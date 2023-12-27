Суд запретил работу пансионата в Новосибирске, где страдали постояльцы

Суд также запретил ООО «Гармония» заключать новые договоры на оказание социальных услуг для пожилых и инвалидов. Отметим, что «Гармония» оказывала услуги от имени сети пансионата «Ремели», именно это название еще летом красовалось на дверях пансионата на Инской, 39. Именно там избили ветерана ВОВ Ивана Ларионова. Мужчина скончался в реанимации в конце июня. После публикации об этом НГС рассказали еще о нескольких смертях в «Ремели»: военного пенсионера Ивана Дугина и 68-летней сибирячки.

ООО «Гармония» и ООО «Ремели» тесно связаны: учредитель обеих организаций — Артем Романенко. По всей Сибири работает целая сеть пансионатов с разными названиями, но совпадающими адресами. Всего Романенко сейчас значится учредителем и соучредителем девяти коммерческих организаций. Под ними работает не меньше 10 домов престарелых в Новосибирске, Кемерово и Новокузнецке. Подробнее мы разбирали этот бизнес и его историю в материале.