Новосибирец заявил о смерти отца в пансионате, где избили 98-летнего ветерана ВОВ

Евгений Дудин обратился в НГС после прочтения материала о том, как в другом филиале этого же пансионате избили 9 8-летнего ветерана ВОВ Ивана Ларинова.



— Мой отец Николай тяжело болел, перенесенный инфаркт не давал ему возможности нормально передвигаться, а начавшаяся деменция туманила ему разум. Однако он вполне был адекватен, мог за собой ухаживать и требовал к себе минимального внимания. В квартире он проживал совместно со своей женой, дочерью и зятем. Они и отправили его в пансионат без моего согласия, — рассказал Евгений НГС.

