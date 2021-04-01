Дело о загадочной смерти постояльца пансионата: судить будут бывшего директора и медсестру

В Бердске до суда дошло дело о загадочной смерти постояльца пансионата
Новосибирская областная прокуратура утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении медсестры и бывшего директора Бердского пансионата ветеранов труда имени
По версии следствия, бывший директор и медсестра причастны к загадочной смерти 77-летнего постояльца пансионата, которая случилась осенью 2018 года. В частности, следствие так описывает вину бывшего директора пансионата.
— В период времени с
Согласно версии следствия,
— Между повреждениями, составляющими комплекс сочетанной травмы, и наступлением его смерти имеется прямая причинно-следственная связь, — говорится в документе.
Заместитель прокурора Новосибирской области утвердил обвинительное заключение по
Уголовное дело направлено в Бердский городской суд, первое заседание состоится
В начале ноября 2019 года НГС рассказал о загадочной смерти 77-летнего постояльца Бердского пансионата ветеранов труда имени