Суд назначил условное наказание директору бердского пансионата, где загадочно погиб мужчина

Бердский городской суд 23 сентября вынес приговор директору и медсестре Бердского пансионата ветеранов труда им. М. И. Калинина, где при странных обстоятельствах из окна выпал 77-летний пенсионер.
Директора Василия Молодавского признали виновным по части 2 статьи 293 УК РФ (халатность), а медсестру Татьяну Мащенко осудили по статье 125 УК РФ (заведомое оставление без помощи лица).
— В суде установлено, что в результате неисполнения Молодавским своих обязанностей (из-за недобросовестного отношения к службе и исполнения обязанностей по должности) наступила смерть постояльца пансионата, — рассказали в пресс-службе прокуратуры Новосибирской области.
Директор пансионата не предпринял мер к госпитализации 77-летнего мужчины. Пенсионер нуждался в психиатрической помощи, которую не оказывали в пансионате. Из-за бездействия директора и медсестры 77-летний мужчина не получил нужную ему помощь.
13 октября 2018 года мужчина выпал со второго этажа одного из зданий пансионата и получил телесные повреждения, впоследствии летом 2019 года скончался. После падения Татьяна Мащенко не оказала пенсионеру первую помощь, не вызвала скорую помощь и не сообщила о падении пациента лечащему врачу и заведующему отделением.
— При рассмотрении уголовного дела в суде Молодавский вину признал, Мащенко виновной себя не признала. Суд приговорил Молодавского к 2 годам 6 месяцам лишения свободы (условно с испытательным сроком в 2 года) с лишением права занимать должности, связанные с осуществлением организационно-распорядительных и административно-хозяйственных полномочий в государственных учреждениях на срок 2 года, — рассказали в пресс-службе прокуратуры Новосибирской области.
Татьяну Мащенко приговорили к испытательным работам на 9 месяцев с удержанием в доход государства 15% заработной платы. С 2019 года истек срок давности привлечения ее к уголовной ответственности, поэтому от наказания она была освобождена. Приговор не вступил в законную силу.
В начале ноября 2019 года НГС рассказал о загадочной смерти 77-летнего постояльца Бердского пансионата ветеранов труда имени М. И. Калинина. Персонал пансионата не мог внятно объяснить, при каких обстоятельствах их постоялец получил травмы — версии менялись уже несколько раз. Дочь пенсионера обещала награду минимум в 200 тысяч рублей тому, кто расскажет ей правду. Через несколько дней после смерти мужчины стало известно о втором случае странной смерти в этом пансионате. В апреле 2021 года Новосибирская областная прокуратура утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении медсестры и бывшего директора «Бердского пансионата ветеранов труда имени М. И. Калинина».