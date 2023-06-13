Полиция нагрянула в пансионат для престарелых после скандала с избиением новосибирского ветерана

В это же время следователи проводят свою проверку — по ч. 1 ст. 238 УК РФ «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности».

Журналист НГС узнал, что происходит за закрытыми дверьми пансионата на Инской, 39. Осторожно, материал не для слабонервных.