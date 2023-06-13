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«Заберите, чтобы он выжил!» Сиделки показали ужасные фотографии из пансионата для престарелых — там избили ветерана ВОВ

Бывшие сотрудницы учреждения рассказали, что постояльцы находятся в опасных для жизни условиях

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Два месяца в пансионате изменили мужчину. К сожалению, сам он не может дать развернутых пояснений о произошедшем

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Ветерана Великой Отечественной войны Ивана Ларионова поместили в пансионат для пожилых людей практически в центре Новосибирска. Спустя месяц его дочь перестали пускать на свидания с отцом якобы из-за карантина. Получив тревожный сигнал от сердобольной сиделки, женщина с боем прорвалась внутрь и с трудом узнала отца: старик был грязным, обросшим, а всё его тело покрылось гематомами. Журналист НГС Виктор Бобровников узнал, что происходит за закрытыми дверьми пансионата на Инской, 39. Осторожно, материал не для слабонервных.

«Одна из самых больших ошибок в жизни»

Иван Ларионов родился в 1925 году в Херсонской области Украины, он отправился на фронт добровольцем в 16 лет. По пути попал под бомбежку и оторвался от сослуживцев, около года воевал с фашистами в качестве партизана. Мужчина получил множество наград, самая памятная из которых — медаль за Висло-Одерскую операцию на правом фланге советско-германского фронта в 1945 году. После окончания Великой Отечественной войны мужчина получил специальность слесаря и осел в Новосибирске.

Иван Серапионович — человек дела, а не слова. Скромный мужчина лишних разговоров не любил, всю жизнь работал на Чкаловском заводе, получил статус ветерана труда, звание почетного жителя Дзержинского района Новосибирска и города Новосибирска.

На войне Иван Ларионов повидал всякое, и когда был партизаном, и в составе регулярной советской армии

На войне Иван Ларионов повидал всякое, и когда был партизаном, и в составе регулярной советской армии

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Родных у мужчины немного — лишь дочь и внук, живущий в Москве. В последние несколько лет дочь регулярно навещала отца, справляясь о здоровье и делая домашние дела. Годы берут свое: перенесенный в начале 2023 года инсульт сделал старика совсем беспомощным, а зрение его почти угасло.

— Я преподаю в медицинском колледже в свои семьдесят лет, чтобы сводить концы с концами. Несколько месяцев совмещения работы с обязанностями сиделки показали, что я не в состоянии потянуть это. Я решила поместить отца в какой-нибудь приличный пансионат до конца учебного года, а там уже увольняться, — рассказала НГС дочь ветерана Нина Кувшинова.

С годовщиной Великой Победы ветерана не забывают поздравлять местные политики и коллектив завода им. Чкалова

С годовщиной Великой Победы ветерана не забывают поздравлять местные политики и коллектив завода им. Чкалова

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Поиск в интернете достойного пансионата вывел Нину Ивановну на дом инвалидов и престарелых на Инской, 39, в семи минутах ходьбы от Речного вокзала. Учреждение работает под вывеской «Ремели»: она на фасаде здания и на входной двери.

— Отзывы о доме престарелых были хорошими, я встретилась с управляющей Еленой Наумовой. Она показалась мне очень доброжелательной, рассказывала о пятиразовом питании и чутком уходе за постояльцами, — вспоминает Кувшинова.

29 марта 2023 года женщина заключила договор на содержание отца с пансионатом (исполнителем услуг значится ООО «Гармония» в лице управляющей Елены Наумовой) за 27 000 рублей в месяц.

— Сейчас я понимаю, что это — одна из самых больших моих ошибок в жизни, которая едва не привела к страшной трагедии. От нее нас спасла одна из сердобольных сиделок, — говорит Кувшинова.

«Увидев отца, я опешила, еле узнала его!»

Перед отправкой отца в пансионат Кувшинова купила ему новую одежду. Но при еженедельных визитах на Инскую, 39 она заставала отца в обносках, но нужного значения этому факту не придала.

— Я подумала о том, что каждому клиенту тяжело подбирать именно его одежду. При расспросах отец ни на что не жаловался, но с 12 мая меня перестали к нему пускать. Говорили про карантин по ОРВИ, я очень переживала, но меня успокаивали: говорили, что всё хорошо с папой, — вспоминает Кувшинова.

