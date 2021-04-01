Дело о загадочной смерти постояльца пансионата: судить будут бывшего директора и медсестру

Новосибирская областная прокуратура утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении медсестры и бывшего директора Бердского пансионата ветеранов труда имени М. И. Калинина .



По версии следствия, бывший директор и медсестра причастны к загадочной смерти 77-летнего постояльца пансионата, которая случилась осенью 2018 года. В частности, следствие так описывает вину бывшего директора пансионата.

