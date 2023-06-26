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Расследование

Беспроцентные займы и ужасные смерти: как устроена скандальная сибирская сеть пансионатов для стариков «Рэмели»

Избиения постояльцев пансионата-гостиницы и череду смертей проверяют силовики

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По словам партнера основателя сети «Рэмели», этот бизнес зародился в Кузбассе в 2014 году. Сейчас напарник Артема Романенко просит не связывать свое имя со скандальной сетью

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98-летний ветеран Великой Отечественной войны Иван Ларионов попал в реанимацию после избиения в частном пансионате с вывеской «Рэмели» на Инской, 39 в Новосибирске. После огласки этой истории стало известно об ужасных условиях содержания других постояльцев и о нескольких странных смертях. В их обстоятельствах сейчас разбираются Следственный комитет, полиция и прокуратура. НГС узнал, кто устроил «сеть пансионатов европейского типа» и как именно обманывают родственников пожилых сибиряков.

Избиения и смерти

В июне 2023 года информационное пространство разорвали сообщения об избиениях постояльцев в сибирской сети пансионатов, работающих под вывеской «Рэмели». Новосибирский ветеран Великой отечественной войны Иван Ларионов попал в реанимацию после потасовки в одном из филиалов в центре Новосибирска.

Сразу несколько родственников постояльцев другого филиала «Рэмели», уже в Тюмени, рассказали о побоях в пансионате и показали фото своих близких. После вмешательства прокуратуры одно из заведений сети закрыли.

При подготовке первого материала о «Рэмели» НГС удалось связаться с несколькими бывшими сотрудницами пансионата. Они рассказали о том, что старики в нём живут в ужасных условиях: сиделок не хватает, пища — скудная, а медиков в штате нет. Постояльцы зачастую предоставлены сами себе, что и приводит к разным происшествиям. Сотрудники сети пансионатов, как правило, долго не задерживаются — на сайте объявлений о работе «Рэмели» за год с небольшим разместило почти 800 вакансий.

За последнюю неделю в прокуратуру Новосибирской области поступило как минимум три заявления от родных умерших в стенах пансионатах: сына военного пенсионера Ивана Дугина и от другой героини публикации НГС, сохранившей анонимность. В распоряжении редакции есть еще один подобный случай, о котором ранее в СМИ не сообщалось.

До недавнего времени ООО «Гармония» на Инской, 39 работало под вывеской «Рэмели». После возбуждения уголовного дела табличку сняли

До недавнего времени ООО «Гармония» на Инской, 39 работало под вывеской «Рэмели». После возбуждения уголовного дела табличку сняли

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Филиалы «Рэмели» в Новосибирске на Инской, 39 и в 3-м переулке Крупской, 5 на момент публикации этого материала не закрыты, а работают. Однако прокурорская проверка еще не закончена, а СК возбудил уголовное дело об оказании услуг, не соответствующих требованиям безопасности (ст. 238 УК РФ).

История бизнеса

По всей Сибири работает целая сеть пансионатов с разными названиями, но совпадающими адресами. Только под брендом «Рэмели», согласно сайту компании, работают якобы элитные пансионаты в Тюмени, Омске, Новосибирске, Барнауле, Кемерово, Новокузнецке, Яровом, Иркутске и Красноярске. Все — под разными юридическими лицами.

Адреса пансионатов, связанных с сетью «Рэмели», в столице Сибири

Адреса пансионатов, связанных с сетью «Рэмели», в столице Сибири

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Большинство из них так или иначе связаны с предпринимателями из Кузбасса Артемом Романенко и Денисом Зяблицевым. Судя по всему, изначально они работали вместе, а затем Зяблицев отделился.

По данным сервиса «Контур.Фокус», с 2014 по 2017 год партнеры создали в Кузбассе три основные фирмы: ООО «Здоровье», ООО «Сибирский центр психологического здоровья» и ООО «Медицинский Центр Здоровье». Последняя получила медицинскую лицензию. Особенность медицинских лицензий в том, что она выдается для оказания конкретных услуг по конкретному, единственному адресу. Однако именно этот документ презентуется клиентам сайта «Рэмели» даже в 2023 году как основание для организации пансионата.

Сейчас с сетью «Рэмели» в Новосибирске связаны минимум три дома престарелых. При этом все они по факту существуют под разными юридическими лицами.

