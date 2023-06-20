Выдержала только неделю: сибирячка заявила об очередной смерти в скандальном пансионате — она потеряла мать

— У мамы была деменция, вдобавок она сломала руку в конце апреля. За ней требовался практически круглосуточный уход. Мы с сестрой решили положить ее в приличный пансионат. Именно таким нам представили заведение на Инской, 39. На сайте «Рэмели» нам обещали европейский сервис, мы заключили договор и отвезли маму туда, — рассказала НГС Анна.

