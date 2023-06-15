Новосибирец заявил о смерти отца в пансионате, где избили 98-летнего ветерана ВОВ

Житель Новосибирска Евгений Дудин заявил о смерти своего отца,
Евгений Дудин обратился в НГС после прочтения материала о том, как в другом филиале этого же пансионате избили 9
— Мой отец Николай тяжело болел, перенесенный инфаркт не давал ему возможности нормально передвигаться, а начавшаяся деменция туманила ему разум. Однако он вполне был адекватен, мог за собой ухаживать и требовал к себе минимального внимания. В квартире он проживал совместно со своей женой, дочерью и зятем. Они и отправили его в пансионат без моего согласия, — рассказал Евгений НГС.
Заведения на Инской, 39 и Крупском 3-ем переулке и на работают под вывеской «Ремели», сайт которой обещает сервис европейского типа. По факту же с родственниками заключается договор от имении ООО «Гармония», управляющая которого ранее заявила НГС, что, по сути, это гостиница, никаких медиков в штате нет.
ООО «Гармония» зарегистрировано в Кемеровской области в августе 2020 года, директор — Ирина Николаева. Собственник «Гармонии» — Артем Романенко, он же — совладелец ООО «Ремели», зарегистрированного в Новосибирске. Обе фирмы Романенко убыточны, по данным «Контур.Фокуса», «Гармония» на конец 2022 года показала убыток в 13,4 миллиона при выручке в 4,8 миллиона рублей. «Ремели» также указала в отчетности за минувший год убыток в 31 тысячу рублей. На сайте пансионата и на некоторых вывесках «Ремели» почему-то пишется через «э».
Николая Дудина отправили в пансионат
— Он меня узнал и сказал, что находиться там не хочет. Общего языка с родными я не нашел, но и забрать папу из пансионата без оформленного опекунства мне не дали. Я приступил к сбору документов, время от времени посещал пансионат, — вспоминает Евгений.
В конце мая в пансионат перестали пускать родственников и посетителей, ссылаясь на карантин по ОРВИ.
27 мая Николай Дудин умер, в свидетельстве о смерти (копия есть в распоряжении НГС) причинами указаны отек головного мозга и легкого при болезни сердца и кардиосклероз.
То, что Евгений Дудин увидел внутри пансионата, и то, что он прочитал в материале НГС о «Ремели» (бывшие сиделки рассказали и показали жуткие условиях содержания стариков), побудило его обратиться в прокуратуру. Он попросил дать правовую оценку действиям не только руководства «Гармонии» и «Ремели», но и родственников, отправивших пенсионера в это странное место. Копию обращения в прокуратуру Евгений также предоставил в редакцию НГС.
Телефон управляющей ООО «Гармония» Елены Наумовой оказался недоступен на момент подготовки этого материала.
Известно, что сотрудники прокуратуры выезжали на Инскую, 39 два дня назад после предыдущей публикации НГС.
— Сотрудники прокуратуры Октябрьского района выехали в пансионат для проведения проверочных мероприятий и оценки действий сотрудников пансионата. По результатам проверки при наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования, — сообщала пресс-служба региональной прокуратуры
15 июня в прокуратуре сообщили НГС, что по заявлению Евгения Дудина также проводится проверка.
Ранее НГС рассказывал, что семье погибшего постояльца пансионата под Новосибирском выплатят 2,6 миллиона. В его смерти обвинили медсестру и директора.