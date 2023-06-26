Беспроцентные займы и ужасные смерти: как устроена скандальная сибирская сеть пансионатов для стариков «Рэмели»

98-летний ветеран Великой Отечественной войны Иван Ларионов попал в реанимацию после избиения в частном пансионате с вывеской «Рэмели» на Инской, 39 в Новосибирске. После огласки этой истории стало известно об ужасных условиях содержания других постояльцев и о нескольких странных смертях. В их обстоятельствах сейчас разбираются Следственный комитет, полиция и прокуратура. НГС узнал, кто устроил «сеть пансионатов европейского типа» и как именно обманывают родственников пожилых сибиряков.
Избиения и смерти
В июне 2023 года информационное пространство разорвали сообщения об избиениях постояльцев в сибирской сети пансионатов, работающих под вывеской «Рэмели». Новосибирский ветеран Великой отечественной войны Иван Ларионов попал в реанимацию после потасовки в одном из филиалов в центре Новосибирска.
Сразу несколько родственников постояльцев другого филиала «Рэмели», уже в Тюмени, рассказали о побоях в пансионате и показали фото своих близких. После вмешательства прокуратуры одно из заведений сети закрыли.
При подготовке первого материала о «Рэмели» НГС удалось связаться с несколькими бывшими сотрудницами пансионата. Они рассказали о том, что старики в нём живут в ужасных условиях: сиделок не хватает, пища — скудная, а медиков в штате нет. Постояльцы зачастую предоставлены сами себе, что и приводит к разным происшествиям. Сотрудники сети пансионатов, как правило, долго не задерживаются — на сайте объявлений о работе «Рэмели» за год с небольшим разместило почти 800 вакансий.
За последнюю неделю в прокуратуру Новосибирской области поступило как минимум три заявления от родных умерших в стенах пансионатах: сына военного пенсионера Ивана Дугина и от другой героини публикации НГС, сохранившей анонимность. В распоряжении редакции есть еще один подобный случай, о котором ранее в СМИ не сообщалось.
Филиалы «Рэмели» в Новосибирске на Инской, 39 и в 3-м переулке Крупской, 5 на момент публикации этого материала не закрыты, а работают. Однако прокурорская проверка еще не закончена, а СК возбудил уголовное дело об оказании услуг, не соответствующих требованиям безопасности (ст. 238 УК РФ).
История бизнеса
По всей Сибири работает целая сеть пансионатов с разными названиями, но совпадающими адресами. Только под брендом «Рэмели», согласно сайту компании, работают якобы элитные пансионаты в Тюмени, Омске, Новосибирске, Барнауле, Кемерово, Новокузнецке, Яровом, Иркутске и Красноярске. Все — под разными юридическими лицами.
Большинство из них так или иначе связаны с предпринимателями из Кузбасса Артемом Романенко и Денисом Зяблицевым. Судя по всему, изначально они работали вместе, а затем Зяблицев отделился.
По данным сервиса «Контур.Фокус», с 2014 по 2017 год партнеры создали в Кузбассе три основные фирмы: ООО «Здоровье», ООО «Сибирский центр психологического здоровья» и ООО «Медицинский Центр Здоровье». Последняя получила медицинскую лицензию. Особенность медицинских лицензий в том, что она выдается для оказания конкретных услуг по конкретному, единственному адресу. Однако именно этот документ презентуется клиентам сайта «Рэмели» даже в 2023 году как основание для организации пансионата.
Сейчас с сетью «Рэмели» в Новосибирске связаны минимум три дома престарелых. При этом все они по факту существуют под разными юридическими лицами.
Во-первых, это уже попавший в скандал с ветеранами пансионат «Долголетие» в 3-м переулке Крупской, 5 в Новосибирске — он работает под вывеской «Рэмели». Учредителем здесь является ООО «Здоровье-НК», которое создано в 2018 году Денисом Зяблицевым. Он вышел из состава совладельцев в декабре 2022 года, а его бывший партнер Артем Романенко владеет 33% долей. К слову, это же ООО управляет пансионатом «Советский» в Новокузнецке.
Следующий дом престарелых — также уже ославившаяся гостиница для пожилых «Гармония» на Инской, 39. В сервисе 2ГИС указана прямая ссылка на сайт сети «Рэмели». Работает гостиница под юрлицом ООО «Гармония». Фирма создана в Кемерово в 2020 году, соучредитель — Артем Романенко. Это же ООО отвечает за работу пансионата «Рэмели» в самом Кемерове на улице Черемховская, 18, корпус 1.
Управляющая гостиницей «Гармония» Елена Наумова отрицает как связь с «Рэмели», так и то, что это — пансионат.
— У нас не пансионат, а гостиница для пожилых людей. Сама гостиница медицинских услуг не оказывает, в случае ухудшения здоровья постояльца вызывается скорая помощь. Мы к «Рэмели» отношения не имеем в данный момент никакого. Почему на наших дверях и на торце здания висит вывеска «Рэмели» — вопрос к собственникам здания, — заявила Наумова НГС.
Третий адрес — Короленко, 140. Согласно сайту сети, именно по этому адресу находится официальный филиал «Рэмели». По этому адресу Артем Романенко в 2020 году зарегистрировал ООО «Ремели» (именно через букву «е» в названии. — Прим. ред.). Но по данным 2ГИС, на Короленко работает пансионат «Идиллия». При этом, согласно сайту пансионата, он расположен уже на Сухарной, 139. Дозвониться по указанному в справочнике номеру телефона и узнать, с кем связана «Идиллия», не удалось.
