоб — он был буквально раскаленным. Я начала узнавать причину произошедшего у лечащего врача, он ответил, что маме провели чистку пролежней, это хирургическое вмешательство. На вопрос о том, почему это не было согласовано с родными, врач ответил, что мама — дееспособная, а значит может принять такое решение сама. Но тот человек, которого я увидела по приезду, плохо понимал происходящее, — с дрожью в голосе рассказывает Светлана.

Еще чуть-чуть и видео загрузится
Брат и сестра при каждом визите к маме слали друг другу фото- и видеотчет. Видео 18+

Видео: Антон Дигаев

Следующим утром Светлана вновь приехала в «Лесной» и увидела в палате матери настоящий разгром: выбита лампочка, вырван провод от бра, а на кровати — веревки. По ее словам, персонал «Лесного» сообщил, что Милиции было плохо, она звала детей и кричала, «пришлось усмирять».

— Мамы в палате не было, я выскочила в коридор: ее везли на физиотерапию. Она снова меня не узнавала, было видно, что ей очень плохо. Высокая температура держалась. Ноги у нее были перевязаны, она хрипела и не понимала, что происходит. Я остановила врачей и подняла шум. Добилась госпитализации ее в областную больницу. Врачи боролись за жизнь матери, но не смогли ее спасти. Она умерла 31 марта, — рассказала Светлана.

Из посмертного эпикриза Милиции следует, что в ГКБ № 1 пациентка поступила в тяжелом состоянии и с множественными гематомами, у нее были пролежни 2-й степени в области лопаток, 3-й степени — в областях крестца, пяток и голеней. Смерть женщины наступила в условиях прогрессирующей сердечно-сосудистой недостаточности.

Позиции «Лесного» и следствия

Светлана говорит, что в целом «Лесной» выглядит как приличное заведение и программа реабилитации у него достойная. При этом женщина убеждена: за ее мамой попросту недоглядели.

— Как я выяснила потом, историю болезни из больницы, где маму оперировали до «Лесного», никто так и не запрашивал. Присмотр за моей мамой, судя по моим наблюдениям, смахивал на халатное отношение. Я решила добиться объективного расследования ситуации, — пояснила Светлана, — я отправила ряд жалоб в различные инстанции в поисках правды.

Она обратилась в СК, прокуратуру и Росздравнадзор.

Прокуратура жалобу Светланы отправила на рассмотрение в Минздрав НСО, оттуда она ушла в Росздравнадзор. Внеплановая проверка выявила ряд нарушений в работе «Лесного».

— Выявлены нарушения законодательства в части несоответствия оказываемой медицинской помощи установленным критериям качества оказания медицинской помощи, а также несоблюдения ведения медицинской документации в установленном законом порядке. Вместе с тем установлено несоблюдение порядков оказания медицинской помощи по профилям «нейрохирургия», «травматология и ортопедия», «терапия» и «неврология», — говорится в отчете Росздравнадзора. Там отмечается, что надзорный орган обратился с заявлением в лицензирующий орган об исключении этих четырех видов медпомощи из лицензии «Лесного».

При этом следователи не нашли состава преступления в действиях сотрудников ребцентра.

— В ходе проверок не установлен факт неисполнения должностных обязанностей со стороны сотрудников РЦ «Лесной». Отсутствуют основания для возбуждения уголовного дела, — говорится в постановлении об отказе в возбуждении дела, вынесенном следователем СК.

Отказ Светлана обжаловала. Суд не стал рассматривать заявление по существу, отметив, что прокуратура уже отменила отказ, отправив материалы на дополнительную проверку. На данный момент окончательное процессуальное решение не принято.

— Уголовно-процессуальная проверка по данному факту продолжается, — сообщили НГС в прокуратуре Новосибирской области.

В санатории отказались озвучить нюансы оказания медицинской помощи Милиции со ссылкой на медицинскую тайну, хотя редакция к запросу приложила письменное согласие дочери пациентки.

— К сожалению, мы не имеем возможности разглашать сведения о здоровье пациентки до и после выписки, поскольку эта информация составляет врачебную тайну, то есть является конфиденциальной. Оказание медицинской помощи в ООО «РЦ Санаторий Лесной» осуществляется в соответствии с требованиями действующего законодательства.

Нарушения, выявленные внеплановой проверкой Росздравнадзора, в санатории назвали «незначительными».

— Действительно, в сентябре 2023 года Росздравнадзором проводилась внеплановая выездная проверка государственного контроля качества и безопасности медицинской деятельности ООО «РЦ Санаторий Лесной». По результатам проверки были выявлены незначительные нарушения, которые на сегодняшний день устранены в полном объеме. Сведения о возможном отзыве медицинской лицензии у «Лесного» не соответствуют действительности, — добавили в «Лесном».

За почти год, прошедший со смерти матери, Светлана получила два отказа в возбуждении уголовного дела, недавно она написала обращение в СКР — лично к Александру Бастрыкину.

— Назначен уже третий следователь, но дело так и не сдвинулось с мертвой точки. По существу проверка не ведется, врачи «Лесного» и больницы, где умерла мама, насколько мне известно, не допрашивались. История болезни также не запрашивалась, — подытожила Светлана.

В декабре Октябрьский районный суд Новосибирска запретил деятельность пансионата для пожилых людей «Гармония» на Инской, 39. Этому решению предшествовали смерти постояльцев и выявленные нарушения закона.

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