Суд запретил работу пансионата в Новосибирске, где страдали постояльцы

Октябрьский районный суд Новосибирска запретил деятельность пансионата «Гармония» на Инской,39. С таким требованием к суду вышла прокуратура после возбуждения уголовного дела по факту оказания услуг, не соответствующим требованиям безопасности жизни и здоровья граждан.
— Проверкой выявлены нарушения в деятельности организаций, в связи с чем прокурор обратился в суд с заявлениями о прекращении деятельности пансионатов до устранения нарушений закона. Октябрьский районный суд удовлетворил исковые требования прокурора о прекращении деятельности пансионата для пожилых людей «Гармония» на ул. Инская, — сообщили в прокуратуре Новосибирской области.
Сейчас деятельность пансионата по указанному адресу не идет, все постояльцы переведены в государственные социальные учреждения города и области, ответчиком принимаются меры по устранению нарушений закона.
Суд также запретил ООО «Гармония» заключать новые договоры на оказание социальных услуг для пожилых и инвалидов. Отметим, что «Гармония» оказывала услуги от имени сети пансионата «Ремели», именно это название еще летом красовалось на дверях пансионата на Инской, 39. Именно там избили ветерана ВОВ Ивана Ларионова. Мужчина скончался в реанимации в конце июня. После публикации об этом НГС рассказали еще о нескольких смертях в «Ремели»: военного пенсионера Ивана Дугина и 68-летней сибирячки.
ООО «Гармония» и ООО «Ремели» тесно связаны: учредитель обеих организаций — Артем Романенко. По всей Сибири работает целая сеть пансионатов с разными названиями, но совпадающими адресами. Всего Романенко сейчас значится учредителем и соучредителем девяти коммерческих организаций. Под ними работает не меньше 10 домов престарелых в Новосибирске, Кемерово и Новокузнецке. Подробнее мы разбирали этот бизнес и его историю в материале.
15 июня СК возбудил уголовное дело об оказании услуг, не соответствующих требованиям безопасности в отношении должностных лиц ООО «Гармония». Расследование на момент публикации не завершено.