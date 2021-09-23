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Суд назначил условное наказание директору бердского пансионата, где загадочно погиб мужчина

Медсестру, которая не оказывала помощь, от ответственности совсем освободили

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В ходе следствия дочь погибшего назначала награду в 200 тысяч рублей за информацию о том, что же на самом деле случилось с ее отцом

В ходе следствия дочь погибшего назначала награду в 200 тысяч рублей за информацию о том, что же на самом деле случилось с ее отцом

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Бердский городской суд 23 сентября вынес приговор директору и медсестре Бердского пансионата ветеранов труда им. М. И. Калинина, где при странных обстоятельствах из окна выпал 77-летний пенсионер.

Директора Василия Молодавского признали виновным по части 2 статьи 293 УК РФ (халатность), а медсестру Татьяну Мащенко осудили по статье 125 УК РФ (заведомое оставление без помощи лица).

— В суде установлено, что в результате неисполнения Молодавским своих обязанностей (из-за недобросовестного отношения к службе и исполнения обязанностей по должности) наступила смерть постояльца пансионата, — рассказали в пресс-службе прокуратуры Новосибирской области.

Директор пансионата не предпринял мер к госпитализации 77-летнего мужчины. Пенсионер нуждался в психиатрической помощи, которую не оказывали в пансионате. Из-за бездействия директора и медсестры 77-летний мужчина не получил нужную ему помощь.

13 октября 2018 года мужчина выпал со второго этажа одного из зданий пансионата и получил телесные повреждения, впоследствии летом 2019 года скончался. После падения Татьяна Мащенко не оказала пенсионеру первую помощь, не вызвала скорую помощь и не сообщила о падении пациента лечащему врачу и заведующему отделением.

— При рассмотрении уголовного дела в суде Молодавский вину признал, Мащенко виновной себя не признала. Суд приговорил Молодавского к 2 годам 6 месяцам лишения свободы (условно с испытательным сроком в 2 года) с лишением права занимать должности, связанные с осуществлением организационно-распорядительных и административно-хозяйственных полномочий в государственных учреждениях на срок 2 года, — рассказали в пресс-службе прокуратуры Новосибирской области.

Татьяну Мащенко приговорили к испытательным работам на 9 месяцев с удержанием в доход государства 15% заработной платы. С 2019 года истек срок давности привлечения ее к уголовной ответственности, поэтому от наказания она была освобождена. Приговор не вступил в законную силу.

В начале ноября 2019 года НГС рассказал о загадочной смерти 77-летнего постояльца Бердского пансионата ветеранов труда имени М. И. Калинина. Персонал пансионата не мог внятно объяснить, при каких обстоятельствах их постоялец получил травмы — версии менялись уже несколько раз. Дочь пенсионера обещала награду минимум в 200 тысяч рублей тому, кто расскажет ей правду. Через несколько дней после смерти мужчины стало известно о втором случае странной смерти в этом пансионате. В апреле 2021 года Новосибирская областная прокуратура утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении медсестры и бывшего директора «Бердского пансионата ветеранов труда имени М. И. Калинина».

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пенсионерхалатностьсуд
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