В конце мая Нине Ивановне позвонила сиделка пансионата, сказав только: «Заберите деда, чтобы он выжил». Женщина ринулась на Инскую и, не слушая возражения о карантине, прорвалась к отцу.

— Папу в его номере я не застала, его перевели в другой. Увидев отца, я опешила, еле узнала его! Весь грязный, худой, заросший, ногти как у Бармалея, всё тело в синяках и гематомах. К сожалению, он не смог внятно объяснить, что с ним конкретно произошло. Говорит, били двое мужчин, а больше ничего не удалось вытянуть, — говорит Кувшинова.

Ноги и руки ветерана покрыты гематомами

Ноги и руки ветерана покрыты гематомами

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По совету звонившей сиделки Нина Ивановна перевела отца в другой пансионат, правда, цены там вдвое выше, чем на Инской, 39. Туда женщина вызывала наряд полиции и травматолога из частной клиники. Доктор диагностировал у ветерана множественные ушибы ног и рук (заключение есть в распоряжении редакции).

— Управляющая пансионатом Елена Наумова по телефону мне эту ситуацию объяснила так: якобы на отца напал его сосед по комнате и избил. Но я того соседа уже хорошо знаю: это адекватный дедушка, а его физическое состояние попросту не позволяет побить человека. Он с палкой-то еле на ногах держится, — уверяет Кувшинова.

Лучше один раз увидеть, чем сто раз услышать. Журналист НГС отправился на Инскую, 39 в надежде на то, что визит без предупреждения не станет препятствием экскурсии по пансионату.

Взгляд на пансионат изнутри

Как и ожидалось, сотрудница пансионата отказалась пускать журналиста на порог, ссылаясь на карантин. Однако НГС удалось выйти на двух женщин, которые до недавнего времени работали здесь. Обе согласились назвать свои имена и рассказать, что происходило за закрытыми дверьми.

Заведение для престарелых находится в семи минутах пешком от Речного вокзала. Журналиста внутрь не пустили, сославшись на карантин

Заведение для престарелых находится в семи минутах пешком от Речного вокзала. Журналиста внутрь не пустили, сославшись на карантин

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— Я работала с 24 марта по 3 апреля этого года. Ларионова я помню, ухаживала за ним. Бедный дедушка совсем не видит. Работы в пансионате очень много: сиделки и за больными ухаживают, убираются и даже готовят. Никаких врачей там нет: лекарства выдает сын Елены Наумовой, студент-медик. При этом обеспечение медикаментами нерегулярное, постояльцы буквально с ума сходят. О том, что Ивану Ларионову грозит смертельная опасность, мне сказала коллега, которая там еще работала, я в то время уже уволилась. Да, это я позвонила Кувшиновой и сказала, что отца нужно забрать, — рассказала НГС Татьяна Павлюк.

Другая бывшая сиделка пансионата подкрепила свой рассказ о происходящем внутри фотографиями.

По словам бывшей сиделки, постояльцы нередко остаются предоставленными сами себе. Например, эта женщина всю ночь беспомощно просидела в собственных испражнениях

По словам бывшей сиделки, постояльцы нередко остаются предоставленными сами себе. Например, эта женщина всю ночь беспомощно просидела в собственных испражнениях

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— Там творится полный хаос! Физических издевательств там нет, но есть другие: лекарств толком не дают, врачей нет, штат неполный. Людям, которые не могут о себе позаботиться сами, опасно там находиться. В последний месяц моей работы сиделок для ночных дежурств не хватало, постояльцы были предоставлены сами себе: по утрам я заставала голых постояльцев на полу в собственных экскрементах, — рассказала НГС бывшая сиделка Надежда Стрельцова.

Стоимость содержания постояльца — около <nobr class="_">30 000</nobr> рублей, в пансионате их более сорока, выходит <nobr class="_">1,2 миллиона</nobr> с лишним в месяц. По словам бывших сиделок, за эти деньги старикам предоставлен скудный рацион питания

Стоимость содержания постояльца — около 30 000 рублей, в пансионате их более сорока, выходит 1,2 миллиона с лишним в месяц. По словам бывших сиделок, за эти деньги старикам предоставлен скудный рацион питания

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По словам женщины, у обитателей пансионата был крайне скудный рацион питания.

