«Заберите, чтобы он выжил!» Сиделки показали ужасные фотографии из пансионата для престарелых — там избили ветерана ВОВ

Ветерана Великой Отечественной войны Ивана Ларионова поместили в пансионат для пожилых людей практически в центре Новосибирска. Спустя месяц его дочь перестали пускать на свидания с отцом якобы из-за карантина. Получив тревожный сигнал от сердобольной сиделки, женщина с боем прорвалась внутрь и с трудом узнала отца: старик был грязным, обросшим, а всё его тело покрылось гематомами. Журналист НГС Виктор Бобровников узнал, что происходит за закрытыми дверьми пансионата на Инской, 39. Осторожно, материал не для слабонервных.
«Одна из самых больших ошибок в жизни»
Иван Ларионов родился в 1925 году в Херсонской области Украины, он отправился на фронт добровольцем в 16 лет. По пути попал под бомбежку и оторвался от сослуживцев, около года воевал с фашистами в качестве партизана. Мужчина получил множество наград, самая памятная из которых — медаль за Висло-Одерскую операцию на правом фланге советско-германского фронта в 1945 году. После окончания Великой Отечественной войны мужчина получил специальность слесаря и осел в Новосибирске.
Иван Серапионович — человек дела, а не слова. Скромный мужчина лишних разговоров не любил, всю жизнь работал на Чкаловском заводе, получил статус ветерана труда, звание почетного жителя Дзержинского района Новосибирска и города Новосибирска.
Родных у мужчины немного — лишь дочь и внук, живущий в Москве. В последние несколько лет дочь регулярно навещала отца, справляясь о здоровье и делая домашние дела. Годы берут свое: перенесенный в начале 2023 года инсульт сделал старика совсем беспомощным, а зрение его почти угасло.
— Я преподаю в медицинском колледже в свои семьдесят лет, чтобы сводить концы с концами. Несколько месяцев совмещения работы с обязанностями сиделки показали, что я не в состоянии потянуть это. Я решила поместить отца в какой-нибудь приличный пансионат до конца учебного года, а там уже увольняться, — рассказала НГС дочь ветерана Нина Кувшинова.
Поиск в интернете достойного пансионата вывел Нину Ивановну на дом инвалидов и престарелых на Инской, 39, в семи минутах ходьбы от Речного вокзала. Учреждение работает под вывеской «Ремели»: она на фасаде здания и на входной двери.
— Отзывы о доме престарелых были хорошими, я встретилась с управляющей Еленой Наумовой. Она показалась мне очень доброжелательной, рассказывала о пятиразовом питании и чутком уходе за постояльцами, — вспоминает Кувшинова.
29 марта 2023 года женщина заключила договор на содержание отца с пансионатом (исполнителем услуг значится ООО «Гармония» в лице управляющей Елены Наумовой) за
— Сейчас я понимаю, что это — одна из самых больших моих ошибок в жизни, которая едва не привела к страшной трагедии. От нее нас спасла одна из сердобольных сиделок, — говорит Кувшинова.
«Увидев отца, я опешила, еле узнала его!»
Перед отправкой отца в пансионат Кувшинова купила ему новую одежду. Но при еженедельных визитах на Инскую, 39 она заставала отца в обносках, но нужного значения этому факту не придала.
— Я подумала о том, что каждому клиенту тяжело подбирать именно его одежду. При расспросах отец ни на что не жаловался, но с 12 мая меня перестали к нему пускать. Говорили про карантин по ОРВИ, я очень переживала, но меня успокаивали: говорили, что всё хорошо с папой, — вспоминает Кувшинова.
В конце мая Нине Ивановне позвонила сиделка пансионата, сказав только: «Заберите деда, чтобы он выжил». Женщина ринулась на Инскую и, не слушая возражения о карантине, прорвалась к отцу.
— Папу в его номере я не застала, его перевели в другой. Увидев отца, я опешила, еле узнала его! Весь грязный, худой, заросший, ногти как у Бармалея, всё тело в синяках и гематомах. К сожалению, он не смог внятно объяснить, что с ним конкретно произошло. Говорит, били двое мужчин, а больше ничего не удалось вытянуть, — говорит Кувшинова.
По совету звонившей сиделки Нина Ивановна перевела отца в другой пансионат, правда, цены там вдвое выше, чем на Инской, 39. Туда женщина вызывала наряд полиции и травматолога из частной клиники. Доктор диагностировал у ветерана множественные ушибы ног и рук (заключение есть в распоряжении редакции).
— Управляющая пансионатом Елена Наумова по телефону мне эту ситуацию объяснила так: якобы на отца напал его сосед по комнате и избил. Но я того соседа уже хорошо знаю: это адекватный дедушка, а его физическое состояние попросту не позволяет побить человека. Он с палкой-то еле на ногах держится, — уверяет Кувшинова.
Лучше один раз увидеть, чем сто раз услышать. Журналист НГС отправился на Инскую, 39 в надежде на то, что визит без предупреждения не станет препятствием экскурсии по пансионату.
