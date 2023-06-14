Бастрыкин приказал возбудить уголовное дело после публикации НГС об избиении ветерана ВОВ в пансионате

Председатель СК России Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело после публикации НГС о ветеране Великой Отечественной войны Иване Ларионове.
Его поместили в пансионат для пожилых людей практически в центре Новосибирска. Дочь ветерана, получив тревожный сигнал от сердобольной сиделки, с боем прорвалась внутрь и с трудом узнала отца. Она объяснила и показала фото, которые получила от сиделок: старик был грязным, обросшим, а всё его тело покрылось гематомами.
Вчера следователи начали проводить проверку по ч. 1 ст. 238 УК РФ «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности».
— Глава СК России поручил и. о. руководителя СУ СК России по Новосибирской области Зарипову возбудить уголовное дело и представить доклад, — говорится в сообщении следователей.
Полицейские также вчера выехали для проверки пансионата для престарелых после публикации.
Журналист НГС узнал, что происходит за закрытыми дверьми учреждения на Инской, 39. Осторожно, материал не для слабонервных.