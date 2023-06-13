«Заберите, чтобы он выжил!» Сиделки показали ужасные фотографии из пансионата для престарелых — там избили ветерана ВОВ

«Одна из самых больших ошибок в жизни»

Иван Ларионов родился в 1925 году в Херсонской области Украины, он отправился на фронт добровольцем в 16 лет. По пути попал под бомбежку и оторвался от сослуживцев, около года воевал с фашистами в качестве партизана. Мужчина получил множество наград, самая памятная из которых — медаль за Висло-Одерскую операцию на правом фланге советско-германского фронта в 1945 году. После окончания Великой Отечественной войны мужчина получил специальность слесаря и осел в Новосибирске.



Иван Серапионович — человек дела, а не слова. Скромный мужчина лишних разговоров не любил, всю жизнь работал на Чкаловском заводе, получил статус ветерана труда, звание почетного жителя Дзержинского района Новосибирска и города Новосибирска.