— Мясо там не закупалось, не считая курицы иногда. Молочка почти не покупалась, да и фрукты тоже. Никакого пятиразового питания в помине не было! На 40–50 человек сварят ведро лапши, кинут по сосиске — это обед, а вечером такая каша, что есть невозможно. Вот такое питание. Везде ужасная антисанитария, в пансионате экономят вообще на всём. Я рассказала вам это, потому что такие места надо закрывать! — добавила Стрельцова.

«За вывеску на своей двери не отвечаем»

Вернемся к договору на оказание услуг, который заключила Кувшинова. Исполнителем значится ООО «Гармония», а «Ремели» в документах не фигурирует, хотя это название указано и на дверях пансионата, и на сайте, через который Нина Ивановна его и нашла. Впрочем, управляющая «Гармонией» Елена Наумова свое заведение пансионатом не считает.

— У нас не пансионат, а гостиница для пожилых людей. Сама гостиница медицинских услуг не оказывает, в случае ухудшения здоровья постояльца вызывается скорая помощь. Мы к «Ремели» отношения не имеем в данный момент никакого. Почему на наших дверях и на торце здания висит вывеска «Ремели» — вопрос к собственникам здания. Штат у нас укомплектован: на 41 человек пять сиделок и один санитар, — сказала НГС Наумова.

Внятных объяснений, почему организация работает под вывеской другого бренда, НГС от управляющей не получил

Внятных объяснений, почему организация работает под вывеской другого бренда, НГС от управляющей не получил

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По словам женщины, Наумова избили другие постояльцы.

— Мы своей вины в произошедшем не отрицаем, не уследили, — добавила управляющая.

ООО «Гармония» зарегистрировано в Кемеровской области в августе 2020 года, директор — Ирина Николаева. Собственник «Гармонии» — Артем Романенко, он же — совладелец ООО «Ремели», зарегистрированного в Новосибирске. Обе фирмы Романенко убыточны, по данным «Контур.Фокус», «Гармония» на конец 2022 года показала убыток в 13,4 миллиона при выручке в 4,8 миллиона рублей. «Ремели» также указала в отчетности за минувший год убыток в 31 тысячу рублей. На сайте пансионата и на некоторых вывесках «Ремели» почему-то пишется через «э».

Основатель то ли «Рэмели», то ли «Ремели» Артем Романенко обещает новосибирским старикам достойный уход и щеголяет лицензиями, дающими право работать только в Кузбассе

Основатель то ли «Рэмели», то ли «Ремели» Артем Романенко обещает новосибирским старикам достойный уход и щеголяет лицензиями, дающими право работать только в Кузбассе

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Представитель Нины Кувшиновой юрист правового центра «Алмаз» Захар Глушков убежден: родственников постояльцев пансионата-гостиницы обманывают на самом старте.

— Компания через сайт, по телефону и при личной встрече позиционирует себя как пансионат по уходу за пожилыми и больными людьми. Людям обещают медицинскую помощь, пятиразовое питание и достойный уход. В заключаемом договоре же клиенту гарантируется только койко-место и услуги сиделки, — сказал НГС Глушков.

Нина Кувшинова намерена добиваться возбуждения уголовного дела на руководство пансионата-гостиницы, заявление в полицию она подала. Планирует обратиться в СК и прокуратуру.

— На новосибирском сайте «Ремели» говорится о достойном уходе, в том числе и медицинском. Указывается даже лицензия на оказание таких услуг, но только в Кемеровской области. Теперь выясняется, что «Гармония» как бы сама по себе, хоть и под вывеской «Ремели» работает. Цель этих уловок — запутать концы на случай ЧП в одном из таких пансионатов, чтобы реальные выгодоприобретатели этого бизнеса ушли от ответственности, а наказали номинальных директоров. Наглый обман потребителя в совокупности с тем, что происходит внутри этого заведения, определенно тянут на состав уголовного дела об оказании услуг, не соответствующих требованиям безопасности. Не обязательно дожидаться, пока кто-нибудь умрет от побоев или от плохого ухода, нужно лишь желание правоохранителей разобраться, — добавил Захар Глушков.

Ранее НГС рассказывал, что семье погибшего постояльца пансионата под Новосибирском выплатят 2,6 млн. В его смерти обвинили медсестру и директора.

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