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Выдержала только неделю: сибирячка заявила об очередной смерти в скандальном пансионате — она потеряла мать

68-летняя женщина умерла в пансионате на Инской, 39

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Сейчас пансионат на Инской, 39 проверяют полиция, прокуратура, СК и Росздравнадзор

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Жительница Новосибирска заявила о смерти своей 68-летней матери в частном пансионате для престарелых и инвалидов на Инской, 39. Мама Анны (имя изменено по ее просьбе) прожила в заведении под вывеской «Рэмели» неделю с момента прибытия.

— У мамы была деменция, вдобавок она сломала руку в конце апреля. За ней требовался практически круглосуточный уход. Мы с сестрой решили положить ее в приличный пансионат. Именно таким нам представили заведение на Инской, 39. На сайте «Рэмели» нам обещали европейский сервис, мы заключили договор и отвезли маму туда, — рассказала НГС Анна.

Заведение на Инской, 39 работает под вывеской «Рэмели», однако с клиентами заключается договор от имени ООО «Гармония» (НГС выяснил, что владелец «Рэмели» и «Гармонии» — один и тот же человек). Стоимость содержания матери Анны в месяц по договору составила 30 000 рублей в месяц. Документ от 26 апреля (есть в распоряжении НГС) продлять не пришлось — 68-летняя женщина прожила в пансионате неделю.

— Я практически ежедневно навещала мать. Видела, что ей вовремя не дают лекарства, которые я передавала. Я пыталась урегулировать этот вопрос, но не успела. 2 мая я приехала и замерила температуру у мамы: градусник показал 40! На следующий день она умерла, неделю всего там выдержала! — добавила Анна.

В свидетельстве о смерти женщины причинами значатся отек легкого и пневмония (документ есть в распоряжении НГС).

Сестры планируют обратиться с заявлением в СК, чтобы его приобщили к возбужденному уголовному делу.

НГС не удалось дозвониться до управляющей ООО «Гармония» Елены Наумовой на момент публикации: ее телефон отключен. Ранее она заявила редакция, что предоставляет сугубо гостиничные услуги.

15 июня другой новосибирец рассказал о смерти своего отца в одном из филиалов «Рэмели» в Новосибирске. Ход уголовному делу об оказании услуг, не соответствующим требованиям безопасности распорядился дать глава СКР Александр Бастрыкин.

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