Связанные с Романенко и Зяблицевым юридические лица представлены в одной картинке

Связанные с Романенко и Зяблицевым юридические лица представлены в одной картинке

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Во-первых, это уже попавший в скандал с ветеранами пансионат «Долголетие» в 3-м переулке Крупской, 5 в Новосибирске — он работает под вывеской «Рэмели». Учредителем здесь является ООО «Здоровье-НК», которое создано в 2018 году Денисом Зяблицевым. Он вышел из состава совладельцев в декабре 2022 года, а его бывший партнер Артем Романенко владеет 33% долей. К слову, это же ООО управляет пансионатом «Советский» в Новокузнецке.

Следующий дом престарелых — также уже ославившаяся гостиница для пожилых «Гармония» на Инской, 39. В сервисе 2ГИС указана прямая ссылка на сайт сети «Рэмели». Работает гостиница под юрлицом ООО «Гармония». Фирма создана в Кемерово в 2020 году, соучредитель — Артем Романенко. Это же ООО отвечает за работу пансионата «Рэмели» в самом Кемерове на улице Черемховская, 18, корпус 1.

Управляющая гостиницей «Гармония» Елена Наумова отрицает как связь с «Рэмели», так и то, что это — пансионат.

— У нас не пансионат, а гостиница для пожилых людей. Сама гостиница медицинских услуг не оказывает, в случае ухудшения здоровья постояльца вызывается скорая помощь. Мы к «Рэмели» отношения не имеем в данный момент никакого. Почему на наших дверях и на торце здания висит вывеска «Рэмели» — вопрос к собственникам здания, — заявила Наумова НГС.

Третий адрес — Короленко, 140. Согласно сайту сети, именно по этому адресу находится официальный филиал «Рэмели». По этому адресу Артем Романенко в 2020 году зарегистрировал ООО «Ремели» (именно через букву «е» в названии. — Прим. ред.). Но по данным 2ГИС, на Короленко работает пансионат «Идиллия». При этом, согласно сайту пансионата, он расположен уже на Сухарной, 139. Дозвониться по указанному в справочнике номеру телефона и узнать, с кем связана «Идиллия», не удалось.

Есть в списке компаний Артема Романенко и непосредственно ООО «Рэмели» — оно управляет пансионатом сети в Новокузнецке на улице Бугарева, 22б. Кроме того, в эту же сеть входит сеть пансионатов для пожилых и инвалидов в Кузбассе «Здоровье оно одно». ООО «Здоровье» также принадлежит Романенко и зарегистрировано в Новокузнецке на Бугарева, 22б.

В 2020 году в «Здоровье» произошла вспышка коронавирусной инфекции: заболели 25 постояльцев. Следствием установлено, что руководство пансионата ненадлежащим образом организовало работу персонала. По подозрению в нарушении статьи 236 УК (нарушение санитарно-эпидемиологических правил, повлекших по неосторожности массовое заболевание) перед законом пошел отвечать директор пансионата Денис Зяблицев. Но суд затянулся, и уголовное дело прекратили из-за истечения сроков давности.

Основатель сети «Рэмели» Артем Романенко не ответил на звонки НГС. Он проигнорировал и просьбу журналиста дать комментарий, отправленную ему во «ВКонтакте»

Основатель сети «Рэмели» Артем Романенко не ответил на звонки НГС. Он проигнорировал и просьбу журналиста дать комментарий, отправленную ему во «ВКонтакте»

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Романенко и Зяблицев до недавнего времени владели ООО «Сибирский центр психического здоровья» в Новокузнецке, но Романенко вышел из состава учредителей. Оба — бывшие владельцы АНО «Пансионат Уютный» в Кузбассе. Для одного из своих заведений партнеры получали беспроцентный заём от государства на 500 тысяч рублей.

Всего Артем Романенко сейчас значится учредителем и соучредителем девяти коммерческих организаций. Под ними работает не меньше 10 домов престарелых в Новосибирске, Кемерово и Новокузнецке.

Получить комментарий Романенко на момент публикации не удалось — ни по одному из контактных телефонов сети пансионатов «Рэмели» никто не ответил. Звонок на сотовый телефон и сообщение во «ВКонтакте» он проигнорировал. Денис Зяблицев в разговоре с НГС постарался откреститься от своего партнера.

