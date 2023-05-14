Семье погибшего постояльца пансионата под Новосибирском выплатят 2,6 млн. В его смерти обвинили медсестру и директора

Семье погибшего постояльца пансионата под Новосибирском суд постановил выплатить более
Как сообщается суд, в 2018 году семья заключила договор с Бердским пансионатом ветеранов труда
— Предположительно упал с высоты второго этажа учреждения, получил серьезные травмы, от которых скончался в больнице в июне 2019 года, — говорится на сайте бердского суда.
22 ноября 2022 года суд вынес решение, в котором частично удовлетворил исковые требования семьи. С дома-интерната взыскали расходы на похороны в размере
Ранее НГС писал, что 77-летнего сибиряка временно поместили в учреждение, потому что дочь пенсионера живет и работает в Москве, а женщине, которая в качестве так называемой гражданской жены проживала с ее отцом, надо было на некоторое время уехать к родным в Белоруссию. Мужчина был дееспособным, но периодически у него появлялись провалы в памяти.
Позже следователи выяснили, что 13 октября мужчина упал со второго этажа, но госпитализировали его только 15 октября. Пенсионер два дня с травмами провел в пансионате. Персонал пансионата не мог внятно объяснить, при каких обстоятельствах их постоялец получил травмы — версии менялись уже несколько раз.
23 сентября 2021 года суд вынес приговор директору и медсестре пансионата. Директора Василия Молодавского признали виновным по части 2 статьи 293 УК РФ (халатность), а медсестру Татьяну Мащенко осудили по статье 125 УК РФ (заведомое оставление без помощи лица).