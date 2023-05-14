Семье погибшего постояльца пансионата под Новосибирском выплатят 2,6 млн. В его смерти обвинили медсестру и директора

Как сообщается суд, в 2018 году семья заключила договор с Бердским пансионатом ветеранов труда им. М. И. Калинина на проживание дедушки. Каждый месяц семья платила по 24,5 тысячи рублей. Но при невыясненных обстоятельствах в октябре 2018 года пенсионер погиб.