«Очень непорядочные люди»

15 марта 2023 года Министерство промышленности, торговли и развития предпринимательства Новосибирской области на официальном сайте отчиталось о выданных грантах на «социальное предпринимательство». Главным героем публикации, помимо министра Николая Гончарова, стал Денис Зяблицев: именно его ООО «Кедр» получило грант на полмиллиона рублей на развитие пансионатов для пожилых людей «Территория добра».

— В Сибири мы занимаемся организацией таких пансионатов более десяти лет, буквально месяц назад открыт третий филиал в Новосибирске. Наши гости находятся в максимально домашней и комфортной обстановке, за ними ухаживает высококвалифицированный персонал, — отметил Зяблицев при получении гранта.

По данным «Контур.Фокус», сейчас Денису Зяблицеву принадлежит семь юридических лиц. Кроме того, в шести компаниях он директор. Фирмы созданы с 2014 по 2022 год, в части из них Зяблицев до сих пор является совладельцем вместе с Романенко, но в основном с 2018 года они работают порознь. Основные компании: ООО «Сибирский центр психического здоровья» (управляет пансионатами в Кемеровской области), ООО «Территория добра» и ООО «Кедр» (оба управляют домами престарелых в Новосибирске).

Журналист НГС отправился в один из филиалов «Территории Добра» на улице Дунаевской 21 июня. По легенде — чтобы определить туда больную мать. Приветливая девушка рассказала о прелестях жизни в пансионате и дала визитку со списком услуг. Корреспондент обратил внимание на пункт «медицинская лицензия» и попросил показать документ.

— А вам обязательно? Да? Вы лучше позвоните нашему директору по этому вопросу, — немного смутилась девушка.

Новое детище Дениса Зяблицева получило грант в 500 тысяч рублей от правительства Новосибирской области. Видимо, по уже сложившейся привычке он на визитках обещает постояльцам врачей и медицинскую лицензию. Лицензии у «Территории добра» на деле не оказалось

Новое детище Дениса Зяблицева получило грант в 500 тысяч рублей от правительства Новосибирской области. Видимо, по уже сложившейся привычке он на визитках обещает постояльцам врачей и медицинскую лицензию. Лицензии у «Территории добра» на деле не оказалось

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Денис Зяблицев подтвердил, что с партнерами с Кузбасса с 2014-го занимался созданием пансионатов для престарелых.

— Мы начинали вместе, получили медицинскую лицензию, которую они сейчас на сайтах своих показывают. Мы хороший сервис людям оказывали, в том числе и по ОМС, всё было официально оформлено, — рассказал Зяблицев. — Знаете, как это обычно бывает: кому-то мало денег стало. Вот мои партнеры и выбросили меня из этого бизнеса, оставив ни с чем. И пришлось в другой город, в Новосибирск, переезжать и всё с нуля начинать. Сейчас мы с «Рэмели» ни то что не связаны — наоборот, весь последний год судимся. Они оказались очень непорядочными людьми.

Мужчина добавил, что «Территория добра» позиционирует себя как пансионат.

— Мы предоставляем проживание, питание и уход — для этого лицензия не требуется, в Новосибирске нет пансионатов, которые располагают ей. Надпись о наличии медицинской лицензии на нашей визитке? Быть такого не может! Пришлите мне фотографию, я разберусь, — сказал руководитель пансионата.

Представитель потерпевшей по новосибирскому уголовному делу «Гармонии» Захар Глушков убежден: родственников постояльцев пансионатов сети «Рэмели» обманывают на самом старте.

— Компания через сайт, по телефону и при личной встрече позиционирует себя как пансионат по уходу за пожилыми и больными людьми. Людям обещают медицинскую помощь, пятиразовое питание и достойный уход. В заключаемом договоре же клиенту гарантируется только койко-место и услуги сиделки, — сказал НГС юрист.

Он считает, что множество разных юридических лиц под вывеской одного бренда работает неслучайно.

— Цель этих уловок — запутать концы на случай ЧП в одном из таких пансионатов. Тогда реальные выгодоприобретатели этого бизнеса могут уйти от ответственности, а накажут номинальных директоров, — добавил Глушков.

Ранее НГС рассказывал, что семье погибшего постояльца пансионата под Новосибирском выплатят 2,6 млн. В его смерти обвинили медсестру и директора.

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