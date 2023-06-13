freedom
СЕЙЧАС +17°С
Пробки 4/10
usd 82.64
eur 89.01
Тема дняХолод с Арктики несет заморозки
Все новости
Все новости

Полиция нагрянула в пансионат для престарелых после скандала с избиением новосибирского ветерана

Пострадавшему пенсионеру выдали направление на прохождение судебно-медицинской экспертизы

140

Так мужчина изменился всего за два месяца

Поделиться

Полицейские выехали для проверки пансионата для престарелых после публикации НГС о ветеране Великой Отечественной войны Иване Ларионове.

Его поместили в пансионат для пожилых людей практически в центре Новосибирска. Дочь ветерана, получив тревожный сигнал от сердобольной сиделки, с боем прорвалась внутрь и с трудом узнала отца. Она объяснила и показала фото, которые получила от сиделок: старик был грязным, обросшим, а всё его тело покрылось гематомами.

— Сотрудниками полиции проводится проверка по факту нанесения телесных повреждений 98-летнему мужчине в одном из учреждений Октябрьского района. В организацию выехали представители полиции. В настоящее время потерпевшему выдано направление на прохождение судебно-медицинской экспертизы. По результатам будет принято решение в соответствии с законодательством, — ответили в ГУ МВД по Новосибирской области.

В это же время следователи проводят свою проверку — по ч. 1 ст. 238 УК РФ «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности».

Журналист НГС узнал, что происходит за закрытыми дверьми пансионата на Инской, 39. Осторожно, материал не для слабонервных.

По теме

ПроверкаПолицияИзбиениеВетеран ВОВЧастный дом престарелых
  • ЛАЙК0
  • СМЕХ0
  • УДИВЛЕНИЕ0
  • ГНЕВ0
  • ПЕЧАЛЬ0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter