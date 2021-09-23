Суд назначил условное наказание директору бердского пансионата, где загадочно погиб мужчина

Бердский городской суд 23 сентября вынес приговор директору и медсестре Бердского пансионата ветеранов труда им. М. И. Калинина, где при странных обстоятельствах из окна выпал 77-летний пенсионер.



Директора Василия Молодавского признали виновным по части 2 статьи 293 УК РФ (халатность), а медсестру Татьяну Мащенко осудили по статье 125 УК РФ (заведомое оставление без помощи лица).

— В суде установлено, что в результате неисполнения Молодавским своих обязанностей (из-за недобросовестного отношения к службе и исполнения обязанностей по должности) наступила смерть постояльца пансионата, — рассказали в пресс-службе прокуратуры Новосибирской области.

