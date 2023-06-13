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После публикации НГС следователи начали проверку из-за избиения ветерана ВОВ в пансионате

Сиделки показали ужасные фотографии из этого учреждения

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Следователи проверят работу частного пансионате для пожилых

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Следователи начали проверку после публикации НГС о ветеране Великой Отечественной войны Иване Ларионове. Его поместили в пансионат для пожилых людей практически в центре Новосибирска. Дочь ветерана, получив тревожный сигнал от сердобольной сиделки, с боем прорвалась внутрь и с трудом узнала отца.

Она объяснила и показала фото, которые получила от сиделок: старик был грязным, обросшим, а всё его тело покрылось гематомами.

— По данному факту следственными органами СК РФ по Новосибирской области организовано проведение уголовно-процессуальной проверки по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 238 УК РФ «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности», — сообщили следователи.

Журналист НГС узнал, что происходит за закрытыми дверьми пансионата на Инской, 39. Осторожно, материал не для слабонервных.

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