Уголовное дело завели из-за избиения ветерана ВОВ в скандальном новосибирском пансионате

Новосибирские следователи 15 июня возбудили уголовное дело после публикации НГС о том, как в частном пансионате на Инской, 39 избили ветерана ВОВ Ивана Ларионова. Такое поручение дал накануне глава СК РФ Александр Бастрыкин.
— Возбуждено уголовное дело по признакам преступления по
Заведение на Инской, 39 работает под вывеской «Ремели», сайт которой обещает сервис европейского типа. По факту же с родственниками заключается договор от имени ООО «Гармония», управляющая которой ранее заявила НГС, что, по сути, это гостиница, никаких медиков в штате нет. Журналиста НГС внутрь не пустили, ссылаясь на карантин по ОРВИ.
ООО «Гармония» зарегистрировано в Кемеровской области в августе 2020 года, директор — Ирина Николаева. Собственник «Гармонии» — Артем Романенко, он же совладелец ООО «Ремели», зарегистрированного в Новосибирске. Обе фирмы Романенко убыточны, по данным «Контур.Фокус», «Гармония» на конец 2022 года показала убыток в 13,4 миллиона при выручке в 4,8 миллиона рублей. «Ремели» также указала в отчетности за минувший год убыток в 31 тысячу рублей. На сайте пансионата и на некоторых вывесках «Ремели» почему-то пишется через Э.
Во время этого карантина умер один из постояльцев пансионата, об этом НГС рассказал его сын 15 июня. Мужчина обратился в прокуратуру после прочтения материала об избиении Ивана Ларионова.