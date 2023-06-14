freedom
СЕЙЧАС +15°С
Пробки 5/10
usd 83.64
eur 90.39
Тема дняЖара ушла, а пляжи наконец-то открыли
Все новости
Все новости

Бастрыкин приказал возбудить уголовное дело после публикации НГС об избиении ветерана ВОВ в пансионате

Полиция вчера нагрянула в учреждение

371

Александр Бастрыкин будет ждать доклад о расследовании инцидента

Поделиться

Председатель СК России Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело после публикации НГС о ветеране Великой Отечественной войны Иване Ларионове.

Его поместили в пансионат для пожилых людей практически в центре Новосибирска. Дочь ветерана, получив тревожный сигнал от сердобольной сиделки, с боем прорвалась внутрь и с трудом узнала отца. Она объяснила и показала фото, которые получила от сиделок: старик был грязным, обросшим, а всё его тело покрылось гематомами.

Вчера следователи начали проводить проверку по ч. 1 ст. 238 УК РФ «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности».

— Глава СК России поручил и. о. руководителя СУ СК России по Новосибирской области Зарипову возбудить уголовное дело и представить доклад, — говорится в сообщении следователей.

Полицейские также вчера выехали для проверки пансионата для престарелых после публикации.

Журналист НГС узнал, что происходит за закрытыми дверьми учреждения на Инской, 39. Осторожно, материал не для слабонервных.

По теме

СледкомАлександр БастрыкинУголовное делоВетеран ВОВ
  • ЛАЙК2
  • СМЕХ0
  • УДИВЛЕНИЕ0
  • ГНЕВ0
  • ПЕЧАЛЬ0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter