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Дело о загадочной смерти постояльца пансионата: судить будут бывшего директора и медсестру

Первое судебное заседание уже назначено на начало апреля

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В ходе следствия дочь погибшего назначала награду в 200 тысяч рублей за информацию о том, что же на самом деле случилось с ее отцом

В ходе следствия дочь погибшего назначала награду в 200 тысяч рублей за информацию о том, что же на самом деле случилось с ее отцом

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В Бердске до суда дошло дело о загадочной смерти постояльца пансионата

Новосибирская областная прокуратура утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении медсестры и бывшего директора Бердского пансионата ветеранов труда имени М. И. Калинина.

По версии следствия, бывший директор и медсестра причастны к загадочной смерти 77-летнего постояльца пансионата, которая случилась осенью 2018 года. В частности, следствие так описывает вину бывшего директора пансионата.

— В период времени с 4 октября 2018 года по 15 октября 2018 Молодавский, являясь директором государственного автономного учреждения стационарного социального обслуживания Новосибирской области «Бердский пансионат ветеранов труда им. М. И. Калинина», то есть должностным лицом, выполняющим организационно-распорядительные и административно-хозяйственные функции в учреждении, при оказании социальных услуг погибшему, в силу неисполнения своих обязанностей, вследствие недобросовестного отношения к службе и обязанностей по должности, совершил должностное преступление, повлекшее по неосторожности смерть, — указывается в тексте обвинительного заключения (копия имеется в распоряжении редакции).

Согласно версии следствия, 13 октября 2018 года пациент при неустановленных обстоятельствах упал с высоты второго этажа. Мужчину госпитализировали 15 октября, два дня с травмами он провел в пансионате. Он умер в больнице 14 июня 2019 года из-за полученных травм и осложнений.

— Между повреждениями, составляющими комплекс сочетанной травмы, и наступлением его смерти имеется прямая причинно-следственная связь, — говорится в документе.

Заместитель прокурора Новосибирской области утвердил обвинительное заключение по статье 293 УК РФ (халатность) в отношении Василия Молодавского и в отношении медсестры — по статье 125 УК РФ (оставление в опасности).

Уголовное дело направлено в Бердский городской суд, первое заседание состоится 6 апреля.

В начале ноября 2019 года НГС рассказал о загадочной смерти 77-летнего постояльца Бердского пансионата ветеранов труда имени М. И. Калинина. Персонал пансионата не мог внятно объяснить, при каких обстоятельствах их постоялец получил травмы — версии менялись уже несколько раз. Дочь пенсионера обещала награду минимум в 200 тысяч рублей тому, кто расскажет ей правду. Через несколько дней после смерти мужчины стало известно о втором случае странной смерти в этом пансионате.

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Бердский городской судпансионат для ветерановсмерть пенсионера
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