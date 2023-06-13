После публикации НГС следователи начали проверку из-за избиения ветерана ВОВ в пансионате

Следователи начали проверку после публикации НГС о ветеране Великой Отечественной войны Иване Ларионове. Его поместили в пансионат для пожилых людей практически в центре Новосибирска. Дочь ветерана, получив тревожный сигнал от сердобольной сиделки, с боем прорвалась внутрь и с трудом узнала отца.
Она объяснила и показала фото, которые получила от сиделок: старик был грязным, обросшим, а всё его тело покрылось гематомами.
— По данному факту следственными органами СК РФ по Новосибирской области организовано проведение уголовно-процессуальной проверки по признакам преступления, предусмотренного
Журналист НГС узнал, что происходит за закрытыми дверьми пансионата на Инской, 39. Осторожно, материал не для слабонервных.