Полиция нагрянула в пансионат для престарелых после скандала с избиением новосибирского ветерана

Полицейские выехали для проверки пансионата для престарелых после публикации НГС о ветеране Великой Отечественной войны Иване Ларионове.
Его поместили в пансионат для пожилых людей практически в центре Новосибирска. Дочь ветерана, получив тревожный сигнал от сердобольной сиделки, с боем прорвалась внутрь и с трудом узнала отца. Она объяснила и показала фото, которые получила от сиделок: старик был грязным, обросшим, а всё его тело покрылось гематомами.
— Сотрудниками полиции проводится проверка по факту нанесения телесных повреждений
В это же время следователи проводят свою проверку — по
Журналист НГС узнал, что происходит за закрытыми дверьми пансионата на Инской, 39. Осторожно, материал не для слабонервных.