Беспроцентные займы и ужасные смерти: как устроена скандальная сибирская сеть пансионатов для стариков «Рэмели»

Избиения и смерти

В июне 2023 года информационное пространство разорвали сообщения об избиениях постояльцев в сибирской сети пансионатов, работающих под вывеской «Рэмели». Новосибирский ветеран Великой отечественной войны Иван Ларионов попал в реанимацию после потасовки в одном из филиалов в центре Новосибирска.



Сразу несколько родственников постояльцев другого филиала «Рэмели», уже в Тюмени, рассказали о побоях в пансионате и показали фото своих близких. После вмешательства прокуратуры одно из заведений сети закрыли.

