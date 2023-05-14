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Семье погибшего постояльца пансионата под Новосибирском выплатят 2,6 млн. В его смерти обвинили медсестру и директора

Как говорится в деле, пенсионер предположительно упал со второго этажа

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77-летний пенсионер всего месяц провел в пансионате

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Семье погибшего постояльца пансионата под Новосибирском суд постановил выплатить более 2,6 миллиона рублей. Предположительно мужчина выпал со второго этажа здания, но медсестра не оказала первую помощь пенсионеру. Он пролежал с травмами два дня.

Как сообщается суд, в 2018 году семья заключила договор с Бердским пансионатом ветеранов труда им. М. И. Калинина на проживание дедушки. Каждый месяц семья платила по 24,5 тысячи рублей. Но при невыясненных обстоятельствах в октябре 2018 года пенсионер погиб.

— Предположительно упал с высоты второго этажа учреждения, получил серьезные травмы, от которых скончался в больнице в июне 2019 года, — говорится на сайте бердского суда.

22 ноября 2022 года суд вынес решение, в котором частично удовлетворил исковые требования семьи. С дома-интерната взыскали расходы на похороны в размере 158 500 рублей, а также компенсацию за моральный вред дочери и сыну по 1 миллиону рублей, а также внуку — 500 тысяч рублей.

Ранее НГС писал, что 77-летнего сибиряка временно поместили в учреждение, потому что дочь пенсионера живет и работает в Москве, а женщине, которая в качестве так называемой гражданской жены проживала с ее отцом, надо было на некоторое время уехать к родным в Белоруссию. Мужчина был дееспособным, но периодически у него появлялись провалы в памяти.

Позже следователи выяснили, что 13 октября мужчина упал со второго этажа, но госпитализировали его только 15 октября. Пенсионер два дня с травмами провел в пансионате. Персонал пансионата не мог внятно объяснить, при каких обстоятельствах их постоялец получил травмы — версии менялись уже несколько раз.

23 сентября 2021 года суд вынес приговор директору и медсестре пансионата. Директора Василия Молодавского признали виновным по части 2 статьи 293 УК РФ (халатность), а медсестру Татьяну Мащенко осудили по статье 125 УК РФ (заведомое оставление без помощи лица).

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