Взгляд на пансионат изнутри
Как и ожидалось, сотрудница пансионата отказалась пускать журналиста на порог, ссылаясь на карантин. Однако НГС удалось выйти на двух женщин, которые до недавнего времени работали здесь. Обе согласились назвать свои имена и рассказать, что происходило за закрытыми дверьми.
— Я работала с 24 марта по 3 апреля этого года. Ларионова я помню, ухаживала за ним. Бедный дедушка совсем не видит. Работы в пансионате очень много: сиделки и за больными ухаживают, убираются и даже готовят. Никаких врачей там нет: лекарства выдает сын Елены Наумовой, студент-медик. При этом обеспечение медикаментами нерегулярное, постояльцы буквально с ума сходят. О том, что Ивану Ларионову грозит смертельная опасность, мне сказала коллега, которая там еще работала, я в то время уже уволилась. Да, это я позвонила Кувшиновой и сказала, что отца нужно забрать, — рассказала НГС Татьяна Павлюк.
Другая бывшая сиделка пансионата подкрепила свой рассказ о происходящем внутри фотографиями.
— Там творится полный хаос! Физических издевательств там нет, но есть другие: лекарств толком не дают, врачей нет, штат неполный. Людям, которые не могут о себе позаботиться сами, опасно там находиться. В последний месяц моей работы сиделок для ночных дежурств не хватало, постояльцы были предоставлены сами себе: по утрам я заставала голых постояльцев на полу в собственных экскрементах, — рассказала НГС бывшая сиделка Надежда Стрельцова.
По словам женщины, у обитателей пансионата был крайне скудный рацион питания.
— Мясо там не закупалось, не считая курицы иногда. Молочка почти не покупалась, да и фрукты тоже. Никакого пятиразового питания в помине не было! На 40–50 человек сварят ведро лапши, кинут по сосиске — это обед, а вечером такая каша, что есть невозможно. Вот такое питание. Везде ужасная антисанитария, в пансионате экономят вообще на всём. Я рассказала вам это, потому что такие места надо закрывать! — добавила Стрельцова.
«За вывеску на своей двери не отвечаем»
Вернемся к договору на оказание услуг, который заключила Кувшинова. Исполнителем значится ООО «Гармония», а «Ремели» в документах не фигурирует, хотя это название указано и на дверях пансионата, и на сайте, через который Нина Ивановна его и нашла. Впрочем, управляющая «Гармонией» Елена Наумова свое заведение пансионатом не считает.
— У нас не пансионат, а гостиница для пожилых людей. Сама гостиница медицинских услуг не оказывает, в случае ухудшения здоровья постояльца вызывается скорая помощь. Мы к «Ремели» отношения не имеем в данный момент никакого. Почему на наших дверях и на торце здания висит вывеска «Ремели» — вопрос к собственникам здания. Штат у нас укомплектован: на 41 человек пять сиделок и один санитар, — сказала НГС Наумова.
По словам женщины, Наумова избили другие постояльцы.
— Мы своей вины в произошедшем не отрицаем, не уследили, — добавила управляющая.
ООО «Гармония» зарегистрировано в Кемеровской области в августе 2020 года, директор — Ирина Николаева. Собственник «Гармонии» — Артем Романенко, он же — совладелец ООО «Ремели», зарегистрированного в Новосибирске. Обе фирмы Романенко убыточны, по данным «Контур.Фокус», «Гармония» на конец 2022 года показала убыток в 13,4 миллиона при выручке в 4,8 миллиона рублей. «Ремели» также указала в отчетности за минувший год убыток в 31 тысячу рублей. На сайте пансионата и на некоторых вывесках «Ремели» почему-то пишется через «э».
Представитель Нины Кувшиновой юрист правового центра «Алмаз» Захар Глушков убежден: родственников постояльцев пансионата-гостиницы обманывают на самом старте.
— Компания через сайт, по телефону и при личной встрече позиционирует себя как пансионат по уходу за пожилыми и больными людьми. Людям обещают медицинскую помощь, пятиразовое питание и достойный уход. В заключаемом договоре же клиенту гарантируется только койко-место и услуги сиделки, — сказал НГС Глушков.
Нина Кувшинова намерена добиваться возбуждения уголовного дела на руководство пансионата-гостиницы, заявление в полицию она подала. Планирует обратиться в СК и прокуратуру.
— На новосибирском сайте «Ремели» говорится о достойном уходе, в том числе и медицинском. Указывается даже лицензия на оказание таких услуг, но только в Кемеровской области. Теперь выясняется, что «Гармония» как бы сама по себе, хоть и под вывеской «Ремели» работает. Цель этих уловок — запутать концы на случай ЧП в одном из таких пансионатов, чтобы реальные выгодоприобретатели этого бизнеса ушли от ответственности, а наказали номинальных директоров. Наглый обман потребителя в совокупности с тем, что происходит внутри этого заведения, определенно тянут на состав уголовного дела об оказании услуг, не соответствующих требованиям безопасности. Не обязательно дожидаться, пока кто-нибудь умрет от побоев или от плохого ухода, нужно лишь желание правоохранителей разобраться, — добавил Захар Глушков.
Ранее НГС рассказывал, что семье погибшего постояльца пансионата под Новосибирском выплатят 2,6 млн. В его смерти обвинили медсестру и директора.