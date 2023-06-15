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Тема дняНовосибирец заявил о смерти отца в пансионате
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Уголовное дело завели из-за избиения ветерана ВОВ в скандальном новосибирском пансионате

Сегодня стало известно о смерти другого пенсионера во время «карантина по ОРВИ» в пансионате

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Ранее бывшие сотрудники пансионата рассказали, что стариков толком не кормят, зачастую они предоставлены сами себе. Также они показали НГС фотографии обстановки внутри

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Новосибирские следователи 15 июня возбудили уголовное дело после публикации НГС о том, как в частном пансионате на Инской, 39 избили ветерана ВОВ Ивана Ларионова. Такое поручение дал накануне глава СК РФ Александр Бастрыкин.

— Возбуждено уголовное дело по признакам преступления по ч. 1 ст. 238 УК (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности). В настоящее время следователями СК проведен осмотр в помещении дома для престарелых. Следствием ведется сбор и закрепление доказательств по уголовному делу, устанавливаются обстоятельства произошедшего, а также проверяются сведения и о других нарушениях прав постояльцев, — сообщили в СК по Новосибирской области.

Заведение на Инской, 39 работает под вывеской «Ремели», сайт которой обещает сервис европейского типа. По факту же с родственниками заключается договор от имени ООО «Гармония», управляющая которой ранее заявила НГС, что, по сути, это гостиница, никаких медиков в штате нет. Журналиста НГС внутрь не пустили, ссылаясь на карантин по ОРВИ.

ООО «Гармония» зарегистрировано в Кемеровской области в августе 2020 года, директор — Ирина Николаева. Собственник «Гармонии» — Артем Романенко, он же совладелец ООО «Ремели», зарегистрированного в Новосибирске. Обе фирмы Романенко убыточны, по данным «Контур.Фокус», «Гармония» на конец 2022 года показала убыток в 13,4 миллиона при выручке в 4,8 миллиона рублей. «Ремели» также указала в отчетности за минувший год убыток в 31 тысячу рублей. На сайте пансионата и на некоторых вывесках «Ремели» почему-то пишется через Э.

Во время этого карантина умер один из постояльцев пансионата, об этом НГС рассказал его сын 15 июня. Мужчина обратился в прокуратуру после прочтения материала об избиении Ивана Ларионова.

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