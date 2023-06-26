Дочь заявила о смерти своего отца-ветерана: две недели назад его избили в частном пансионате Новосибирска

Ветеран Великой Отечественной войны Иван Ларионов умер в ночь на понедельник, 26 июня. Двумя неделями ранее он оказался в реанимации после потасовки в частном пансионате для престарелых на Инской, 39 в Новосибирске.
О произошедшем НГС рассказала дочь мужчины Нина Кувшинова:
— Мой отец умер сегодня ночью. Он находился в реанимации 25-й медсанчасти. Свидетельство о смерти получу завтра.
Заведение на Инской, 39 до недавнего время работало под вывеской «Ремели», хотя с родственниками пожилых людей заключался договор от ООО «Гармония». Сегодня НГС в большом материале объяснил, как устроена эта сеть пансионатов, работающая по всей Сибири. Ее основали в Кузбассе в 2014 году, на развитие партнеры получали беспроцентные займы.
Управляющая ООО «Гармония» Елена Наумова не ответила на звонок НГС.
15 июня СК возбудил уголовное дело об оказании услуг, не соответствующих требованиям безопасности (ст. 238 УК РФ). Такое поручение дал накануне глава СК РФ Александр Бастрыкин, прочитав материал об избиении Ларионова. Расследование уголовного дела еще не завершено.
15 июня житель Новосибирска Евгений Дудин заявил о смерти своего отца,