Есть в списке компаний Артема Романенко и непосредственно ООО «Рэмели» — оно управляет пансионатом сети в Новокузнецке на улице Бугарева, 22б. Кроме того, в эту же сеть входит сеть пансионатов для пожилых и инвалидов в Кузбассе «Здоровье оно одно». ООО «Здоровье» также принадлежит Романенко и зарегистрировано в Новокузнецке на Бугарева, 22б.
В 2020 году в «Здоровье» произошла вспышка коронавирусной инфекции: заболели 25 постояльцев. Следствием установлено, что руководство пансионата ненадлежащим образом организовало работу персонала. По подозрению в нарушении статьи 236 УК (нарушение санитарно-эпидемиологических правил, повлекших по неосторожности массовое заболевание) перед законом пошел отвечать директор пансионата Денис Зяблицев. Но суд затянулся, и уголовное дело прекратили из-за истечения сроков давности.
Романенко и Зяблицев до недавнего времени владели ООО «Сибирский центр психического здоровья» в Новокузнецке, но Романенко вышел из состава учредителей. Оба — бывшие владельцы АНО «Пансионат Уютный» в Кузбассе. Для одного из своих заведений партнеры получали беспроцентный заём от государства на 500 тысяч рублей.
Всего Артем Романенко сейчас значится учредителем и соучредителем девяти коммерческих организаций. Под ними работает не меньше 10 домов престарелых в Новосибирске, Кемерово и Новокузнецке.
Получить комментарий Романенко на момент публикации не удалось — ни по одному из контактных телефонов сети пансионатов «Рэмели» никто не ответил. Звонок на сотовый телефон и сообщение во «ВКонтакте» он проигнорировал. Денис Зяблицев в разговоре с НГС постарался откреститься от своего партнера.
«Очень непорядочные люди»
15 марта 2023 года Министерство промышленности, торговли и развития предпринимательства Новосибирской области на официальном сайте отчиталось о выданных грантах на «социальное предпринимательство». Главным героем публикации, помимо министра Николая Гончарова, стал Денис Зяблицев: именно его ООО «Кедр» получило грант на полмиллиона рублей на развитие пансионатов для пожилых людей «Территория добра».
— В Сибири мы занимаемся организацией таких пансионатов более десяти лет, буквально месяц назад открыт третий филиал в Новосибирске. Наши гости находятся в максимально домашней и комфортной обстановке, за ними ухаживает высококвалифицированный персонал, — отметил Зяблицев при получении гранта.
По данным «Контур.Фокус», сейчас Денису Зяблицеву принадлежит семь юридических лиц. Кроме того, в шести компаниях он директор. Фирмы созданы с 2014 по 2022 год, в части из них Зяблицев до сих пор является совладельцем вместе с Романенко, но в основном с 2018 года они работают порознь. Основные компании: ООО «Сибирский центр психического здоровья» (управляет пансионатами в Кемеровской области), ООО «Территория добра» и ООО «Кедр» (оба управляют домами престарелых в Новосибирске).
Журналист НГС отправился в один из филиалов «Территории Добра» на улице Дунаевской 21 июня. По легенде — чтобы определить туда больную мать. Приветливая девушка рассказала о прелестях жизни в пансионате и дала визитку со списком услуг. Корреспондент обратил внимание на пункт «медицинская лицензия» и попросил показать документ.
— А вам обязательно? Да? Вы лучше позвоните нашему директору по этому вопросу, — немного смутилась девушка.
Денис Зяблицев подтвердил, что с партнерами с Кузбасса с 2014-го занимался созданием пансионатов для престарелых.
— Мы начинали вместе, получили медицинскую лицензию, которую они сейчас на сайтах своих показывают. Мы хороший сервис людям оказывали, в том числе и по ОМС, всё было официально оформлено, — рассказал Зяблицев. — Знаете, как это обычно бывает: кому-то мало денег стало. Вот мои партнеры и выбросили меня из этого бизнеса, оставив ни с чем. И пришлось в другой город, в Новосибирск, переезжать и всё с нуля начинать. Сейчас мы с «Рэмели» ни то что не связаны — наоборот, весь последний год судимся. Они оказались очень непорядочными людьми.
Мужчина добавил, что «Территория добра» позиционирует себя как пансионат.
— Мы предоставляем проживание, питание и уход — для этого лицензия не требуется, в Новосибирске нет пансионатов, которые располагают ей. Надпись о наличии медицинской лицензии на нашей визитке? Быть такого не может! Пришлите мне фотографию, я разберусь, — сказал руководитель пансионата.
Представитель потерпевшей по новосибирскому уголовному делу «Гармонии» Захар Глушков убежден: родственников постояльцев пансионатов сети «Рэмели» обманывают на самом старте.
— Компания через сайт, по телефону и при личной встрече позиционирует себя как пансионат по уходу за пожилыми и больными людьми. Людям обещают медицинскую помощь, пятиразовое питание и достойный уход. В заключаемом договоре же клиенту гарантируется только койко-место и услуги сиделки, — сказал НГС юрист.
Он считает, что множество разных юридических лиц под вывеской одного бренда работает неслучайно.
— Цель этих уловок — запутать концы на случай ЧП в одном из таких пансионатов. Тогда реальные выгодоприобретатели этого бизнеса могут уйти от ответственности, а накажут номинальных директоров, — добавил Глушков.
Ранее НГС рассказывал, что семье погибшего постояльца пансионата под Новосибирском выплатят 2,6 млн. В его смерти обвинили медсестру и директора.